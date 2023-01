Superdebata ČT: Novinář, který prošel Rozhlasem, našel pochybení dramaturgie

reklama

Úvodem Rožánek zhodnotil, jak se podle něj Česká televize zhostila vedení Superdebaty. „Myslím, že se toho zhostila velmi dobře, i ve srovnání s debatou, která byla před pěti lety. Dokonce i sledovanost byla vyšší, včera se na tu debatu dívalo kolem 1,5 milionu diváků. A to je, myslím, velmi solidní výsledek, i vzhledem k tomu, kolik lidí tam právě bylo, což je vždycky strašně těžké pojmout, aby ta debata byla zajímavá a udržela pozornost diváků, a navíc tam byl ten šokující závěr. To podle mě také přispělo ke sledovanosti,“ sdělil Rožánek. „Byl až na závěr, ale přesto ta dramaturgie byla zdařilá. Mám výhradu spíše k té druhé části, která mě docela překvapila, protože ve chvíli, kdy se ta diskuse mezi všemi účastníky přeměnila v jakousi debatu, kdy kladli ostatní, ti méně úspěšní, kandidáti otázky favoritům, tak to mi přišlo jako zvláštní dramaturgické uhnutí, které si televize podle mě mohla třeba odpustit, mně to přišlo spíše na škodu tomu formátu, klidně bych celou tu debatu vedl v tom původním formátu, který byl zhruba tu první hodinu a půl. To znamená, že všichni se vyjadřovali k otázkám moderátora,“ podotkl Rožánek.

Fotogalerie: - Plakáty kandidátů na prezidenta

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 74% Andrej Babiš 26% hlasovalo: 22395 lidí

Anketa V případě, že by se tito kandidáti dostali do 2. kola, koho byste volili? Jaroslav Bašta 67% Andrej Babiš 29% Petr Pavel 2% Danuše Nerudová 2% hlasovalo: 9502 lidí

Hovořil pak také o kriminalizaci verbálních projevů, která má pro něj opodstatnění tehdy, když to bude bezpečnostní riziko pro Českou republiku, pro její demokratický systém. „Je velký problém výchozí v tom, že nemáme žádnou definici dezinformace. My nevíme, proti čemu budeme bojovat, a to se pak špatně postihuje, když se nemáte o co opřít při svém rozhodování, ať už orgány činné v trestním řízení nebo soudy budou mít velmi obtížnou pozici, že tu definici budou muset teprve vytvořit. Nebo druhá cesta, že převezmeme definice, které vznikají na evropské úrovni, tam se za dezinformaci považuje úmyslné šíření informací s cílem zpochybnit demokratický systém nebo fungování státu, ale klíčové slovo je to úmyslné,“ zmínil Rožánek k vládnímu boji s dezinformacemi – a jeho návrhům.

