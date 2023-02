Svět se zbláznil, pronesl Orbán ve výročním projevu. Maďarsko zůstane mimo válku

reklama

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu 18. února přednesl svůj tradiční každoroční projev k maďarskému národu, v němž shrnul významné události posledního roku a zároveň přednesl svou vizi pro nadcházející měsíce a léta. Státník na úvod svého proslovu ocenil úsilí 167 maďarských dobrovolníků podílejících se na záchranných pracích v zemětřesením poničené Sýrii a Turecku. Následně vyzdvihl domácí úspěchy svého vládnutí za posledních třináct let v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti a ústavněprávního uspořádání, načež se zostra pustil do tématu mezinárodní politiky.

Orbán zdůraznil nutnost mírového, diplomatického řešení konfliktu na Ukrajině, avšak zároveň připomenul, že možnosti Maďarska jakožto malého státu jsou v tomto ohledu omezené. Proto je podle něj zásadní, aby se jeho země do války nevměšovala.

„ Jak překonat nebezpečí války? Chceme ji jednoduše ukončit, ale nemáme na to sílu – nejsme v této lize. Proto chceme-li ochránit Maďarsko, chceme-li pro sebe klidný život, máme jen jednu možnost: musíme zůstat mimo rusko-ukrajinskou válku. Dosud to nebylo snadné a nebude to snadné ani v budoucnu, protože jsme součástí západního světa, jsme členy NATO a Evropské unie a tam jsou všichni na straně války – nebo se tak alespoň chovají. Může si Maďarsko za takových okolností dovolit zůstat na straně míru způsobem, který je v přímém rozporu s mírem našich spojenců? Samozřejmě že můžeme, protože Maďarsko je nezávislý, svobodný a suverénní stát a neuznáváme nikoho jiného než Boha nad námi. Je však správné – morálně správné –, abychom zůstali mimo válku? Jsem přesvědčen, že je to správné – a vlastně jedině správné,“ prohlásil Viktor Orbán ve svém projevu, načež dodal, že by nebylo morálně správné upřednostňovat zájmy Ukrajiny nad zájmy své vlastní země.

Premiér Orbán se domnívá, že válka na Ukrajině by mohla trvat ještě několik let. Maďarský státník v této své předpovědi není zdaleka nejpesimističtější z pozorovatelů. Britský odborník na vojenská studia profesor Michael Clarke nedávno předpověděl, že v případě neúspěchu diplomatických řešení by konflikt na Ukrajině mohl trvat až 50 let, tedy několik generací.

Maďarský premiér ve svém projevu prohlásil, že Budapešť do konfliktu nedodává zbraně a raději se soustředí na mírovou spolupráci se všemi státy. „Naše zahraniční politika zůstává stejná: chceme i nadále získávat přátele, nikoli nepřátele; chceme, aby všichni – východ i západ, sever i jih – měli zájem na úspěchu Maďarů. Vytváření spojení namísto vytváření bloků,“ zopakoval Orbán svou dlouhodobou zahraničněpolitickou koncepci. „Humanitární podpora Ukrajiny pro nás neznamená přerušení našich vazeb s Ruskem, protože to by bylo v rozporu s našimi národními zájmy, které máme právo sami definovat. Proto nebudeme souhlasit s plynovými, ropnými ani jadernými sankcemi, které by Maďarsko zruinovaly. Z celonárodních konzultací víme, že v této otázce panuje národní jednota. Proto udržujeme s Ruskem hospodářské vztahy; a ostatně to doporučujeme celému západnímu světu, protože bez vztahů nebude ani příměří, ani mírová jednání,“ upřesnil dále státník a následně varoval před hrozícím nebezpečím jaderného konfliktu v souvislosti s eskalací konfliktu na Ukrajině.

Orbán se domnívá, že některé evropské země se již nacházejí v nepřímé zástupné válce s Ruskou federací. „Dodáváte-li zbraně, poskytujete-li satelitní informace pro vojenské akce, cvičíte-li vojáky jedné z válčících stran, financujete-li celý státní aparát jedné z válčících stran a uvalujete-li sankce na druhou, pak, ať si říkáte, co chcete, jste ve válce – prozatím nepřímo,“ rozvedl svou myšlenku státník. Rusko však podle něj mimo kontext další eskalace ukrajinské války nepředstavuje bezpečnostní hrozbu pro Evropu ani pro Maďarsko. Orbán také řekl, že současné krizi mohl Západ zabránit mimo jiné tím, kdyby býval poskytl Ruské federaci garance, že Ukrajina nebude přijata do NATO.

Protiruské sankce Orbán označil za inflaci způsobující virus, který poškozuje hlavně nás jako evropské společenství. „Sankce jsou zbraní v bruselské válečné politice. Jsou namířeny proti Rusku, ale zasahují Evropu. Není to tak dávno, co Brusel sliboval, že tyto sankce přinesou konec války. Uplynul rok a konec války se nepřibližuje, ale stále více vzdaluje,“ poznamenal.

Premiér Orbán zdůraznil, že hájit národní zájmy Maďarska plánuje v mezinárodní aréně, jakož i na domácí půdě. „Můžeme udržet strategická odvětví – bankovnictví, energetiku a mediální průmysl – v maďarských rukou, a dokonce obnovíme maďarské vlastnictví v odvětví telekomunikací a infokomunikací,“ prohlásil státník. Zatímco řada českých i evropských lídrů zdůvodňuje domácí potíže probíhajícím konfliktem na Ukrajině, maďarský premiér ve svém sobotním projevu jasně prohlásil, že rusko-ukrajinská válka nesmí brzdit zvyšování životní úrovně maďarských občanů. „Válka neválka, každý rok budeme přijímat nová rozhodnutí o podpoře rodin,“ slíbil svému národu Orbán.

Viktor Orbán ve svém projevu dále prohlásil, že ve svém úsilí hájit maďarské národní zájmy stanul proti obrovské přesile globálních rozměrů. Připomenul, že jeho vládní strana Fidesz dokázala opakovaně zvítězit v demokratických volbách s přesvědčivou dvoutřetinovou většinou, „přestože proti nám spojila své síly celá maďarská levice, přestože se Brusel pokusil vyhladovět naši státní pokladnu a přestože sem strýček George (míněn finančník Soros, se kterým se Orbán často střetává) přikutálel z Ameriky čtyři miliardy forintů, aby svým soudruhům poskytl munici – aby do nás mohli střílet. Přišli si na své, stříleli zeširoka: ne málo, hodně. Padli na hubu a myslím, že na to doplatí.“

Závěrem svého proslovu se maďarský premiér krátce věnoval tématu ochrany práv dětí. Hlavní hrozbu a nebezpečí pro děti spatřuje v genderové ideologii, o níž prohlásil, že nemá v Maďarsku místo. „Řekněme si to tak, jak to je: pedofilie se neodpouští. Děti jsou pro nás posvátné a je na dospělých, aby je za každou cenu chránili. Je nám jedno, že se svět zbláznil. Je nám jedno, jakým odpudivým úchylkám se někteří lidé oddávají. Je nám jedno, jak Brusel omlouvá a vysvětluje nevysvětlitelné. Tohle je Maďarsko! A tady by měl být nejpřísnější systém ochrany dětí v Evropě!“ prohlásil maďarský státník.

