Světlana Witowská: Napsal mi Babiš. Že jsem ho podrazila

Tvrzení neúspěšného prezidentského kandidáta a expremiéra Andreje Babiše (ANO), že by novináři v prezidentské volbě upřednostňovali Petra Pavla, považuje novinářka a moderátorka Světlana Witowská za „úsměvné“. Byť připustila, že část médií byla k Pavlovi „nekritická“, je podle ní nutné posuzovat každé médium zvlášť. „Překvapuje mě, že to používá člověk, který tady používá velkou část médií…,“ vyjádřila se ve StandaShow a zhodnotila, nakolik vyvážená měla být Česká televize. Myslí si, že do prezidentských debat mohlo zasáhnout i určité „zadání“.

Kdyby přišla Witowské po konci její kariéry v České televizi nabídka na práci v TV Barrandov, je si jistá, že by ji odmítla. „To bych šla raději prodávat zmrzlinu,“ řekla a zavzpomínala, že to bývala jedna z jejích profesí, kterou se živila během svých studií.



Příliš se moderátorce nelíbil ani duel zpravodajského serveru Novinky.cz před druhým kolem prezidentských voleb, v němž kupříkladu od expremiéra a neúspěšného prezidentského kandidáta Andreje Babiše zaznělo, že SPD Tomia Okamury pro ANO není koaliční partner a „ani nikdy nebude“, a vítěz prezidentské volby Petr Pavel zase o svém protikandidátovi prohlásil, že je „jako flašinet“. „Točí se kličkou a jede stále stejná písnička,“ zaznělo v tomto duelu.

Fotogalerie: - Úplně poslední duel

Moderátorka se kromě virtuálního prostředí debaty pustila i do samotného moderování Evy Mikulecké a Vladimíra Kořena. „Nelíbilo se mi vůbec to vedení rozhovoru. Byli tam dva moderátoři na dva hosty, a kdyby tam ti dva moderátoři nebyli, vypadalo by to podle mě úplně stejně,“ zhodnotila s dodatkem, že by někteří měli raději „dělat to, co umějí“.



Sama by si z veškerých debat před prezidentskou volbou vybrala jakožto nejlepší tu na CNN Prima NEWS. Podle ní se totiž moderátorce Terezii Tománkové podařilo dvojici prezidentských kandidátů zvládnout a debata měla být zároveň i informačně zajímavá.



Úspěch debaty CNN Prima NEWS mělo způsobit podle novinářky i to, že v ní expremiér Babiš Tománkovou poslouchal. Opak se měl projevit v ČT. „Já si myslím, že Andrej Babiš přišel do České televize škodit. Škodit televizi, Petru Pavlovi, ale nakonec nejvíc uškodil sobě,“ shrnula Witowská.



Svým váháním nad účastí v debatě podle ní Babiš přítomné dosti zaskočil, avšak původní plán se mu podle ní nepovedl, jelikož se nakonec z debaty šířila pouze část, kde došlo k výroku Babiše, že by nevyslal vojáky na pomoc napadenému Polsku. Že šlo o „past“, jak později Babiš tvrdí, si Witowská nemyslí, jelikož vzpomenula, že byla tato otázka moderátorem Martinem Řezníčkem opakována prezidentskému kandidátovi čtyřikrát.

Tím, že Babiš do debaty ČT přišel, si přitom měla „naběhnout“ sama veřejnoprávní televize. „Česká televize do poslední chvíle avizovala debatu a všude říkala, že Andrej Babiš má možnost kdykoli přijít. Takže oni to vlastně nabídli, ale nepočítali s tím, že tam přijde,“ míní zpětně Witowská.



Podle novinářky je nutné se na debaty s expremiérem Babišem značně připravit a mít jeho výroky připravené a dokázat říci i jejich zdroje. „V případě Andreje Babiše je to třeba přesně říct: řekl jste to tehdy a tehdy a tam a cituji vaše slova, aby vám to nemohl vyvracet,“ rozebrala. Nutné je podle názoru Witowské při debatách s Babišem také lpět na daném tématu a nenechat jej debatu zatáhnout tam, kam expremiér chce.



Sama si nemyslí, že bude mít možnost ještě někdy s Babišem rozhovor vést. „On mi napsal, že v byznyse se dělá podraz jenom jednou a to, co jsem udělala, byl podraz. Napsal mi, že nepotřebuje Českou televizi, že nepotřebuje média, jelikož má svůj pořad ‚Čau lidi‘ a tam, že si může říkat, co chce, a nikdo mu do toho neskáče,“ vzpomenula Witowská, že se Babiš rozhovorům s ní v ČT vyhýbal a hovořit s ním dostala následně příležitost už jen jedenkrát, když byl hostem zároveň i prezident Miloš Zeman a šlo o předtočený rozhovor ke stu letům Československa.

Fotogalerie: - Poslední debata před volbou

K Petru Pavlovi moderátorka poznamenala, že jeho největší chybou bylo, že se nedokázal popasovat se svou komunistickou minulostí. „Možná některé věci neříkal přesně a jednoznačně pro lidi,“ hodnotila. Prozradila, že ze začátku prý u vyjadřování Pavla k jeho komunistické minulosti „trpěla“.



Tvrzení Babiše o příklonu médií k Pavlovi pak odmítla. „Překvapuje mě, že to používá člověk, který tady používá velkou část médií… On má tolik novin, má rádio, společenské časopisy. A ty rozhodně nebyly na straně Petra Pavla. To bylo podle mě ‚chucpe‘. Oligarcha, který tu ovládá část mediálního trhu, že se tady bude zaklínat tím, že tu všichni novináři byli na straně jeho protikandidáta, to mi připadne úsměvné,“ mínila Witowská, byť připustila, že některé mediální plátky se k Pavlovi stavěly dosti nekriticky.



Co se týče samotné České televize, míní, že ta nebyla na žádné straně. ČT by podle Witowské byla sama raději, kdyby Babiš do jejích debat chodil. U soukromých médií si prý není jista, zdali do jejich debat nezasáhlo nějaké „zadání“. Myslí si, že „zadání“ přišlo už během minulých prezidentských voleb při debatě na Primě mezi Zemanem a Drahošem, a to v tom, že se z oné debaty „měla udělat show“. Nedokáže prý říci, zdali podobné „zadání“ nepřišlo i u debaty TV Nova v rámci měření času, po který jednotliví kandidáti hovořili.





