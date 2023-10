Svobodným rostou preference. Prorazí znovu do Bruselu?

Této politické straně, která vznikla v roce 2009 v reakci na odklon Občanské demokratické strany od pravicové politiky, v posledních měsících nezanedbatelným způsobem rostou volební preference. Nejdříve STEM naměřil 2,8 procenta, o týden později pak volební model agentury Kantar ukázal 3 procenta. A nejen to. Úspěch slaví také jejich petice za záchranu aut na benzín a naftu, pod kterou Svobodní sesbírali už více jak 30 tisíc podpisů. Svobodní tak mají jasný cíl. Navázat na doposud svůj největší úspěch a po deseti letech znovu uspět ve volbách do Evropského parlamentu.

„Posvítíme si na euronesmysly“. Právě tato heslo a jasné odmítnutí unijní byrokracie vyneslo Svobodné v roce 2014 do Evropského parlamentu. Přestože jim předvolební průzkumy moc šancí nedávaly, Svobodní získali podporu 5,24 procenta voličů a tehdejší předseda strany Petr Mach se stal europoslancem. A jak se zdá, po deseti letech stojí Svobodní v podobné situaci. U vlády je opět „pravicová“ ODS, které však mnozí voliči vyčítají odklon od pravicových hodnot a až příliš servilní náklonost k Evropské unii, což vytváří prostor právě pro Svobodné, kteří na svém kritickém postoji k Bruselu, ani pravicové rétorice o nízkých daních a štíhlém státu za celou dobu své existence nic nezměnili.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1873 lidí „Svobodní jsou stranou, která dlouhodobě prosazuje pravicové hodnoty a principy. Naše politické názory nejsou ovlivněny aktuální společenskou poptávkou, ale jsou založeny na pevných zásadách svobody, odpovědnosti a omezené role státu. Neměníme své postoje podle toho, jak fouká politický vítr. Naše politika je konzistentní a transparentní. Jsme stranou, která se nebojí říci pravdu, i když to může být nepopulární. Věříme v tržní ekonomiku, nízké daně a minimální státní zásahy do ekonomiky. Jsme proti jakýmkoli formám socialismu a státního dirigismu,“ řekl Libor Vondráček, předseda Svobodných, který by měl být zároveň lídrem samostatné kandidátky Svobodných pro nadcházející volby do Evropského parlamentu.

Pod růstem volebních preferencí Svobodných se však podepisují také další faktory. Například schopnost této strany, které se dnes může opřít o několik starostů, místostarostů, ale například i nezávislého senátora Jaroslava Chalupského, přitahovat další nezávislé osobnosti. Doposud největší již veřejně známou posilou je podnikatel a někdejší prezidentský Karel Diviš, který již před časem oznámil, že bude za Svobodné kandidovat do Evropského parlamentu. A jak prosakuje na povrch, zdaleka by nemusel být poslední veřejně známou osobností, které pomůže Svobodným uspět v nadcházejících volbách. Vše by mělo být jasné na celorepublikovém sněmu, který mají Svobodní naplánovaný na 11. listopadu 2023.

„Svobodní věří v otevřenou a pluralitní politiku. Považujeme za důležité, aby naše kandidátky do Evropského parlamentu reprezentovaly širokou škálu názorů a zkušeností. Navíc, nezávislé osobnosti mohou přinést nové perspektivy a nápady, které mohou obohatit naši politickou práci. Věříme, že tímto způsobem můžeme lépe sloužit našim voličům a efektivněji prosazovat naše hodnoty a cíle na evropské úrovni. Nicméně každý z našich kandidátů musí podepsat sedmero jasně formulovaných zásad, které bude v případě úspěchu prosazovat v Evropském parlamentu,“ vysvětlil Libor Vondráček.

Že to myslí Svobodní vážně, potvrzují také v posledních týdnech. Již od začátku září totiž obráží všechny kouty České republiky s peticí proti zákazu aut se spalovacím motorem. A podle dosavadních ohlasů udeřili hřebíček na hlavičku. Do těchto dnů podepsalo petici více jak 30 tisíc občanů, kteří navíc vyjadřují jasnou nevoli proti opatřením, kterým chce Evropská unie přispět k uhlíkové neutralitě starého kontinentu.

„Téma zákazu aut na benzín a naftu je pro Svobodné klíčové, protože se dotýká základních principů svobody a odpovědnosti, které zastáváme. Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí o tom, jaký typ auta si člověk koupí, by mělo být na jednotlivci, nikoli na státu. Zákaz aut na benzín a naftu je typickým příkladem státního dirigismu, který omezuje svobodu volby a zasahuje do tržního hospodářství. Takové rozhodnutí by mělo negativní dopad na spotřebitele, kteří by byli nuceni přejít na dražší a méně efektivní alternativy. Navíc, takový zákaz by měl také negativní dopad na českou ekonomiku, která je silně závislá na automobilovém průmyslu,“ vysvětlil Libor Vondráček s tím, že Svobodní budou nadále bojovat proti jakýmkoli pokusům o zákaz aut na benzín a naftu a budou hájit svobodu volby a tržní hospodářství.

