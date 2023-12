Sype se Green Deal? Zděšený „hlavoun“ EU nařizuje, co se nesmí říkat

Litevský eurokomisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius je zděšený tím, jak se „sype“ unijní Green Deal kvůli tomu, že se od něj začínají odvracet i některé tradiční evropské strany, jež se k němu přitom ještě donedávna stavěly smířlivě. Varoval, že „některé tradiční strany by mohly mít tendenci legitimizovat útoky na Green Deal“, což je prý „nebezpečí“ nejen pro zelenou politiku, ale pro „evropský projekt jako celek“. A naznačil tak, že by se neměla říkat témata, která nedávno rozhodla u voleb v Nizozemsku. Ustoupit v zelené agendě prý nemůžeme ani o krok zpátky.

„Vidím, že některé tradiční strany by mohly mít tendenci legitimizovat útoky na Green Deal… V tom vidím největší nebezpečí,“ zhrozil se Sinkevičius v rozhovoru pro Politico během klimatického summitu COP28 v Dubaji.



Kdo přesně ho takto svým odklonem od zelené politiky EU vyděsil, podle serveru litevský eurokomisař pro životní prostředí neupřesnil. Zmínil, že jde o strany, jež používají argumenty, „které si spíše zaslouží být memy (vtipy, pozn. red.) na internetu, než aby se o nich vážně diskutovalo“. Právě to by dle Politica mohlo naznačovat, že má na mysli politiky z Evropské lidové strany, jež letos tvrdě bojovala proti nové legislativě zaměřené na udržitelnější zemědělství.

Sinkevičiuse netěší ani rozhodnutí voličů v Nizozemsku, kde tamní volby vyhrála Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, stavějící se proti unijní klimatické legislativě, která sklidila zvýšenou přízeň voličů i po velké nevoli Nizozemců vůči plánu na vybití přibližně třetiny skotu do roku 2030 a na redukci zemědělství.



Hrozí prý, že kritiku zelené politiky EU převezmou po vzoru PVV i další evropské strany. „Ve chvíli, kdy tradiční strany začnou prosazovat stejné body, tak se dostáváme do opravdového nebezpečí, a to nejen pro evropskou zelenou dohodu, ale pro evropský projekt jako celek,“ vyjevil eurokomisař.



Sinkevičius uznal, že v roce 2019 byly tradiční evropské strany nadšené pro zelenou agendu EU, což „otevřelo okno pro evropskou zelenou dohodu (Green Deal)“, avšak nyní se doba změnila a rostou tendence k přehodnocení zelených plánů EU.

Přestože se Sinkevičius uvědomuje, že „čelíme větší nejistotě, tlaku, pokud jde o spotřebitelské ceny“, a také dopadům válečného konfliktu na Ukrajině – ale ustoupit v zelených cílech EU dle něj nesmíme ani o krok. Couvání prý „není řešením“. „Bylo by velkou chybou začít nyní couvat,“ varuje šéf eurounijní úřednické agendy životního prostředí. „Před našimi partnery bychom nevypadali seriózně,“ vyjádřil svůj názor a zdůvodnění, proč je dle něj nezbytné pokračovat v unijní zelené politice v podobě, jakou má nyní.



Ustoupit nehodlá ani eurokomisař pro klima



Nutnost nepřehodnocování klimatických cílů Evropské unie aktuálně zmiňuje také řéf Evropské unie pro klima Wopke Hoekstra, jenž v sobotu ostře kritizoval snahu zemí OPEC postavit se proti omezování fosilních paliv.

„Mnozí, včetně mě, to považují za nepřiměřené, neužitečné, neodpovídající situaci, v níž se svět nachází, pokud jde o velmi dramatickou situaci našeho klimatu,“ řekl k výzvě zemí OPEC Hoekstra, který je komisařem EU pro klima.



„Nejsme tu proto, abychom v podstatě dbali na naše úzce vymezené národní nebo finanční zájmy… jsme tu proto, abychom dělali to, co je správné pro budoucnost světa,“ pravil Hoekstra v rozhovoru pro agenturu Reuters.

