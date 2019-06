TOP 19: Teď Odkrouhnu Pospíšila! Kalousek zavdal vtipům. Mluvil o „své“ straně a jejím šéfovi, velmi zvláštně

Na Novinkách.cz hovořil o volbách do Evropského parlamentu bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Jeho odpovědi na otázky nebyly pro současného lídra strany dvakrát přívětivé. Neochota obsazovat výrazné osobnosti prý stála za výsledkem v eurovolbách a ve straně byla obava, že by tyto osobnosti přeskočily Pospíšila s Polčákem. A Jaroslav Plesl z MF DNES už se směje, že zkratka TOP 09 má pro Kalouska nový význam: „Teď Odkrouhnu Pospíšila.“

Kalousek na začátek okomentoval neúspěch ČSSD. Této straně prý voliče „cynickým populistickým marketingem“ vyluxovalo ANO. „ČSSD doplácí na svou kolaboraci s partnerem, který ji současně likviduje,“ tvrdil předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Ale výtky měl Kalousek i ke své vlastní straně. Zatímco v minulých volbách prý byla snaha hledat na kandidátku nové osobnosti, nyní byla snaha opačná, neboť by dotyční mohli přeskočit lídry kandidátky. Mluvil například o Jaromíru Štětinovi nebo o Pavlu Teličkovi. Štětinův odchod a samostatná kandidatura prý nebyla „úplně jeho rozhodnutí“, nýbrž reakce na to, že v hnutí panovala neochota umístit ho na kandidátku. A co se týče Pavla Teličky, pravil toto: „Už před rokem nejvyšší vedení spolupráci s Teličkou striktně vyloučilo. Já si říkám, že jsme v situaci, kdy nemáme striktně vylučovat diskuse s těmi, kteří mají stejné hodnoty. Teď není čas na hrdinství a hledání drobných rozdílů.“ Anketa Která ze stran tvořící (či podporující) vládu razí nejrozumnější politiku? ANO 63% ČSSD 2% KSČM 19% Všechny jsou špatné! 16% hlasovalo: 10057 lidí

O vztahu s předsedou prohlásil: „Máme spolu korektní vztahy. Jiří Pospíšil je předseda mé strany a má mou podporu a spolupráci jako předseda a před námi je volební sněm, a koho tam budu podporovat, ještě nevím.“ Nicméně dodal, že Pospíšilovi spolu s Karlem Schwarzenbergem doporučovali, aby kandidátku nevedl. „Náš zásadní limit byla obava z osobností, které by mohly přeskočit pana Pospíšila i Polčáka. To do značné míry limitovalo úspěch naší kandidátky. Posledně skákal pan Štětina, tak se chtělo, aby nyní neskákal vůbec,“ tvrdil Miroslav Kalousek.

Kalouskova slova okomentoval šéfredaktor Mladé fronty DNES Jaroslav Plesl. Všiml si jednak mnohoznačnosti formulace: „Jiří Pospíšil je předseda mé strany.“

A zhodnotil celé Kalouskovo vystoupení: „TOP19: Z Tradice, Odpovědnost, Prosperita se stává Teď Odkrouhnu Pospíšila.“

Plesl, stejně jako Kalousek, hodnotil neúspěch sociální demokracie. Ovšem závěry vyvodil zcela jiné: „Zůstává mi rozum stát nad většinou interpretací volebního výsledku ČSSD. Není to nic jiného, než vysvědčení zahraniční politiky, jejíž směr nastavila partička Pokorný, Sobotka, Zaorálek, Poche – a finální hřebík do rakve jakýchkoli nadějí na slušný volební zisk socialistů v eurovolbách zatloukl Petříček.“

A trefoval se i do předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka. „Ještě pořád mi v uších zní ten potlesk, jak Hamajda v debatě na ČT vyškolil Tomia (Na Staromáku jsou betonové bariéry kvůli odpůrcům muslimů). No, a o pár hodin později Tomio vyškolil celou ČSSD. To je přesně ten důvod, proč je ČSSD v pytli. Hlavní pro ni je, se lidem vysmát,“ konstatoval Plesl důvody volebního neúspěchu strany.

