Ta verbež nás zničila. Kašle, prská, chlastá. Blatný, přijeď! „Covid-díra“ Česka, kterou Praha nezná

Tachovsko láme rekordy v počtech lidí nakažených covidem-19. Na neutěšeném stavu se podepisuje život kolem místních montoven. ParlamentníListy.cz zjišťovaly, jak vypadá život v centru nákazy.

Ještě před rokem to byla tuberkulóza, a to mnohdy i otevřená. A nyní covid. Tak se „pěkně“ o své zaměstnance, či spíše otroky, starají mnohé montovny, pro které nahánějí personální agentury, jež přesídlily z Čech do Polska, aby se na ně jen tak nedošláplo, další a další lidi. Čas obludných sta a sta metrů dlouhých výroben není zdaleka u konce, stále zabírají další a další bývalou zemědělskou půdu.

Navrch huj, vespod fuj

To je případ i z Boru u Tachova, kde jsou rovnou hned dvě. Bývalý vojenský areál Vysočany, který je naplněn halami a ubytovnami jen sporadicky, a „supermoderní“ CT Park Nová hospoda přímo u dálničního sjezdu. „Nádherné místo, jen se podívejte kolem,“ říká jeden z manažerů jedné ze zdejších fabrik. Krásu tedy jaksi nevidím, či je mi neznámá. Mladý muž s nagelovanými vlasy nadšeně rozhazuje rukama, kolika že lidem tady dali práci. „Jsou tu z celé Evropy,“ hrdě se pyšní byznysmen, jehož měsíční plat se rovná ročnímu těch zaměstnaných cizinců. „Byla to tady jen samá hnojárna a pak jsme přišli my,“ končí opovržlivě mladý, dobře situovaný muž vlastnící podnikatelské baroko a gotiku v jednom z četných satelitů.

Místní mluví jinak. „Je to tu samá verbež. O výplatě se nacamrají, skoupí krabicáky a řvou do rána,“ hodnotí zaměstnance paní Zdena, která tu žije přes půl století. „Plivou na zem, močí, kam chtějí, a ani se s nimi nedomluvíte. Na svoje zdraví kašlou a zdraví ostatních je jim u zádele,“ mávne rukou. Město má ve svém držení zámek, z části opravený, ale potřeboval by ještě další finanční injekci. Firmy tady ale nemají sídlo, a tak nepustí zbytečnou korunu, kterou logicky odvádějí svým matkám v nejlepším případě v západní Evropě, v tom horším do daňových rájů v Karibiku.

Tisíce nelegálů

O nesnesitelné až šílené situaci ostatně nedávno v médiích hovořil starosta Tachova Ladislav Macák (Patrioti Tachov), podle kterého žije v Tachově minimálně tisícovka námezdních dělníků a v regionu oficiálně zhruba čtyři tisíce. A stejný počet je tu nelegálně! Přes agentury, které nezajímají nějaké testy na covid, rozestupy, či dokonce roušky v montovnách. Ty zajímá jen zisk a kašlající cizinci je nedojímají. O nějakých vstupních prohlídkách samozřejmě není ani řeč.

Česká republika má o mnoho více pracovních agentur než Německo. Tady kvete byznys a daňové úniky jedna báseň. Své o tom vědí i v nedaleké Plané u Mariánských Lázní, městě, které je ještě v Plzeňském, a nikoliv Karlovarském kraji. V dříve snad až příliš poklidném městečku se zvýšila kriminalita i nepořádek právě kvůli zaměstnaným cizincům, kteří jsou ubytováni často nelegálně v soukromých domech a bytech. A neseženete sílu na jakoukoliv práci, protože všichni jsou v montovnách. A montovny mají pořád hlad…

Ubytovna pro cizince. Foto: Václav Fiala

Bývalou vojenskou základnu připomínají ve Vysočanech na Tachovsku protitankové zátarasy. Foto: Václav Fiala

„Proč všechny ty haly nepostavili ve Vysočanech, kde byla dříve armáda?“ ptá se shrbený důchodce Karel. „Dříve tady byly Státní statky Tachov, to byl moloch, provozoval i zemědělské učiliště, pěstovaly se tady krávy, prasata, dokonce peníze byly i na dostihovou stáj. Nu a pak přišla revoluce a poté tenhle průser, se kterým si nevíme rady.“ Pán myslí samozřejmě nekonečné haly, které zabírají půdu, kde se dříve pěstovala pšenice nebo byly pastviny pro dobytek. To je ale minulost. Problematicky dosídlované pohraničí dostalo další ránu. I nyní jsou sem vláčeni cizinci bez jakéhokoliv vztahu k tomuto místu, dobrodruzi a zlatokopové, kteří chtějí jen sebrat peníze a odjet. „Že tam někde živí manželku, děti a rodinu, je mi úplně jedno, protože tady na nás z vysoka kašlou. Potkat pár Ukrajinců večer je pro vás riziko, že to nedopadne dobře,“ konstatuje Karel. „Nemocnice tady není, jezdí se do osmdesát kilometrů vzdálené Plzně nebo Stodu, protože Domažlice už jsou nyní kompletně předělány na covid. V Plané u Mariánských Lázní byla nemocnice, ale zpackaná privatizace jí dala ránu z minulosti, a tak tam jsou teď rádi, že ordinuje nějakej doktor. A v Mariánkách svého času nebyl ani felčar!“ A když vás přepadnou zubní trable, nedovoláte se ani kováře, protože v kraji je jedna pohotovost, a to v Plzni, a ještě jen odpoledne, v podvečer a ráno. Přes noc můžete úpět do aleluja.

Vzkaz, který si někdo za rámeček nedá!

Slýcháme až příliš často, že tento kraj je prostě prokletý. Že se na Vysoké pokácely nějaké vzrostlé stromy, které tady pamatovaly ještě generála Čepičku, nikoho příliš nevzrušuje. Že jsou tu ještě ubikace, kde by se z fleku mohlo natáčet pokračování Černých baronů, také ne. Přístupová cesta je jako po kobercovém bombardování. A tady se očekává nějaká covidová ostražitost?

„Po nás potopa!“ halasí muž středního věku, kouřící cigaretu jednu za druhou. „Tady není nikdo normální, každýmu se vrazil covid do palice, mají to rozlezlý v mozku! Ať si sem přijede ten fešáckej, ulízanej, úlisnej Prouza! Tady by řekl Blatný, že je všechno špatný. Jenže on se sem nedostane ani prstem po mapě. Mameluci!“ vzkazuje muž do hlavního města, které je pro mnohé místní tak neskonale vzdálené jako třeba epyptské pyramidy.

Stoleté stromy ustoupily stavbě montoven. Foto: Václav Fiala



