Tady, tady a tady... Nora Fridrichová udělala ze Zemana hlupáka. Jde o Babiše

Prezident Miloš Zeman minulý týden prozradil, že pokud nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnoví trestní stíhání předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), on jako prezident zasáhne a stíhání zarazí. Využije k tomu tzv. abolice, pravomoci, která je mu dána Ústavou. A Nora Fridrichová se v pořadu 168 hodin do prezidenta pustila. Připomněla mu, co říkal před lety.

V Ústavě ČR článek 63 pod písmenem j) říká, že prezident má právo zastavit probíhající trestní řízení. Jde o tzv. abolici. Zeman minulý týden v rozhovoru pro TV Barrandov konstatoval, že Babiše považuje za dobrého premiéra a když už jednou státní zástupce Jaroslav Šaroch řekl, že v případě Farmy Čapí hnízdo nedošlo k trestnému činu, prezident nevidí nemenší důvod k tomu, aby si premiér musel procházet martyriem trestního řízení znovu.

Přitom ještě v lednu v debatě se svým prezidentským protikandidátem Jiřím Drahošem tvrdil, že v případě Andreje Babiše k institutu abolice nesáhne.

„Uvažujete u premiéra Babiše o tom, že byste udělil abolici, tedy že byste zastavil trestní stíhání?“ zeptala se moderátorka Světlana Witowská Miloše Zemana v jeho prezidentském duelu s Jiřím Drahošem 25. ledna 2018.

Současný prezident odpověděl jasně: „Ne, v žádném případě ne, protože on sám se musí očistit.“

Witowská položila další dotaz: „Můžeme se spolehnout na to, že v případě abolice nezměníte názor tak, jak jste ho změnil třeba na presumpci viny u politiků?“

Prezident řekl, že se nehodlá zesměšnit. „Nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil,“ zaznělo z úst Miloše Zemana.

Nora Fridrichová se však vrátila do ještě hlubší minulosti a připomněla Zemanova slova z března 2012. „Máme-li zde nezávislé soudy, mám-li možnost odvolání proti výroku soudu první instance, máme-li i možnost obnovy řízení ve zdůvodněných případech, tak je zbytečné, aby si prezident hrál na jakéhosi feudálního soudce,“ hlásal Zeman ještě 21. března 2012, když se ucházel o post přímo volené hlavy státu poprvé.

Už jako prezident 14. ledna 2014 tvrdil, že je zásadní odpůrce abolice. „Jsem zásadní odpůrce abolice, protože si myslím, že když má někdo čisté svědomí, tak se mu nemá bránit v tom, aby soud v jeho případě rozhodl,“ uvedl doslova prezident.

A jak sám Zeman vysvětluje svou názorovou otočku? Tvrdí, že vlastně názor nezměnil. Změnilo se však to, že státní zástupce Jaroslav Šaroch vydal pravomocné rozhodnutí, podle kterého se v případě Farmy Čapí hnízdo trestný čin nestal a M. Zeman je jeho názor připraven respektovat. Znamená to však také, že by odmítl respektovat názor nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, pokud by se lišil od názoru Šarochova.

Sluší se dodat, že článek 63 vyjmenovává ty pravomoci prezidenta, které se neobejdou bez spolupodpisu předsedy vlády. Pokud by to tedy Miloš Zeman s abolicí myslel vážně, záleželo by na předsedovi vlády Andreji Babišovi, zda podpis přidá a zastaví tak své vlastní trestní stíhání.

Někdejší ústavní soudce Stanislav Balík k tomu poznamenal, že v minulosti bychom jen těžko hledali podobný akt, k němuž e chystá prezident Zeman. Ani v Latinské Americe v 19. století, kde by se to prý ještě snad dalo čekat, podobný příklad nenašel.

Našel ho však na Slovensku, kde Vladimír Mečiar ještě jako premiér vyhlásil amnestii v případě únosu syna prezidenta Michala Kováče.

autor: mp