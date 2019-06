Tajemná SMS, útok na SPD, strach z EU. V ČT se provalilo info o Babišově vládě

Ve včerejších Událostech, komentářích se řešilo hlasování a vztahy mezi ČSSD a ANO. Šlo jednak o volbu Michala Semína do rady ČTK. Podle místopředsedy ČSSD pro něj hlasovali i členové ANO, protože jim to bylo doporučeno esemeskou, a pokud by ke zvolení skutečně došlo, byla by to prý pro ČSSD poslední kapka. Následovalo plánované hlasování o nedůvěře, u kterého předseda lidovců Marek Výborný plísnil Veselého, že se ČSSD tváří jako by nic. „V situaci, kdy se mimochodem začíná vyjednávat o evropských institucích a kdy dnes například některé klíčové pozice v Evropské komisi nepřipadají do úvahy, otázka regionů, otázka všech věcí, které se týkají zemědělství, tam bychom měli mít své zástupce, a nemůžeme. Protože tady je premiér ve zjevném střetu zájmů.“

Hned na úvod se moderátor Martin Řezníček zeptal, zda pohrůžka opuštění koalice není pouze součást vyjednávací taktiky ČSSD. Veselý řekl, že to žádná součást vyjednávací taktiky není. „My jsme šli do vlády proto, abychom bránili nástupu extrémního nacionalismu a abychom bránili nezávislost veřejnoprávních médií, a samozřejmě volba pana Semína by šla naprosto proti těmto principům, se kterými jsme do vlády šli,“ objasnil Veselý. Pokud by došlo k volbě Semína či jiného kandidáta SPD, tak by to pro sociální demokraty dle Veselého byla poslední kapka. Anketa Vadilo by vám, kdyby byl do Rady ČTK zvolen Michal Semín? Vadilo 4% Nevadilo 87% Je mi to jedno, případně ho ani neznám 9% hlasovalo: 2400 lidí

Vzhledem k tomu, že možné zvolení Semína označil jak Veselý, tak ministryně Maláčová za poslední kapku, tak se Řezníček otázal, co byly ty kapky předchozí. Podle místopředsedy ČSSD je to i možný střet zájmů Andreje Babiše, alokace finančních prostředků pro ministerstva pod kontrolou ČSSD a další neuvedené problémy, o kterých prý bude jednat předsednictvo ČSSD v pátek. A padla i otázka, zda premiér příliš vychází vstříc SPD. „Máme pocit, že jiné je to na vládní úrovni a jiné je to na úrovni Poslanecké sněmovny, kde máme podle mého názoru velmi oprávněný pocit, že hnutí ANO v rámci hlasování v Poslanecké sněmovně velmi často vychází SPD neoprávněně vstříc,“ řekl Veselý, ale neobvinil z toho přímo premiéra Babiše, který prý ve Sněmovně příliš není. „Samozřejmě je to pro nás velký problém, protože náš zásadní požadavek byl, aby extrémní nacionalisté nemohli zásadním způsobem mluvit do chodu naší země, a pokud to tak je a bude to pokračovat, tak je to pro nás skutečně zásadní problém,“ prohlásil místopředseda. Zda to bude ono pověstné stéblo, které zlomilo oslův hřbet, se prý uvidí na pátečním jednání předsednictva. Fotogalerie: - Na vládě

Marek Výborný řekl, že nechce pískat vládní spory ČSSD a ANO, ale uvažuje, co se ještě musí stát, než si sociální demokracie a potažmo i premiér uvědomí, že takto to dál nejde. Vychvaloval kandidáta Pirátů a KDU-ČSL Josefa Šlerku. „Nepolitický odborník, společný nominant KDU-ČSL a Pirátů. A přesto na to nikdo z vládní koalice neslyšel,“ stěžoval si. Nejvíc mu prý vadí, že tato vláda paralyzovala tuto zemi, a zatím nebyla slyšet slova o nějaké zásadní reformě. Dle Výborného je nutné reformovat školství, systém exekucí či financování sociálních služeb. A místo toho se vláda věnuje sporům mezi sebou a problémům Andreje Babiše. Dále je dle Výborného jasné, že pro Michala Semína museli hlasovat i někteří členové ANO.

Řezníček se ptal Veselého, jak sociální demokraté vědí, že to byli zrovna členové ANO, kdo pro Semína hlasovali, když volba byla tajná, na což místopředseda odvětil, že členové ANO dostali před volbou esemesku, ve které jim bylo doporučeno Michala Semína volit. „Naštěstí ne všichni, řada poslanců hnutí ANO jsou naprosto normální lidé a chápou, že pan Semín je naprosto mimořádná osoba, kterou není možné do takové pozice volit,“ dodal Veselý. Předseda poslaneckého klubu Faltýnek s nimi prý nechtěl komunikovat, takže zvolení Semína prý zabránili spoluprací s komunisty. Kdo v ANO SMS rozeslal, neví.

JUDr. Ondřej Veselý ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále se řešila plánované hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, které podpořil předseda ODS Fiala i v případě, že bude neúspěšné. Martin Řezníček se ptal Výborného, zda to má smysl, když pro to opoziční strany nemají hlasy. Prý to smysl má, protože to bude morálně politické gesto, které i tak je důležité, tvrdil Výborný. „Aby každý poslanec řekl: Ano, tato vláda s tímto člověkem (Andrej Babiš – pozn.red.) má moji důvěru, nebo nemá moji důvěru. Mnoha členům ČSSD prý současná situace a styl vládnutí vadí, takže opozice chce tuto otázku položit každému poslanci.

Moderátor pak zaměřil pozornost na Veselého otázkou, zda odmítnutí od pěti, možná i šesti stran není signál, že vláda nevládne dobře. Místopředseda konstatoval, že okopávání vlády je úkolem opozice, ale podle něj je lídrům opozice jasné, že když by se ČSSD nakrásně k opozici připojila, tak premiér Babiš zůstane premiérem a vládu přetvoří s pomocí SPD. S problémy Andreje Babiše mají prý problémy i oni. „My teď nevidíme cestu, jak jiným způsobem, než že to bude rozhodnutí samotného Andreje Babiše, bychom dosáhli toho, aby on premiérem nebyl. Možná, že nadávají nebo musí nadávat opoziční poslanci na vládu, ale jestli by jim vláda připadala lepší za podpory SPD, to já si úplně jistý nejsem,“ řekl Veselý.

„Co je to za pozici ČSSD jako koaličního partnera, když není schopen jednat o tom, že stačí jedinou věc – vyměnit a třeba i dočasně premiéra, než se ty problémy vyřeší? Přece to je velmi jednoduché. Ale sociální demokracie se tváří, že nic, že tu vládu podporuje dál, a to je podle nás chyba. Protože v situaci, kdy se mimochodem začíná vyjednávat o evropských institucích a kdy dnes například některé klíčové pozice v Evropské komisi nepřipadají do úvahy, otázka regionů, otázka všech věcí, které se týkají zemědělství, tam bysme měli mít své zástupce, a nemůžeme. Protože tady je premiér ve zjevném střetu zájmů,“ nechal si Výborný silný argument na závěr a dodal, že tady se ukazuje síla koaličních partnerů, zvlášť sociální demokracie, což je mu líto. Veselý znovu reagoval, že předseda lidovců fabuluje, protože sociální demokraty by nahradilo hnutí SPD.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Bitcoin je teď nejdražší za poslední rok. Díky plánu Facebooku na vlastní digitální měnu Zničíme ČT! Vrátí lidem stamiliony, udeřil Jaromír Soukup. Asi to myslí vážně Václav Klaus ml. nekompromisně: My Semína do Rady ČTK podpoříme! Univerzita Karlova připravila v rámci projektu Česko! A jak dál? už pět veřejných diskuzí, další bude letos v září

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas