Tajná analýza, kterou nám ukázali poslanci ANO, měla odhalit příčinu neúspěchu ČSSD u eurovoleb. „Jenže oni i tak rostou," stojí v závěru

„Dostal jsem to mailem od kolegy s tím, abych se podíval. Nevěnoval jsem tomu mnoho pozornosti, protože se děje, co se děje," řekl naší redakci jeden ze zástupců ANO. Do šestnácti stránkového elaborátu nás ovšem nechal nahlédnout.

Jednotlivé kapitoly jsou děleny podle stran a hnutí, které se účastnily voleb do Bruselu. „Hnutí ANO vyhrálo, ovšem nevyužilo maximální potenciál, jaký předpovídaly veřejné i neveřejné výzkumy," stojí na jednom z řádků. Překvapivě mnohem větší pozornost než hnutí ANO věnovali autoři ČSSD.

Ten postup je přitom logický, jelikož se kabinet premiéra Babiše opírá zejména o tento levicový subjekt.

Česká strana sociálně demokratická ČSSD

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

„Zisk ČSSD byl nejprve odhadován na dvě procenta, závěrečný výsledek tedy předčil očekávání analytiků," lze se dočíst ve vybrané pasáži. „Oproti ostatním stranám a hnutím nebylo u republikových měření, jako například Median, zaznamenán pokles v preferencích. Příčiny jsou v tomto ohledu logické. Lze se domnívat, že sociální demokracie voliče neztratila, ba naopak. Největším problémem této strany byla podle našich soudů neznalost lídra, malý zájem o témata, která si socdem vytyčila a konečně pak minimální frekvence outdoorových ploch, v nichž ČSSD dominovala už od roku 1996 u tehdejších sněmovních voleb," konstatuje se také ve zprávě, kterou ParlamentníListy.cz v úterý studovaly.

Další zajímavou poznámkou pak bylo, že „největší mediální úspěch zaznamenal předseda Jan Hamáček, který paradoxně zastínil i lídra eurovoleb Poce. V četnosti Hamáčkových výstupů byly na prvním místě Parlamentní listy, které za květen 2019 zaznamenaly více jak 7.300.000 přístupů."

Další kapitola se pak do hloubky zabývala rovněž Piráty. Ti podle autorů promrhali svůj potenciál. „Největším zklamáním pro voliče Pirátů zjevně bylo chování pražského primátora. Pakliže ještě v únoru 2019 měla tato středo-levicová strana potenciál 25 procent, nelze výsledek 13,95 procenta považovat za dostatečný, natož uspokojivý."

Dodejme, že analytické podklady doprovází i vybrané grafy, které pravidelně vydává agentura STEM. Ta ovšem žádnou podobnou zprávu od květnových voleb do Evropského parlamentu nevydala.

„Nevím, kdo a proč je cíl, ale myslím si, že šlo hlavně o to vidět, jestli je možné pokračování se sociální demokracií," uvedl pro ParlamentníListy.cz poslanec hnutí ANO. „Jelikož ale oni tvrdí, že koaliční projekt má budoucnost, ten podklad, který jsme dostali, to podtrhuje," uzavřel.

Jan Hamáček ČSSD



RNDr. Pavel Poc ČSSD



autor: B. Richterová a T. A. Nový