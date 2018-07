Tak EU chce dále pomáhat špinavé práci pašeráků? Salvini nabídl plán, jak se zbavovat imigrantů. Reakce Bruselu ho velmi rozčílila

To, že se některé země budou podílet na převzetí části ze 450 migrantů zachráněných v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi, nazval Salvini politickým vítězstvím. „Konečně si všichni uvědomili, že nemůžeme platit jenom my, přijímat jen u nás. Samozřejmě, že konečným cílem vlády není přerozdělení do Evropy, ale zablokování odjezdů. Méně lidí odjede, méně lidí zemře,“ dodal ministr vnitra Matteo Salvini.

Podle Salviniho slov tak pod dlouhé době existuje vláda, která hájí zájmy italských občanů. „Po 650.000 přistání během pár let, což je nevyřízená záležitost (bývalé vlády), kvůli které, všichni v Evropě, poneseme důsledky ještě dlouhou dobu. Konečně si všichni uvědomili, že nemůžeme platit jenom my, přijímat jen u nás,“ uvedl s tím, že jde o začátek nové cesty.

Český premiér Andrej Babiš však toto přerozdělení označil jako začátek cesty do pekla. „Pak ať nás podpoří v pomoci libyjským orgánům – ať nám pomohou všechny zachránit, každého ošetřit, nakrmit, ale pak odvézt zpět do Libye,“ navrhoval v reakci na jeho odmítavý postoj Salvini.

V návaznosti na to zdůraznill, že jediným řešením, jak ukončit obchod s lidmi a bojovat opravdu proti pašerákům lidí a proti pašerácké mafii, je dát vědět – tak, aby to všichni pochopili, že: „Do Itálie a do Evropy přijedeš pouze pokud máš povolení k tomu, aby jsi přijel, a jakákoliv loď, která bude na moři nalezena, dostane pomoc a bude vyprovozena zpět. Do včerejška se tato myšlenka nedala v RaiNews24 vyjádřit – to bychom byli obvinění z rasismu, egoismu, fašismu a nacismu i zlovolnosti atd. Nyní mají v Evropě jasno, že Itálie už není imigračním táborem celého světa,“ zdůraznil Salvini.

Nyní prý italská vláda vyhodnocuje, jak to udělat, aby zachránila životy a do Itálie aby přijel jen ten, kdo má právo na to sem přijet. „Jako i v minulých dnech, sleduji vývoj situace týkající se těch dvou lodí, které jsou v italských vodách a na kterých se nachází také 16 matek a 11 dětí, kteří pravděpodobně v příštích hodinách budou moci vystoupit v Itálii, a jelikož chceme pro děti to nejlepší, tak chceme zamezit tomu, aby museli vyjíždět,“ upřesnil.

Jediným řešením podle Salviniho je pomoci Libyi kontrolovat její hranice, její přístavy a její teritoriální vody. „Na rozdíl od toho, jak konal Renzi, Monti, Letta, Gentiloni – odmítáme přijmout všechny a financovat všechny. Chci ještě říct, že ty dvě lodě NGO, které jedou k libyjským vodám, si mohou ušetřit čas, námahu i peníze, protože italské přístavy pro ně nebudou k dispozici,“ doplnil v narážce na politiky minulé levicové vlády, k imigrantům výrazně vstřícnější.

Závěrem pak poukázal na to, že jsou ve vládě 45 dní, přičemž předtím přijížděl kdokoliv odkudkoliv – ale během těchto 45 dní se prý spousta věcí změnila. „Již jeden týden pracuje 250 nových funkcionářů, kteří mají za úkol v komisi identifikovat, kdo má právo zde zůstat a kdo ne. Počítám s tím že identifikace bude rychlejší, a do konce léta chceme snížit náklady na migraci a tím ušetřit 500.000.000 eur, s tím, že budeme garantovat základní potřeby, ale nic víc,“ uvedl Salvini. A zmínil také přísnou kontrolu „vychytrálků“, takzvaných „uprchlíků“ podporovaných neziskovkami, kteří ihned poté co dostanou azyl pak do zemí, ze kterých „prchají“, jezdí na dovolenou.

Když Salvini prohlásil, že Libye by měla být považována za „bezpečné útočiště“ kam navrátit všechny ty, kteří plují z pobřeží této severoafrické země, tak Evropská komise krátce a jasně odpověděla, že: „V žádném případě.“ Následně Italský ministr vnitra obvinil Evropu z „pokrytectví“: „Dáváte Libyjcům peníze, poskytujete hlídkové čluny, cvičíte pobřežní hlídku. Ale pak je Libye považována za nebezpečný přístav. Je to bipolarismus, který musí být překonán,“ dodal Salvini.

Původní text ZDE

Za několik hodin po jeho prohlášení přišel Brusel s odpovědí: „Žádná evropská operace nebo loď přistávat v Libyi nebude, protože Libyi nepovažujeme za bezpečné útočiště,“ zdůraznil mluvčí Evropské komise po intervencí vysoké představitelky EU Mogheriniové. Na to formou tweetu reagoval Salvini: „Evropská unie chce nadále usnadňovat špinavou práci pašeráků? Nebude to dělat mým jménem, buď nastane změna, nebo budeme nuceni jednat samostatně,“ zdůraznil s tím, že když požádá o změnu týkající se pravidel odmítnutí, tak „něco, co je dnes zakázáno, může se stát zítra normální“.

autor: nab