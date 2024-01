Tak hloupé, že museli vyměnit řečníka. Že nevěděli? Holec se pustil do „Pavlova“ Ústavního soudu

Česká republika má protiústavní soud, který drží u moci Fialovu vládu a prezidenta. Největší grázl vlády Vít Rakušan (STAN) objíždí česká města, aby udělal z lidí hlupáky, a z premiéra Petra Fialy (ODS) se vyklubal „šméčkař“, komentátor Petr Holec ve svém pravidelném večeru ve vysílání Xaver Live glosoval to hlavní, co odhalily události posledních dnů.

Podle Holce vše směrovalo k tomu, že Ústavní soud zkrácení valorizace penzí vládě posvětí: „Před pár dny jsme se dozvěděli, že penze rozdělily ústavní soudce. Baxa musel vyměnit klíčového muže, který oznámí rozsudek. Bylo jasné, že původně měl být soudcem zpravodajem ústavní soudce Jan Svatoň, který byl proti a nově určený Vojtěch Šimíček byl pro, takže nám to oznámil on. Poslouchal jsem ho v autě a říkám si, tohle přece není ústavní soudce a místopředseda ústavního soudu Šimíček. Tohle je Zbyněk Stanjura, to jsou stejně hloupé argumenty jako u Ústavního soudu přednášel Zbyněk Stanjura,“ pokračoval Holec.

„Dozvěděl jsem se, že vláda přece nemohla vědět, že v zimě a hlavně v lednu 2023 bude skokově vysoká inflace. Ježišmarjá, to je přece stupidita a lhaní nejen Stanjury. Všichni to věděli, Stanjura měl k ruce všechny expertízy a analýzy ČNB, vlastního ministerstva a dalších ekonomů o tom, že v lednu skokově vyrazí inflace nahoru. Navíc ještě soudce Šimíček přidal další argument a řekl, že žádná vláda nemůže v tu chvíli pracovat s nějakými předpoklady, ale může vycházet až z reálných čísel. Takže vláda má jen čekat a reagovat až rok poté. Kdyby reagovala takhle na napadení, tak nepotřebujeme ani armádu,“ nevycházel Holec z argumentace soudce Šimíčka z údivu.

„Tohle není místopředseda Ústavního soudu! To jsou tak stupidní argumenty. Kde je tady, proboha, nějaká argumentační logika? Tohle i borci z Vyvolených, pokud by nebyli moc opilí a zdrogovaný, tak by to místopředsedovi Ústavního soudu rozstříleli, protože ten člověk si během dvou minut stačil protiřečit jako málokdo,“ dodal Holec na adresu ústavního soudce Šimíčka.

Ústavní soud podle komentátora ukázal, že je tu od toho, aby držel u moci vládní pětikoalici. „Dozvěděli jsme se, že je to stvrzení velmi smutného a nebezpečného procesu, který začal předchozí šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský, který zpolitizoval Ústavní soud jako málokdo. Teď tam došlo k výrazné obměně, máme nového šéfa Ústavního soudu Josefa Baxu, to je kádr Petra Pavla, ale nejen jeho, to je kádr vlády, protože nominanty na ústavní soudce včetně Baxy schvaluje Senát a Senát je totálně až na dvě výjimky vládní.

Baxa nám řekl, že tento nový Ústavní soud, který vede, je nového prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy a jeho vlády a ty držíme u moci. Trošku se nám principiálně bortí demokratická dělba moci, Petr Pavel a vláda vše zválcovali, přišla poslední tečka, už mají totálně i Ústavní soud,“ shrnul Petr Holec s tím, že něco takového nezmění jedny volby, ale půjde o dlouhý proces. Diskutující podobně jako Holec v chatu prohlásili, že „totalita je tímto upevněna“.

Jeho pozornosti neušla ani návštěva ministra vnitra a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana v Karviné, kam se vydal v rámci debaty s občany nazvané Bez cenzury. „Znovu nás všechny přesvědčil, že je to největší levák, největší podrazák a největší grázl vlády. Potom, co nejdřív prohodil premiéra Fialu ve svém slavném videu ze šatny, se rozjel do Karviné, kde si gratis udělal stafáž z lidí, aby z nich udělal pitomce a ze sebe hrdinu. Tenhle člověk se nezastaví před ničím a před nikým,“ uvedl Holec.

V komentářích, které lidé přidávali během živého vysílání, se objevily otázky, kolik stála daňového poplatníka Rakušanova ochranka v Karviné. „To nám Vít Rakušan určitě neřekne. Že si hlavu s našimi penězi nedělá, to víme, všechny jeho reklamní kampaně na to, aby nám sděloval, co vláda dělá.... V Karviné bylo snad policistů jako lidí, to jsem vážně ještě nezažil,“ podotkl Holec.

Následně přidal vysvětlení, s jakým záměrem to Rakušan vlastně celé dělá: „Rakušan ze sebe potřebuje udělat hrdinu, smýt všechny ty průsery, aby se na to zapomnělo, jak se blíží volby. Tak vyrazil jako jediný z vlády do Karviné, kde čekal, že budou ti dezoláti, připití pivem, ta lůza a on všem ukáže, jaký je hrdina.

„Proboha, Rakušanovi ale o ty lidi vůbec nejde, oni to nepochopili a mně je jich líto, někdo psal, že byli pokusný krysy, užiteční idioti, nechci se nikoho dotknout, ale je to tak, Rakušana ty lidi vůbec nezajímají, opovrhuje jimi,“ řekl Holec.

Všem, co se snad chystají na další Rakušanovo „fake výjezd“, poradil, aby je naopak ignorovali. „Nikam nechoďte, je to k ničemu, ať Rakušan přijede do prázdného sálu, je tam s tou svou ochrankou sám, zase se sbalí a jede do Prahy, to je nejlepší strategie, jak na Rakušana vztyčit prostředník. Protože nic jiného si nezaslouží. Ten gauner nechce platit za kompars, protože si potřebuje natočit videa, aby sestřihal virály, jaký je borec a hrdina, a tito lidé mu k tomu zdarma poslouží. I to pivo by jim tam čepoval za naše peníze, aby je trochu připil a ukázal, jak to tam je,“ doplnil politický komentátor.

Věnoval se kritice, která v Karviné zazněla od občana, a sice, že poslední dva roky úřadování Fialovy vlády stály za ho*no, protože došlo k uvržení nejchudších lidí ještě do větší bídy a odnesla to také střední třída. „Ten člověk není žádný hlupák, popsal to velmi přesně, jsou k tomu perfektní socio-ekonomická data, to je efekt dvou let Fialovy vlády,“ uvedl. Že Rakušan kontroval vnějšími okolnostmi, jako je válka na Ukrajině podle něj nelze brát jako pádný argument. Jiné země zažívají to samé, ale narozdíl od české ekonomiky se už dávno dostaly na předcovidovou úroveň.

Stranou neponechal ani aféru „finančně negramotného“ premiéra Petra Fialy (ODS), který v tomto týdnu musel veřejnosti i poslancům vysvětlovat zatajený milion uložený v kontroverzní Podnikatelské družstevní záložně. „Z našeho slušného a hodnotového, kultivovaného nutelliéra, premiéra Petra Fialy, je normální šméčkař,“ zasmál se Holec. „Prostě zapomněl, že měl milion v kampeličce, která patnáct let pere nejspíš peníze ODS, je to taková banka starého dobrého švýcarského střihu – přinese igelitku plnou špinavých peněz, založí vám konto a peníze se vyperou,“ dodává komentátor

