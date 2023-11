Tak je jasno: Regulovaná složka elektřiny bude o 65,7 procent dražší. Žádná katastrofa nenastala, vystoupil Síkela

Regulovaná část ceny elektřiny v příštím roce meziročně vzroste o 65,7 procenta, u plynu o 38,8 procenta. Podle ERÚ se koncové ceny oproti letošku moc nezmění. „Musím poupravit, že za energetickou krizi může válka na Ukrajině. Může za to nezvládnutý přechod k bezemisní energetice. A to je věc, kterou budeme hradit my všichni, a myslím si, že jsme na začátku toho procesu,“ řekl následně ve vysílání k cenám energií bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) kvituje, že nenastal žádný katastrofický scénář.

„Sešli jsme se proto, abychom podali komentář k cenovým rozhodnutím na rok 2024. Budeme hovořit o regulovaných cenách elektřiny a plynu. Chtěl bych podotknout, že čelíme důsledkům globální energetické krize. Důsledky se postupně uklidňují, ale je potřeba mít na paměti, že na ceny má mít velký vliv dekarbonizační politika. Úrovně cen, se kterými se potkáváme dnes, nejsou do budoucna nějakou výjimkou a zůstanou vyšší, než byly před energetickou krizí,“ poznamenal úvodem tiskového brífinku šéf Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

ERÚ reguluje ceny síťových služeb, tj. doprava elektřiny a doprava plynu. Jak uvedl Trávníček, regulovaná složka ceny energií v příštím roce výrazně vzroste. Pro domácnosti se u elektřiny meziročně zvýší o 65,7 procenta. U plynu to pak bude o 38,8 procenta.

Proti původnímu návrhu našel Energetický regulační úřad úspory kolem čtyř miliard korun. Navrhované zvýšení regulované složky tak mírně upravil.

Cena energií se skládá ze svou částí. Z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a z regulované části, kterou spravuje stát. Regulovaná cena elektřiny bude u domácností tvořit přes 39 procent konečné ceny, u plynu pak zhruba 20 procent.

Bývalý šéf společnosti ČEZ Jaroslav Míl k tomu promluvil v pořadu K věci na CNN Prima News. Podle něj se celková cena energií posune „jak u koho“. U těch, kteří uzavřeli smlouvy před 2 až 3 lety, se cena elektřiny posune směrem nahoru. „U plynu může u řady spotřebitelů dojít i k poklesu cen,“ poznamenal.

„Musím poupravit, že za energetickou krizi může válka na Ukrajině. Může za to nezvládnutý přechod k bezemisní energetice. A to je věc, kterou budeme hradit my všichni, a myslím si, že jsme na začátku toho procesu,“ domnívá se Míl.

„Je potřeba se zamyslet nad tím, zda systém cenotvorby u nás je koncipován rozumně,“ dodal také Míl. Doplácíme na vývoj burzy v Lipsku, jakkoli by se nás tento vývoj neměl vůbec týkat.

Vládě věří, že energie se zlevní. „Energetika je ale službou, která má být zajištěna pro chod společnosti. A když se podíváme na to, co je základním požadavkem od té služby, tak to utrčitě není to, aby byla její cena odvozena od toho, jak se s její cenou manipuluje na burze,“ poznamenal k tomu také Míl a hovoří o tom, že ceny povolenek jsou na burze manipulovány energetickými společnostmi. A nevidí důvod, že by jakýkoliv spotřebitel v Evropě byl sankcionován za to, že příslušné státy umožňují tento proces umožňují.

Jak fatální je dnešní zpráva ERÚ pro firmy? „Není to příjemná zpráva. Stát si nemůže dovolit to, co Německo, jež může dotovat podniky. Přitom my máme jedny z nejlevnějších zdrojů v celé Evropě, ale místo toho, abychom je využívali, tak aplikujeme řešení, která jsou podobná Německu. Být na místě firem, tak bych chtěl, aby se odstranily příčiny problémů,“ radí Míl.

Řeč byla i o poplatcích za obnovitelené zdroje energie. Nikdo jiný než zákazník, podle Míla, zelenou transforamci nezaplatí. „Řada těch, kteří si postaví fotovoltaiku na svých střechách, ti budou mít možná určitý benefit. Na druhou stranu, když bydlíte v paneláku, žádnou fotovoltaiku nemáte, a ta cena se vám za tyto poplatky zvýší,“ podotkl Míl, že by mělo dojít k nalezení nějaké cesty, jak tyto poplatky vyřešit.

K cenám elektřiny se vyjádřil také pro server Novinky.cz ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Podle něj domácnostem vzrostou v příštím roce platby za elektřinu o méně než 10 procent. Síkela tak zkonstatoval, že žádný katastrofický scénář, před kterým varovala opozice, se nekoná. Píše to server Novinky.cz.

Ministr Síkela zároveň však také přiznal, že některým zákazníkům mohou ceny stoupnout až o 70 procent, a to proto, že fixovali ceny v roce 2021 a nyní jim garance skončí.

„O vývoji cen elektřiny mluvím otevřeně a nemám potřebu manipulovat a hrát si s čísly. To samé se bohužel nedá říct o opozici. Nekoná se katastrofický scénář, tedy že ceny zákazníkům vzrostou o desítky procent,“ sdělil k dnešní tiskové konferenci Energetického regulačního úřadu Jozef Síkela. Elektřina se podle něj nezdražuje.

„Vláda pouze přestává cenu dotovat, přestává zadlužovat budoucí generace proto, aby snížila cenu elektřiny té současné. Kdo by zadlužoval své děti jen proto, aby sám sobě snížil cenu?“ řekl ministr.

