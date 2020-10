Tak kdo to tady vlastně řídí, posmíval se Moravec Prymulovi

Hosty nedělních Otázek Václava Moravce byli ministr zdravotnictví Roman Prymula (nestr. za ANO), poslanec a lékař Bohuslav Svoboda (ODS) a rektor Univerzity Karlovy, lékař Tomáš Zima. Svoboda a Zima se dostali do sporu kvůli počtu lůžek v nemocnicích. Moravec debatu v ČT odstartoval šťouchancem do premiéra Andreje Babiše (ANO): „Kdo to tady vlastně řídí?“ ptal se moderátor. Svoboda Babišovi adresoval ostré sdělení.

reklama

„Kdo to tady vlastně řídí? Otázka, která se nabízí při pohledu na přetahovanou mezi premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou,“ začal Moravec.

Poté divákům pustil vyjádření premiéra Andreje Babiše, který prohlásil, že doporučil profesoru Prymulovi, aby se do médií vyjadřoval co nejmíň. Prymula však ve světle kamer stojí opakovaně již nejméně 14 dní v kuse.

Podle Prymuly je situace taková, že on jako ministr zdravotnictví předkládá opatření, která považuje za správná, a vláda je koriguje, má-li pocit, že půjde o příliš velký zásah do ekonomiky. Podle Prymuly se ale přístup k epidemii opravdu musel změnit. Proto se i o víkendech pracovalo na komplexu opatření, která přijdou dál. Na přípravě těchto opatření se podle ministra podíleli i zahraniční experti.

„Není přece možné vymyslet rychle opatření, která jsou velmi složitá a která mohou interferovat s ekonomikou, protože taková opatření musí být připravena tak, aby tam nebyly chyby, protože pak si dovedu představit, že tam budou všichni říkat, jak je to špatně,“ řekl člen vlády.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se ke slovu dostal Bohuslav Svoboda, konstatoval, že to, co říká Prymula je sice správné, ale tohle prý mělo zaznít mnohem dřív. Podobná opatření měl mít podle poslance připravená už Prymulův předchůdce za hnutí ANO Adam Vojtěch, aby se vědělo mimo jiné i to, co se bude dít v krajním případě, pokud dojdou lůžka.

„Chci, aby se v tomto případě začalo říkat to, co budeme dělat, aby se to co nejvíc oddálilo, nebo aby k tomu vůbec nedošlo,“ žádal Svoboda. Pokud se totiž lůžka zaplní, lékaři budou nuceni rozhodovat, kdo dostane šanci žít, protože bude mít nárok na postel v nemocnici, a kdo zemře, protože už na něj postel nezbude, varoval Svoboda. „Jinak budu chtít, aby rozhodovat o tom, kdo bude léčen, přišel pan premiér!“ zahřměl Svoboda směrem k Babišovi.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lékař a rektor Zima nabídl trochu jiný pohled. „Prosím vás na těch lůžkách leží asi 220 lidí a v České republice je 3800 lůžek s ventilátory. A druhá věc. Velmi účinná je léčba kyslíkem v kyslíkovém stanu a těch lůžek je tu asi 20 tisíc, tak nevyvolávejme pocit, že budeme muset rozhodovat o tom, kdo dostane postel,“ kroutil hlavou rektor.

„My skutečně máme vysokou kapacitu lůžek s kyslíkem, ta kapacita je obrovská. Na druhé straně, pokud nebudeme dělat nic, tak i tato kapacita bude naplněna,“ varoval Prymula s odvoláním na situaci v Izraeli, kde ve spojitosti s koronavirem byly stovky zemřelých. Přísná opatření jsou podle ministra přijímána proto, aby Česko nešlo izraelskou cestou.

Svoboda znovu zopakoval, že to, co říkají Prymula a Zima, je logické a jistě správné, ale pořád jde o pohled na řešení aktuální situace, a není to pohled do budoucna. Svoboda od vlády očekává, že předloží i takovýto pohled do budoucna, ale to se zatím nestalo a podle poslance ODS je to chyba.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zima opět připomněl, že ke koronaviru je třeba přistupovat zodpovědně, ani epidemii nepodceňovat, ale ani ji nepřeceňovat. Lidé by podle něj měli dodržovat základní hygienická opatření, protože koronavirus ve světě je a zůstane v něm, ale zároveň tu jsou i jiné nemoci.

Když dostal opět slovo Prymula, upozornil, že opatření vlády určená na boj s koronavirem se mohou i nadále měnit, bude-li to třeba. Může se prý měnit např. zavírací doba restaurací. Prymula poté znovu zopakoval, že v pátek představí plán, jaká opatření za jaké situace mohou vstoupit v platnost. „Dočkejte pátku, zveřejníme všechno najednou,“ požádal ministr.

Zima na to konto politiky žádal, aby svá opatření nevyhlašovali v pátek, s tím, že platí od pondělí, protože instituce, jako např. Univerzita Karlova, musí mít čas se připravit, protože jde o loď se 60 tisíci lidmi na palubě.

Narážel i na slova pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který jednoho dne na sociální síti oznámil, že se v Praze uzavřou střední a vysoké školy, aby o pár desítek minut později řekl, že střední školy zůstanou otevřeny, ale zároveň neupřesnil, jak bude vypadat zavření škol vysokých.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rektor upozornil, že studenti mají také praktická cvičení, která jsou nutná, ale která nejde obsloužit přes počítač. Poté přidal ještě jedno varování. „Musíme udržet chod této země, jak ekonomický, tak společenský, abychom třeba na konci příštího roku nemuseli říct – no dobře, máme tady málo pacientů s covidem, ale už nemáme peníze vůbec na nic,“ varoval Zima.

Prymula diváky uklidňoval, že počty lékařů a sester s koronavirem sice rostou, ale fungování systému zdravotnictví prozatím není ohroženo.

Svoboda poté žádal, aby vláda dále navyšovala testovací kapacity, a to až k 50 tisícům testů za den, protože vzhledem k počtu obyvatel Česka by až 50 tisíc testů za den ukázalo, jak na tom česká společnost opravdu je. „Ale je třeba si také uvědomit, že je to věc velmi náročná a že je to také velmi drahé. Proto bychom měli testovat cíleně,“ řekl Svoboda.

Sám Prymula poté řekl, že dělat 20 tisíc testů denně je málo. Věří ale, že se podaří testovací kapacity navýšit. Z úst ministra také zaznělo, že náklady na testy jsou enormní. „Je jasné, že už tam protekly téměř 2,5 miliardy,“ upozornil Prymula. Proto se prý snaží najít i testy levnější.

Zima upozorňoval, že tato představa má různá úskalí. Může dojít materiál k testování anebo mohou dojít personální kapacity. Personální kapacity mohou dojít na pracovištích hygieny, kde mezi lety 2009 a 2010 poklesl rozpočet pracovišť hygieny asi na 40 procent, což je problém.

Když znovu dostal slovo Prymula, upozornil, že raketově rostou počty nakažených žáků a studentů. Počet nakažených už přesáhl 8 tisíc. To je také důvod, proč se bude diskutovat i o uzavření druhého stupně základních škol. U prvních stupňů ZŠ se nadále počítá s tím, že zůstanou otevřené.

Zima varoval, že při zavření druhého stupně základní školy je třeba si položit otázku, co budou dělat mladí lidé; budou chodit po nákupních centrech, ještě víc budou sedět u počítačových her a budou méně sportovat. A ani jedna z těchto možností není správně.

Prymula si toho je prý vědom, ale přesto v prvé řadě hodlá snižovat počty nakažených. Upozornil, že každé přijaté opatření se v počtu nakažených projeví za 10 až 14 dní, nikoli dříve.

Psali jsme: Hamáček: Čekal jsem o procento či dvě víc Prymula káral z novin: Lidé opatření nedodržují. Před prázdninami prý měl důrazněji vyžadovat roušky Otevřený dopis slavných lékařů: Vládní opatření jsou nebezpečná mnohem více než covid Čísla nakažených opět rekordní. A přibývá i lidí ve vážném stavu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.