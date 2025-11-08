Nakydal na bratra. Profackovat. Pře Okamurů má dohru u umělců

Co říkáte na to, co se tento týden odehrálo na české politické scéně, například kolem Tomia Okamury? A jak vidíte spory kvůli ukrajinské vlajce na budově Sněmovny? Takto jsme se ptali zmíněných veřejně známých osobností. Jejich vyjádření si za rámeček nedají jak zástupci budoucí opozice, tak ani přímo Hayato Okamura, jehož slova na adresu bratra Tomia mnohé doslova „nadzvedla ze židle“. „Je to člověk, který je v podstatě labilní. Který dlouhodobě dělá politiku spíš jako obchod než jako člověk, který má nějaký morální základ,“ uvedl Hayato například na adresu svého bratra Tomia Okamury.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Ivan Vyskočil: Ten mít za rodiče mojí maminku, ta by mu rozfackovala držku
„Já jsem zhrozený tím, co se ve Sněmovně odehrávalo, ať už to bylo od různých opozičních politiků, kteří tedy opravdu na toho Tomia Okamuru nametli vše, co vymetli z koutů a vůbec se nestyděli. Jako takové to – kdo může volit toho nácka? Což říkala taková ta úplně mladinká poslankyně, která tak akorát může posuzovat politickou dráhu dospělého chlapa. Že raději nesedí a nedrží hubu, slušněji to říct nemůžu. Měla by sedět a koukat, co se děje kolem. Ne, ona se musí přidat a mluvit nesmysly,“ chytá se za hlavu herec a člen Klub 2019 Ivan Vyskočil a pokračuje.
„A vrchol samozřejmě tedy byl bratr pana Okamury Hayato. Hodí se do té podrazácké strany KDU-ČSL. My jsme měli jenom maminku, ale zásada byla, že jsme vždycky museli v rodině držet při sobě. Takže kdykoliv jsem něco vyvedl, tak se mě brácha i segra na veřejnosti zastali, bez ohledu na to, že mi pak vždycky doma nafackovali hubu. Ale bylo to doma! Že by se s takovými věcmi šlo na veřejnost a dokonce do Parlamentu….. No tedy, to se mně normálně srolovaly ponožky,“ žasne herec a dodává.
„My se občas z vrchu díváme na naše romské spoluobčany. Mimochodem, oni si mezi sebou neříkají Romové, ale cikáni. Ale ti ,cikáni' drží spolu. A kdyby se v jejich rodině něco takového stalo, tak ten dotyčný by musel zmizet a už se neukazovat. To je tedy ostuda, co ten člověk na toho svého bratra nakydal. Ten mít za rodiče mojí maminku, ta by mu rozfackovala držku,“ nebere si servítky a dostává se i ke sporu o ukrajinskou vlajku na budově Sněmovny.
„Myslím, že Tomio Okamuru udělal správnou věc a sice, že se zachoval podle toho, co je i v našem zákoně, že prostě na státních budovách má viset vlajka toho státu, pokud to není příležitost státní návštěvy. Ale i tak, všude visí vlajka státu, ke kterému ta státní budova patří. My jsme hned po tom roce 2022 projížděli různé státy a nikde jsme ukrajinskou vlajku neviděli. Měli s nimi solidaritu, ale toto ne. Třeba v Itálii, kam hodně jezdíme, že by vlály ukrajinské vlajky, to fakt ne, ani v Polsku... v Německu jsme nic takového neviděli. Jen u nás, já nevím, my bychom snad vlezli do té prdele i veverkám,“ podotýká.
„Oni si pletou státní instituce a státní budovy, oni si asi myslí, že to je jejich majetek. To není jejich majetek! Zrovna tak jako pan Rakušan, který je jenom náš zaměstnanec, nemůže vyvěsit pytel na mrtvoly s Putinem. Zrovna tak oni si nemohou vyvěšovat z oken nějaké vlajky, které chtějí. To by za chvilku mohli vyvěšovat třeba prostěradlo, aby se pochlubili, co dělali v noci. A pan Vystrčil – Tchajwanec a politický ratlík, který okamžitě řekne – na budově Senátu zůstane ukrajinská vlajka. On si to také spletl, to není jeho barák. Ať si to prostě strká na svůj barák, jestli někde nějaký má,“ vzkazuje herec.
Michal Gulyáš: Jako nějaký socky, co větraj špinavý prádlo…...
„Byla podepsána koaliční smlouva, skvělá zpráva. Ustanovila se Sněmovna a Okamura získal svůj post. Hned udělal státnické rozhodnutí. Nechal sundat vlajku cizího státu, která na našem parlamentu neměla co pohledávat, poněvadž má svůj parlament jinde, kde ať si visí jak chce. Banda mentálů, co tu demolovala ekonomiku, politiku, svobodu a morálku, táhla nás do války, hned pověsila nedůstojně vlajky cizí země z okna, jako nějaký socky, co větraj špinavý prádlo, aby bylo jasné, že jsou to oddaní kolaboranti a lidský odpad stejně jako řada jejich podporovatelů. Není důvod o nich mluvit lichotivě. Oni neznají sněmovní předpisy, které jasně hovoří o tom, že jiná vlajka, než naše česká tam nemá co pohledávat,“ míní herec Michal Gulyáš a jde dál.
„Zábavný byl taky tklivý monolog samuraje Hayato, který si postěžoval na úspěšnějšího a výraznějšího bratra. Připomnělo mi to anime o Uplakaném šikmoočku, které hledalo pěkný den, ale našlo jen suché z nosu. Trapné. Tak trapné, jak jen trapné to může být,“ chytá se za hlavu herec a pokračuje.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
„Obecně, mainstream sype písek, sůl a rozlévá olej, aby soukolí demokracie co nejvíce poškodil. Těšil jsem se na to, že kometa 3I/Atlas je přece jen kosmická loď, která dopraví do ČR prdící útočnou jednotku, která vyprdí lepševiky jednou pro vždy. Bohužel nic. Atlas modře zasvítil a zmizel za sluncem a nechal nás v tom, jako bychom si to snad s nimi nakonec jednoho dne měli vyřídit sami. Fialový hnůj tu nejspíš hodlá smrdět tak dlouho, dokud se ho někdo nepokusí řádně vykydat,“ obává se a vysvětluje.
„Formuluji to tak proto, že si tu vážně připadám jak na hnojníku. Ti chudáci se nesmířili s porážkou a možná čekají na Sorošovu peněženku. Se nedivím, neziskovky to teď budou mít taky težkoulinký... Už vládo začni úřadovat - a nemazli se s tím!“ vzkazuje.
Jan Schneider: Lidovecká zbožnost v praxi…..
„Mám za to, že všechny těžkosti, provázející nastoupení nové vlády, včetně všech naschválů a špatností až provokací ze strany - doufejme, že nadobro - odcházející garnitury, vlastně slouží k posílení odhodlání nové koalice a k posílení jejich společného ducha. Perfidní Hayato Okamura předvedl v celé kráse lidoveckou zbožnost v praxi. Tomio Okamura, Filip Turek i Petr Macinka procházejí zkouškou politické dospělosti a lze jim i nám přát, aby se nových úkolů zhostili odpovědně a s noblesou,“ říká publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019 Jan Schneider.
Dostal se i k „přetahování“ o ukrajinské vlajky.
„Pokud jde o vlajky, soudím, že český parlament má zdobit pouze česká vlajka - a to obě komory. Taktéž i Pražský hrad a Úřad vlády. Cizí vlajky se vyvěšují pouze při zahraničních návštěvách,“ uvádí.
René Kekely: Praní špinavého prádla…. A Švejk….
„Tak se nám sešla nová Sněmovna, paní Müllerová“…. Asi tak nějak by dobrý voják Švejk komentoval to, co se dělo v uplynulém týdnu. „A byl to pořádný Kocourkov, paní Müllerová,“ dodal by asi bodrý mužík, který je tak trochu ,národním symbolem',“ komentuje s humorem moderátor, producent a PR manažer René Kekely a pokračuje.
„Říkám si, že ať mohu mít výhrady jakékoli, měl bych respektovat demokratické volby a dohodu nové budoucí koalice. Tedy, že se šéfem Sněmovny stal Tomio Okamura. Takové ty výkřiky, že se nesmí stát předsedou PS, nebo, že se někdo nesmí stát ministrem, mi přijdou trochu hysterické! Pokud jsme mohli mít ,ministra pro zbytečné záležitosti', který tak, slušně řečeno, dokopal digitalizaci a mohli jsme mít ministra spravedlnosti (!), který ,legálně' a s posvěcením premiéra (!!!) propral miliardy v bitcoinech, a vůbec jim to nepřišlo nijak podivné, proč by šéfem dolní komory nemohl být Japonec českého původu?“ ptá se a podotýká.
„Dejme jim všem, zcela demokraticky férově, 100 dní hájení, a pak protestujme, kritizujme, manifestujme. To, co se dělo v rámci rozprav mezi ním a jeho bratrem Hayatem, mi přišlo jako dost špatná komedie, kde se pralo ,rodinné špinavé prádlo'. Ať se stalo mezi nimi cokoli, házet na sebe špínu na půdě Sněmovny je prostě trapné a nefér. Nikdo z nás by zřejmě nechtěl, aby se náš bratr nebo sestra, k nám takto veřejně choval. Svědčí to o vztazích, ale i zájmech…,“ míní moderátor a pokračuje.
„Další komedií ,ala Švejk' bylo sundávání a zase zpět instalování ukrajinské vlajky. Na budově PS mi zrovna tato vlajka nevadí, protože je to sice státní instituce jednoho z nejvyšších významů, ale právě zde nevidím problém s projevem nějaké formy solidarity. Nicméně, ať je to jakkoli, tady dokazují obě strany, jak se může z původně asi dobrého záměru stát totální fraška,“ krčí rameny a vysvětluje.
„Co mi vadí, jsou ,národní budovy'. Národní muzeum, Národní divadlo atd, ověšené jakoukoli cizí vlajkou. Jen si říkám, že nápis na oponě Národního divadla „Národ sobě“ tam dával ještě donedávna nějaký zásadní smysl. A měl vystihovat nějakou hrdost, národovectví, státnost. Trochu se bojím, že se najdou i tací ,fanatici', kteří by chtěli tento nápis nebo dokonce oponu vyměnit taky za nějakou vlajku,“ obává se a dodává.
„Ale z čeho je mi hodně smutno – a neznám jiný národ na světě – že se tu najde poměrně velká skupina lidí, která se víc bije za vlajku cizí země než za vlastní. Stejně jako politici, kteří se primárně zajímají o zájmy jiných zemí, než vlastního národa (a to bez ohledu na to, co se kde děje). Je to stejné, jako byste dali peníze na oběd do školy pro dítě vašich sousedů, než-li vašeho vlastního. Taky by si to vaše o vás asi nemyslelo zrovna to nejlepší. A klepalo by si na čelo. Ano, to dítě sousedů můžete podpořit, pomoct mu, přispět mu, ale ne na úkor vašeho dítěte, nebo vaší vlastní rodiny,“ uzavírá.
Tomio Okamura
Pavel Černocký: Fraška…. Fialoví šašci…..
K tomu, co se v minulých dnech odehrálo na české politické scéně, tedy konkrétně ve Sněmovně, se vyjádřil i publicista Pavel Černocký. „Byla to fraška. Úvodem - šest (!!!) hodin zoufalého pomlouvání, nálepkování i očividných lží končících výtečníků... Ty by odhalilo i malé dítě. S jediným cílem – očernit Okamuru, nasadit mu ,psí hlavu'. Nepovedlo se. Poslanci nové vlády volili jednotně,“ pokyvuje publicista a podotýká.
„Jedna absurdita… Fialoví šašci vyčítali Okamurovi užívání obstrukcí. A co bylo to nekonečné, šestihodinové omílání nesmyslů? Samozřejmě, přece první obstrukcí od nové opozice.“
„Největší trapností bylo zdlouhavé vystoupení ,Hyjáčka' Okamury. Nejprve nám, se slzami v očích, popsal celou historii celé svojí rodiny, a své extempore zakončil útokem na svého bratra! Opravdu nechutné…a to si říká věřící křesťan? Je to ubožák,“ nešetří ho Pavel Černocký a pokračuje.
„Ve svém prvním vystoupení, protikandidát Tomia Okamury, Jan Bartošek, s okem zalitým krví, nebyl schopen POGRATULOVAT svému soupeři k vítězství! Naopak pokračoval v urážkách. To je v civilizované společnosti NEPŘÍPUSTNÉ.. A co na to naše ,objektivní', nezávislá ČT24? Samozřejmě, ta pokračuje po prohraných volbách, ruku v ruce s fialovou partou v podrážení nohou nové vládě. Redaktoři se viditelně činí… a její ředitel, zalezlý, neviditelný chudák Chudárek, k tomu nečině přihlíží,“ nešetři kritikou a i on se dostává ke sporům o ukrajinskou vlajku.
„Tahanice o ukrajinskou vlajku na Sněmovně je směšná. Odstupující vládní garnitura stále blouzní o nezbytném pokračování pomoci Ukrajině. Oni prostě zavírají oči před realitou. kyjevský, banderovský režim kolabuje. Fronta se hroutí a dokonce už i Donald Trump dává od Ukrajiny ruce pryč… a ti naši ,progresivisté' jsou ochotní nalévat naše miliardy do zlodějského režimu korupčníka Zelenského,“ zakončuje rázně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora