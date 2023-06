Tak tady je máte. Kdo lže lidem a šíří vládní propagandu. Hezky na jednom obrázku

reklama

Přehled největších mediálních dezinformátorů

Už několik let žijeme v mediokracii. Jsou to média, která nám diktují, co je správné a co ne, co si máme myslet, co máme říkat a co máme dělat. Jsou to novináři, redaktoři, komentátoři a moderátoři, kteří dostávají zaplaceno za šíření dezinformací a manipulací, kteří u občanů vyvolají strach a dehonestují ty, kteří mají jiný názor. Platíme jim všichni a nemusejí nás k tomu vyzývat. Veřejnoprávním formou rozhlasových a televizních poplatků a těm komerčním, kteří nepokrytě a neskrytě šíří vládní propagandu prostřednictvím státních dotací nestátním neziskovým organizacím či zadáváním odvysílání či zveřejnění reklamních kampaní státních institucí, jako jsou ministerstva, VZP apod. Vzpomenu očkovací kampaně na covid-19, datové schránky a aktuálně spoty o důchodové reformě. Každá z reklamních kampaní stála desítky milionů korun, stejně jako její propagace, a byla placena z veřejných financí, tedy z našich peněz, které šly na účty „poslušným“ médiím.

Snad nejvíce dnes už prokazatelných lží a manipulací zaznívalo z médií v době pandemie covidu-19. Z většiny novinářů se na začátku března 2020 stali odborníci na zvládání pandemie. Každý den na nás z obrazovek televizí a počítačů chrlili „zaručeně pravdivé“ zprávy o koronaviru, strašili počtem nakažených a mrtvých, přestože být nakažený neznamenalo být nemocný a do statistiky zemřelých se počítali i ti, kteří přišli o život jiným způsobem, ale byli covid pozitivní. Lékařku, která vyslovila názor, že virus byl vytvořen uměle a asi unikl z laboratoře, veřejně dehonestovali a mediálně šikanovali. Následovala bombastická reklamní očkovací mediální masáž. Začalo to jednou tečkou a dost, pak přibývala druhá, třetí, čtvrtá a pak dvakrát do roka… Naočkovaný se nemůže nakazit, pak může, ale nepřenáší virus, pak i virus přenáší, skončilo to tím, že očkování údajně chrání před těžkým průběhem nemoci a neskončíte na JIP. I tato tvrzení nebyla pravdivá, což dokazují statistická data.

Občané, kteří se rozhodli, že budou zodpovědní ke svému zdraví a nenaočkují se, protože jedno ze základních lidských práv říká, že zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka i jakýkoliv nátlak na takový zásah je nepřípustný, byli označeni za občany druhé kategorie. Po dobu několika měsíců byli veřejně dehonestováni, diskriminováni a doslova mediálně lynčováni. Média dávala prostor „svým osvědčeným“ odborníkům, jako byl Prymula, Vojtěch, Blatný, Arenberger, Chlíbek, Kubek, Maďar, Hořejší, Konvalinka, Hel, Flegr, Smejkal, kteří jen děsili občany, manipulovali s veřejným míněním, a hlavně úplně upozadili vědu a lékařské poznatky před byznysem, politikou a klientelismem. A kdo nešel s nimi, byl doslova vyloučen ze společnosti.

Teď přicházejí ze světa data, studie a závažné skutečnosti o celém tom „covid fašismu“. V našich médiích se už také objevují zprávy z ciziny o nežádoucích účincích po očkování na covid-19. Přichází tedy čas se ptát! Vy, čeští mediální lháři, kdy se omluvíte nenaočkovaným občanům za diskriminaci, kterou jste šířili a schvalovali? Kdy se omluvíte těm očkovaným občanům, že nedostali všechny informace a rozhodli se naočkovat experimentální vakcínou na základě šikany a strachu? Kdy se omluvíte nám všem, že jste jako hlídací psi demokracie selhali? Mohu vás ujistit, že strana PRO bude dělat všechny potřebné kroky, aby vyšla pravda najevo, aby byli potrestáni ti, kteří to připravili, schválili a provedli. A vám, médiím, mohu slíbit, že my nezapomeneme.

Začátkem válečného konfliktu v únoru 2022 se z mediálních odborníků na covid-19 stali přes noc váleční zpravodajové. Další manipulace a lži, jen v jiné oblasti. Novinářská mediální propaganda se smrskla na jediný směr. Kdo nepodporuje kroky „ministryně války“ Jany Černochové, podporuje Putina. Naše strana po celou dobu zastává konzistentní názor. Konec válečného konfliktu, mír, se musí vyjednat u stolu. Dodávání zbraní je jako přilévání benzínu do ohně. Pomáhat musíme v rámci humanitární pomoci lidem, kteří jsou postiženi válkou, a udělat všechno pro to, aby skončila. Ne rozdáváním různých státních podpor těm, kteří si k nám přijedou pro dávky drahými auty a pokračují do ciziny. Každý, kdo zastává tento názor, je médii označován za dezoláta, frustráta, Putinovu pátou kolonu, proruského švába či šmejda. Média šla dokonce tak daleko, že změnila v našem slovníku význam sousloví „Chci mír“ na „Podporuji válku“. Tak pro ty méně bystré pisálky, slovo chtít znamená, že člověk něco chce, po něčem touží, a slovo mír znamená stav, kdy se neválčí a neřinčí zbraně. Teď už možná pochopíte, že pojem „Chcimír“, je vznešený, ne hanlivý.

O straně PRO a jejích členech neustále píšete, že jsou extremisté a proruští. Dokonce si dovolíte tvrdit, že jsme placeni z Ruska. A vrcholem toho všeho je, že mluvíte o nás bez nás. Vůbec vás nezajímá náš názor, natož abychom měli možnost reagovat na vaše bludy a spekulace. Přesto, že jste se mnozí zúčastnili celonárodního setkání Česko proti bídě 16. dubna na Václavském náměstí a měli jste možnost zažít tu atmosféru, zmohli jste se opět jen na manipulativní lži. Nejprve jste psali, že tam sice nepadlo nic proruského, ale i tak jsme pro Putina, a pak jste se vysmívali občanům, že protestují proti bídě se zlatými prsteny. Bez skrupulí jste uráželi a stále urážíte slušné občany, kteří projevují nespokojenost s naší vládou a těch už bude téměř 80 procent. Ta bída je bídou mravní a vy jste toho důkazem.

Až skočí tahle pětikoaliční demoliční vláda, pak se změní všechno. Vládní „noty“ přestanou dostávat policisté, státní zástupci či soudci a pak nastane doba, kdy ta svá zveřejněná tvrzení budete muset doložit. Už nebudete pod křídly vládní propagandy. Nikdo se vás nezastane. Budete muset přestat lhát, manipulovat a začít říkat a psát pravdu. A ta doba se blíží.

