Tak toto Sněmovna ještě neviděla. V hlavní roli Miroslav Kalousek a jeho tablet

„To, co zaznělo z úst Tomia Okamury, bylo nemístné a cynické!“ Těmito slovy se snažili poslanci v dalším kole zbavit předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru postu místopředsedy Sněmovny. Šéf SPD se sice již za své výroky částečně omluvil minulý týden, kdy se jeho odvolání nepodařilo zařadit na program řádné schůze, ale hned na to se opozici podařilo najít dostatek podpisů pro schůzi mimořádnou, která začala ve Sněmovně krátce po polední přestávce poslanců. Na ni Miroslav Kalousek dokonce dorazil s tabletem. Ani to ale jeho kolegy nepřesvědčilo. Pro program schůze totiž muselo hlasovat 89 zákonodárců, jenže jich ruku zvedlo jen 78.

Ještě včera slíbili podporu pro bod mimořádné schůze Starostové, TOP 09, ODS, Piráti a ČSSD, ti ale měli dohromady jen 85 z 200 poslanců. Jenže jak se dnes ukázalo, pro odstartování schůze jejich hlasy opravdu nestačily – byla totiž zapotřebí nadpoloviční většina přítomných poslanců. Poslanci dokonce o programu hlasovali dvakrát – poprvé hlasování zpochybnil šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Pro schválení programu předtím hlasovalo 77 ze 176 přítomných poslanců, proti jich bylo 49.

Napodruhé mimořádnou schůzi odmítlo 41 poslanců ze 177, pro konání schůze se vyslovilo 78, přičemž kvórum nutné k přijetí bylo 89. Výsledek hlasování ale rozlítil předsedu klubu KDU-ČSL Jana Bartoška. Za svolavatele k tomu velmi důrazně poznamenal, že zásadní zodpovědnost ležela na hnutí ANO. Již dopředu totiž opozice avizovala, že v případě, že poslanci z ANO návrh mimořádné schůze nepodpoří, bude to další důkaz „hlasovací koalice mezi ANO, SPD a KSČM“.

Jak se o chvíli později vyjevilo, poslanec hnutí ANO Rostislav Vyzula hlasoval pro program. To dlouhým potleskem kvitovali někteří poslanci pravého spektra Sněmovny. „Chtěl bych poděkovat panu poslanci Vyzulovi, že si zachoval rovnou páteř!“ poznamenal k tomu důrazně šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Tak jako tak měli možnost na plénu promluvit poslanci s přednostním právem, takže se otevřel prostor pro debatu, byť jen omezenou.

Bylo to cynické!

Jako první vystoupil k bodu místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti), který uvedl, že do Sněmovny dorazila petice s 600 podpisy, v níž občané ČR nesouhlasí a žádají Poslaneckou sněmovnu o okamžité odvolání nejen Tomia Okamury, ale i poslance SPD Miloslava Roznera z mandátového a imunitního výboru. Pod kritikou části Sněmovny se totiž ocitl i poslanec hnutí SPD Miloslav Rozner, jenž pro změnu sepsul odkup vepřína nedaleko pietního místa v Letech a použil při tom navíc slova o „neexistujícím pseudokoncentráku“. On i Okamura kvůli svým slovům čelí trestním oznámením.

Po něm si stoupl za debatní pultík šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek. „To, co zaznělo z úst Tomia Okamury, bylo nemístné a cynické,“ zaburácel. Následně připomněl slova někdejšího tajemníka hnutí SPD Jaroslava Staníka, který na půdě Sněmovny prohlašoval, že židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu. „Na začátku stálo překrucování pravdy. V překrucování pravdy je Okamura mistr!“ uvedl s tím, že ve vysokých ústavních funkcích by měli být lidé ctící svobodu, lidská práva, demokracii a hlavně nepřekrucující historii.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka shrnul historii, v níž nacisté vraždili menšiny. „Řada míst a památníků je v žalostném stavu,“ připomněl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Pak pálil do opozice slovy, že se utrpení lidí v podání některých jeho kolegů stává nástrojem boje a manipulace.

„Pevně věřím, že je zde dostatek kolegů, kteří odmítají tancovat jako medvídek podle zvuku bubínku,“ dodal nakonec.

Lídr Pirátů Ivan Bartoš připomněl, že jen „omluva“ v té věci je málo. Tomio Okamura totiž reprezentuje celou Poslaneckou sněmovnu, nikoliv jen SPD.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek byl originální. Připravil si totiž na Okamuru tablet. Než z něj cosi poslancům pustil, ještě předtím připomněl, že Okamura svůj výrok proti Romům kdysi omlouval horečkou, což byl způsob, který není pro něj rozhodně přijatelný, přitom ale všichni říkají, že „Okamura prý proti Romům nic nemá“.

„My, kteří občas zajdeme na facebookový profil našich kolegů, víme, co říkají skutečně a jak lze jejich slova číst. Tak abych to (od vás) citoval přesně,“ řekl Kalousek a pustil pak z tabletu v ruce zvukový záznam z Okamurova facebookového profilu, kde šéf SPD mluvil o tom, kolik Romů u nás žije za posledních 70 let – je to prý již 320 tisíc. „Za posledních dvacet let se jejich počet zdvojnásobil!“ burácel pak podle záznamu videa Okamura. „Když jste toto točil, tak jste neměl horečku! Tak tímto oslovujete občany ČR?“ otázal se pak nakonec Kalousek Okamury s dovětkem, že šíří jen nesnášenlivost.

Ještě něco ale přece jen Kalousek podotkl. „Za poslanecký klub TOP 09 si opravdu nepřejeme, aby člověk, který šíří nenávist a nesnášenlivost, reprezentoval Sněmovnu! Taková reprezentace je mezinárodní ostuda,“ poznamenal s tím, že Okamura by měl na post v čele Sněmovny rezignovat sám.

Krátce před hlasováním o programu schůze za debatní pultík přistoupil opět lidovec Jan Bartošek. „V současné době nebudeme rozhodovat o podobě zákona, ale o tom, jakým způsobem bude vypadat demokracie do budoucna v této zemi a co budeme ochotni tolerovat. Je to poměrně klíčové hlasování, což o mnohém ukáže,“ řekl. A kritizoval pak, že k tématu nevystoupil ani jeden člen vlády. „V praxi se říká, že mlčení je souhlas,“ dodal důrazně.

Chováte se stejně jako ti komunisti!

Okamurovo odvolávání iniciovala KDU-ČSL kvůli jeho výrokům o koncentračním romském táboře v Letech u Písku. Okamura totiž v lednu řekl, že romský tábor nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později vzal svá vyjádření zpět a hned na to svá slova vysvětloval i na jednání poslaneckého klubu ANO. Poslanci ANO tak Okamuru podrželi a pro návrh místopředsedy Jana Bartoška (KDU-ČSL) nehlasovali.

To ale Bartošek minulý týden kritizoval. „Vyměnili jste účelové spojení, milí členové hnutí ANO, kteří jste nepřipojili svůj podpis, s komunistickou stranou a s extremistickou stranou v únoru, kdy si připomínáme, co se dělo před sedmdesáti lety. V mnoha ohledech se chováte stejně jako ti komunisti a přispíváte k tomu, že destruujete politickou kulturu v České republice,“ burácel Bartošek po neúspěšném hlasování vůči poslancům ANO za debatním pultíkem. Tím, že někteří poslanci hlasovali proti nebo se zdrželi, se podle něj přiznali ke zpochybňování utrpení lidí v koncentračním táboře v Letech. „Pro mě osobně je to znevážení utrpení lidí, kteří zemřeli v holokaustu,“ zdůraznil.

Podle historických dokumentů byl tábor v Letech otevřen v srpnu 1940. Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1 308 Romů. 327 mužů, žen a dětí v něm kvůli nelidským podmínkám zemřelo. Podle Okamury nezpochybňuje SPD utrpení lidí v táboře, ovšem má výhrady k řešení pietního místa a zejména ke způsobu, jakým stát odkoupil vepřín v jeho blízkosti.

„Plánovité vyvraždění židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva bylo součástí zločinných plánů nacistů na takzvané konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt,“ prohlásil Okamura již dříve.

I po hlasování se poslanci „čertili"

Ani po hlasování o programu možné schůze ale debaty poslanců nekončily. „Tímto jste převzali odpovědnost za to, že ČR bude ve vysoké ústavní funkci zastupovat člověk, který zpochybnil hrůzy holokaustu,” vyčítal opětovně Bartošek (KDU-ČSL) za debatním pultíkem hnutí ANO.

Zbyněk Stanjura (ODS) se pak jal do kolegů tít slovy o hrdinství. „Kde je to vaše hrdinství? Když máte před sebou tlačítko - co děláte? Mlčíte! Ani jste neumožnili debatu poslancům bez přednostního práva,” prohlásil. A zopakoval, že ani jeden člen vlády nechtěl připustit debatu.

Slovo si vzal opakovaně i Miroslav Kalousek (TOP 09). „Řekli jste, že demokracie neplatí pro všechny. Když se nám to nehodí, tak o tom odmítáme diskutovat,” kritizoval i on hnutí ANO.

Lidovci pak k tématu promluvili ještě na brífinku. „My jsme byli svědky lží, které tady zaznívaly ale to nebylo nic nového... Pokud jsou v kampani používány manipulace, tak je to vizitka těch, co to dělají,“ zmiňoval tam například lidovecký lídr Bělobrádek.

Okamura: Všichni šli domů! Nehorázné!

Ironií je, že po mimořádné schůzi měl tu řádnou řídit právě Tomio Okamura. Ovšem jelikož si předtím i potom vzaly některé z poslaneckých klubů přestávku pro své jednání - a žádosti se protáhly až do konce jednacího dne - poslanci dnes své „schůzování“ ukončili předčasně a to již v 16:48 hodin.

To následně pro změnu kritizoval právě Okamura. „Jsem zklamán z toho, že nemůžeme za SPD ve Sněmovně pracovat! Kdo to kdy viděl? Všichni šli teď domů a my se sejdeme k řádné schůzi a k práci až 20. března!" hřímal lídr SPD a připomněl, které poslanecké kluby si vzaly pro dnešek „volno". „Jen kvůli panu Farskému a kvůli panu Bartoškovi budeme pracovat až 20. března? V jakém zaměstnání by to bylo možné, když mají stotisícový plat?" čílil se.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Majdanizace České republiky. Sorosovy neziskovky u nás zkoušejí totéž, co na Slovensku, rozjeli se Okamura s Fialou před novináři Občane, před vstupem do EU jsi žumpu vyvážel. Na zimu jsi skládal metráky uhlí, abys byl v teple. Předseda ODA Sehnal účtuje s těmi, kdo prosazují Czexit Babiš, Bartoš a Okamura. První tři šéfové stran v únorovém průzkumu Ve Sněmovně prošel návrh na zdanění církevních náhrad. Před tím se ale křičelo. Kalousek dokonce vytáhl z minulosti něco o muslimech v ČR





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová