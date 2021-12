Takáč nevěřil: Opravdu má český průmysl v EU dobré jméno?

V nejvyšším vedení největší evropské asociace zaměstnavatelských svazů je i viceprezident domácího svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, stal se viceprezidentem i na evropské úrovni. V pořadu Interview ČT24 prozradil, co vše to může českému průmyslu přinést, i to, kam nás může vynést české předsednictví v Radě EU. Věří, že čeští průmyslníci mají moc zatlačit na Evropskou komisi v otázce jádra.

Nová Špicarova funkce prý neznamená, že bude mít pod palcem celý evropský průmysl. „Myslím, že tak tomu nebude. Jsem člověk, který svou kariéru příliš neprožívá, ale musím přiznat, že tohle mi radost udělalo. Je to velká pocta pro Svaz průmyslu a dopravy, který přesto, že reprezentuje ‚jenom‘ desetimilionovou ekonomiku, v rámci Business Europe, té největší evropské asociace, už dost let hraje velmi důležitou roli,“ zmínil například oblast digitalizace, energetiky a vnitřní trh.

Moderátora Daniela Takáče taková informace zarazila: „To opravdu? V těchto oblastech má český průmysl jméno?“ ujišťoval se. „Je to tak, máme. Troufám si tvrdit, a říkají to i naši západoevropští partneři, že kromě Polska jsme nejlépe fungující zaměstnavatelský svaz v celé střední a východní Evropě,“ řekl viceprezident Business Europe, že i díky tomu zde máme důležitou pozici a sehrálo to svou roli při jeho nominaci.

Stejně tak za svou novou funkci vděčí českému předsednictví v Radě EU: „Prostě význam České republiky teď díky předsednictví bude významně růst a budeme se díky tomu dostávat i do takových pozic,“ věří viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Je ale jen na nás, zda to dokážeme využít,“ připomněl.

Odmítl moderátorovu poznámku, že by tyto výhody v rámci předsednictví trvaly pouze půl roku a pak zájem o Česko opadl: „Já to vnímám na delší dobu. My ten půlrok můžeme využít tak, aby ten význam byl delší než pouze po dobu předsednictví,“ zopakoval, že je v našich rukou, jak této dočasné pozice využijeme.

Následně přiblížil, jak svou novou funkci viceprezidenta Business Europe může pro český průmysl v praxi využít: „Tak hlavně uvidím do kuchyně na té nejvyšší úrovni evropské hospodářské politiky. Budu sedět vedle šéfa největšího francouzského zaměstnavatelského svazu i vedle toho italského a německého. To znamená, že budu získávat včasná varování, co se tam připravuje, to je, myslím, důležitá věc.

A za druhé doufám, že díky té pozici tam bude nejen hlas českého průmyslu, ale také hlas celé české ekonomiky znít o něco hlasitěji. A to právě v těch agendách, které jsou pro nás klíčové – digitalizace, energetika, vnitřní trh,“ věří Špicar.

Je pevně přesvědčen, že organizace Business Europe je schopná mnoho udělat i ve vztahu k Evropské komisi: „Business Europe je hlavním partnerem pro Evropskou komisi, Evropskou radu i pro europarlament. Když teď hovořím s evropskými poslanci, ti říkají ‚super‘, protože je to pro nás skutečně důležitý partner. To, že tam bude mít Česká republika takové zastání, je pro nás velmi důležité. To samé slýchám nyní i z Evropské komise.

Sám jsem měl možnost se o tom teď přesvědčit, když jsem se právě díky této své nové pozici účastnil sociálního summitu a hovořil jsem s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a Ursulou von der Leyenovou, předsedkyní Evropské komise.

Využil jsem to k tomu nejen je pozdravit a představit se, ale rovnou jim říct, že podle našeho názoru vzhledem ke struktuře české ekonomiky musíme z Green Dealu udělat Real Deal a to neuděláme bez toho, aniž jádro bude čistým zdrojem, plyn zdrojem přechodným a měli jsme reálné množství obnovitelných zdrojů energie v rámci českého energetického mixu,“ popsal Špicar.

„A oni řekli: ‚Ano, Česko bude mít to jádro,‘“ poznamenal Takáč v duchu, že tak lehce se domluvit zřejmě nelze. „Vtipné to bylo v tom, že oni se tak pousmáli, pokývali hlavou, já si řekl, že jsem si tedy řekl své a nic z toho nebude, ale shodou okolností – a nejsem tak naivní, že by to bylo na základě toho, co jsem jim říkal – se dva dny poté objevil ten slavný tweet Leyenové, kdy říkala, že si uvědomují, že bude potřeba jádro jako čistý zdroj, plyn jako přechodný zdroj a reálné množství obnovitelných zdrojů,“ podotkl.

„Hele, když to říká Špicar, třeba to nic neznamená, ale když to říká dalších čtyřicet lidí a vytvoříme koalici států... zbytek konfederace Business Europe říká úplně to samé, že jádro potřebujeme...,“ doplnil, že výsledný vliv na rozhodování v rámci Zelené dohody pro Evropu může být značný.

