Také poslanci mohou za zmařené životy. Známý obhájce živnostníků se opřel do zákonodárců

„Zeptali jste se vlády, co dělá pro to, aby se právě ti covidem nejohroženější občané nenakazili a nezemřeli? Udělali jste z moci Parlamentu něco, abyste zabránili zbytečnému umírání, abyste přinutili vládu konat efektivně a rozumně? Já i spousta občanů si odpovídáme sami. Vláda ani poslanci neudělali nic, co by skutečně chránilo životy lidí. Vláda umí jen zakazovat a přikazovat, a poslanci jsou částečně její podporou a částečně pasivně resistentní,“ zlobí se Radomil Bábek, podle kterého je nutné zvážit, proč se česká vláda chová tak hloupě a nezodpovědně. Vysvětlení se podle něj nachází v oblasti psychologie moci. „Ten, kdo má moc, si je jist svým konáním, nemusí nic vysvětlovat, prokazovat, nemusí nikoho přesvědčovat. Má-li člověk přílišnou moc, pozbývá odpovědnosti. Příliš velká moc, moc bez kontroly, je defektním jevem, je to rakovina společnosti. A tuto rakovinu jste vy, poslanci Parlamentu ČR, pomohli do společnosti infikovat,“ pokračuje v kritice známý obhájce živnostníků a podnikatelů.

Radomil Bábek svou kritiku opírá především o to, že Poslanecká sněmovna umožňovala vládě vyhlásit opakovaně nouzový stav. „Podnikatelské odbory vás opakovaně a vždy vyzývaly, abyste odmítli nouzový stav, abyste uvedli společnost do stavu normálního, kdy vláda bude muset hájit svá rozhodnutí, kdy bude muset občany přesvědčovat, informovat a poučovat. To jste neudělali a důsledky již rok neseme my, občané České republiky. Vláda díky nouzovému stavu zavírá zemi, zavírá hranice okresů, vysílá do ulic desítky tisíc policistů a vojáků, neefektivně a možná i podvodně mrhá našimi penězi ze státního rozpočtu, zadlužuje nás, zatímco premiér země bohatne, zavírá malé firmy a živnosti, zavřela celou kulturu, … a to vše úplně zbytečně,“ napsal v otevřeném dopisu Bábek, podle kterého je chybou i přijetí pandemického zákona, který slouží pouze moci státu, nikoliv prospěchu občanů.

„Pokud jste hlasovali pro nouzový stav nebo jste se i jen zdrželi hlasování, pak za tento stav nesete plnou odpovědnost. Vyzývám vás, abyste změnili svůj pohodlný postoj, abyste volali vládu k odpovědnosti za zmařené životy! Volejte vládu k odpovědnosti za rozvrácenou společnost a devastovanou ekonomiku,“ zakončil svůj dopis jasnou výzvou Radomil Bábek.

