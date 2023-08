Takhle lidi jenom naštvete. Objevili v Německu ke klima protestům

reklama

„Chápu, že lidé jsou rozzlobení kvůli ignoranci klimatické krize velké části vlády. A považuji za velmi znepokojující, že mladí i staří lidé jsou tak zoufalí, že neznají jiný způsob, jak si pomoci, než vyjít do ulic,“ kritizovala německá klimatická aktivistka Lisa Neubarová kroky Poslední generace – aktivistické skupiny, která stojí za organizací blokád silnic v Německu – na internetovém portálu Watson.

Radikální protesty Poslední generace jsou podle Neubarové způsobené nepochopením toho, jak v politice dochází ke změnám a jak se tyto změny dají urychlit. „Politická změna kategoricky nepřichází rychleji tím, že se uchýlíme k radikálnějším opatřením,“ prohlásila aktivistka.

Za daleko efektivnější než blokádu silnic by Neubarová považovala například v případě prosazování omezení rychlosti nalezení a přesvědčení okruhu voličů FDP, a to i proto, že „rušivé“ akce mohou lidi od pomoci klimatu odradit. „Jsou okamžiky, kdy může být rušivá neposlušnost naprosto účinná. Ale zatím nemáme důvod předpokládat, že je kategoricky účinnější. A musíme mít na paměti, že určité akce mohou také v nejhorším případě lidi a politické činitele odradit,“ uvedla v rozhovoru Neubarová.

Úkolem vlády by podle aktivistky mělo být i nadchnutí lidí pro ochranu klimatu. Vzhledem k tomu, že to však současná vláda nedělá, převzali tento úkol klima aktivisté. „V době, kdy vidíme, že má mnoho lidí k opatřením na ochranu klimatu negativní postoj nebo výhradu, se stalo i naším úkolem lidi pro ochranu klimatu nadchnout. I když by to vlastně neměla být naše práce, ale práce vlády – ale ta to nedělá,“ řekla Neubarová s tím, že vláda poslední dva roky řešila pouze vnitřní spory, což „ohrožuje velmi důležitý přínos v klimatické krizi“. Ochota a nadšení lidí pro věc se získávají zpět jen velmi těžko.

„Krize jsou příliš vážné. Chování (vlády) váhavé a roztříštěné. Scholz zatím promarnil naši historickou šanci dostat se z těchto krizí,“ zkritizovala i kancléře Olafa Scholze (SPD).

Další klimatické krize jako například vlny veder a povodně je nutné očekávat a díky opatřením na ochranu klimatu lze zajistit vybudování odolného světa. Dodala však, že opatření by byla pro svět dobrými opatřeními, i kdyby žádné klimatické krize nehrozily.

