Takhle psalo Rudé právo, to si pamatuju. Komika nadzvedla redaktorka a „bezpečný“ humor

reklama

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 33% Nesledoval jsem ho 63% hlasovalo: 27733 lidí

Černický hovořil o tom, jak jsou i na nevinný humor někteří studenti příliš senzitivní. Ačkoli nikdy nebyl vůči někomu sexistický. „Je to hodně komplikovaná záležitost, že třeba někdo něco plácá nebo má vtípky atd. Vždycky mi připadalo, že to uvolní atmosféru v ateliéru a že svoboda tohoto typu je možná. Ale tak před třemi lety toto přestalo fungovat. Byl to přitom úplně neškodný humor, nesouviselo to se sexem nebo třeba s lidskými právy. Ale čtení toho humoru touto generací, to už je něco, co do té školy nepatří,“ říká v pořadu Pro a proti.

Jako pedagog podle svých slov pociťoval nesvobodu, a proto nenastoupil dále na dalších pět let. „Už mě to nebavilo,“ vysvětluje.

Dušková dodává, že humor by neměl mít potenciál někoho urazit: „My jenom nechceme, aby se humor dotýkal jiných lidí, aby působil jiným lidem nějaké špatné pocity. A podle mě existuje humor, který nikoho neuráží. A existuje humor, který se nevozí po druhých, ale je prostě vtipný, protože je vtipný. A o takový humor bychom měli usilovat,“ reaguje Dušková.

Fotogalerie: - Pietní průvod za světlem

Zatímco řada lidí starších ročníků nemívá problém se sebeironií, Dušková připouští, že generace Z, přezdívaná také jako internetová generace, má velké rezervy v tom, jak umí sama sebe nahlédnout s nějakým kritickým postojem.

Názory zavrhující tak typický humor pro český národ se jen těžko poslouchají komikovi Luďku Staňkovi, kterému připomínají tendence známé z minulého režimu.

„Celý ten článek je bizarní, protože v něm o humoru debatují dva lidi, kteří se mu nevěnují ani prakticky, ani teoreticky. To je, jako kdyby o tom, co je dobrý fotbal, debatovala kulturní redaktorka a vizuální umělec,“ pozastavuje se Staněk ve své reakci na platformě X.

Nejvíce jej však děsí doporučení Duškové, že o „takový humor máme usilovat“. „Ta formulace totiž ne že je jako z komunistického slovníku. To je autentický komunistický slovník, kterým psalo Rudé právo v 70. a 80. letech. Ten termín ‚máme usilovat o…‘ je skutečně autentický komoušský slovník mého mládí, který si pamatuji stejně jako plísňáče a svetry s véčkem. A který stejně jako plíšňáče a svetry s véčkem po těch téměř padesáti letech zase přišel do módy,“ uvedl známý stand-up komik.

„A přijde mi naprosto boží, že ho používá zjevně někdo o jednu, možná dvě generace mladší než já,“ uzavřel Luděk Staněk.

Celej ten clanek je bizarni, protoze v nem o humoru debatujou dva lidi, ktery se mu nevenujou ani prakticky ani teoreticky. To je jako kdyby o tom, co je dobrej forbal debatovala kulturni redaktorka a vizualni umelec. Jako zajimavy to mozna je, ale urcite i mimobezny. Takze moc… pic.twitter.com/e35eyQEZ1n — Ludek Stanek (@LudekStanek) January 5, 2024

Psali jsme: Jako kdyby Fiala nakupoval poprvé v životě... Pane premiére, už i Fridrichová se vám směje To nejhorší, co mohlo být, o Fialovi a vládě. Cenzura má smůlu Přijďte si kopnout do Putina. Umělec lidem připravil zábavu „Česká televize, dobře“. Na Pavla už vznikají parodie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama