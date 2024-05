Taková dohoda nebyla, tvrdí Pirát. V zápise něco jiného. Kolem pražských restaurací je dál veselo

reklama

Rada hlavního města Prahy v minulém týdnu schválila nová pravidla pro předzahrádky.

Podle těchto pravidel předzahrádka například nesmí mít větší kapacitu než vnitřní část restaurace a předzahrádky smějí zasahovat pouze do vzdálenosti 50 metrů od provozovny.

„Veřejný prostor v památkově chráněném centru města nemá být zohyzďován plastovými stany, masivními konstrukcemi či skříněmi na nádobí a pokladnami vyloženými na ulici, jak bylo v minulosti bohužel běžnou praxí,“ řekl k tomu již předtím pro ParlamentníListy.cz radní hlavního města Prahy Adam Zábranský.

Současně radní rozhodli, že zůstávají v platnosti pokuty udělené restauratérům v minulých letech.

Nová pravidla vycházela z koncepce, sepsané v minulých letech. V tématu si velmi angažovala zastupitelka za Praha sobě Kristýna Drápalová, která se prohlašuje za jeho autorku.

Koncepce je podle radního Zábranského vhodný nástroj, jak zajistit, aby v turisticky nejexponovanějších lokalitách v historickém centru restaurační zahrádky nevytvářely prostorové bariéry.

Usnesení Rady uvádí jeho zásady do platné legislativy.

O kauze jsme již psali.

Psali jsme: Prohrajou soudy, smál se Pirát už dopředu. Jak v Praze jednají s podnikateli

Podle restauratérů se vzhledem k implementaci nových pravidel, která se v průběhu času podstatně měnila, a rovněž vzhledem k neochotě města nabídnout nové smlouvy, několik let situace pohybovala v nejasném právním prostředí. Navíc některým byly staré smlouvy vypovězeny, aniž by obdrželi výzvu k jednání a návrh smlouvy nové, případně nebylo zřejmé, jakými pravidly se mají řídit. A především to, že výpovědi byly zaslány jen některým osobám. Podle provozovatelů se jedná o zcela netransparentní a selektivní přístup.

Za těchto okolností se někteří restauratéři obrátili na soud, kde napadli podanou výpověď.

Situace se nadále zamotala nástupem nového vedení metropole po volbách 2022.

V červnu 2023 se uskutečnilo jednání komise Rady hlavního města Prahy pro předzahrádky, stánky a trhy. Z něj vyplynulo usnesení, pokoušející se ukončit soudní spory.

„Předseda komise představil členům komise připravený dopis pro provozovatele, kteří se s Prahou soudí či soudili o neplatnost výpovědi. Komise doporučuje dopis doplnit tak, že provozovatelům, kteří se s HMP soudí, bude umožněno do 30. 9. 2023 ukončit soudní spory a předložit komisi k projednání vizualizaci restaurační zahrádky. V případě, že tak neučiní, bude HMP uplatňovat smluvní pokuty ode dne ukončení nájemní smlouvy. Vůči provozovatelům, kteří již soudní spor pravomocně prohráli, bude HMP uplatňovat smluvní pokutu od pravomocného rozsudku soudu,“ píše se v zápise.

Doporučení komise bylo schváleno hlasy všech přítomných včetně radního Adama Zábranského.

Nyní na dotaz ParlamentníchListů.cz radní Zábranský uvádí: „Žádná dohoda, že když provozovatelé ukončí nesmyslné a předem prohrané soudní spory, nebudeme po nich chtít zaplatit smluvní pokuty za užívání veřejných prostranství po skončení nájemní smlouvy, nevznikla. Provozovatelům jsem v jednom z dopisů zaslaných někdy v polovině loňského roku nabízel, že když soudní spory ukončí, uzavřeme s nimi nové nájemní smlouvy, a naopak když v soudních sporech budou pokračovat, nové smlouvy s nimi nebudeme uzavírat a budou jednoduše bez zahrádky.“

S argumentem „předem prohraných“ soudních sporů operuje radní Zábranský opakovaně. Předjímání výsledku soudního řízení ze strany mocenského orgánu státní správy vyvolává zásadní otázky po smyslu existence soudního přezkumu správních rozhodnutí a právního státu vůbec.

Podle restauratérů radní Zábranský ani nečekal na uplynutí lhůty, ale ještě před datem 30. září začali právníci magistrátu rozesílat žaloby na vyklizení zahrádek.

Miliony ztráty

Podle znaleckého posudku by uplatněním těchto nových pravidel mělo dojít ke snížení kapacity restauračních zařízení o 1600 až 1800 míst. To se promítne nejen do snížených tržeb, ale taky se výrazně propadnou příjmy města. Nejen z místních poplatků a z nájemného, ale také třeba z menšího výnosu DPH.

Podle znalce se bavíme o ztrátě v rozsahu 56 až 65 milionů korun ročně jen na místních poplatcích a na nájemném. Hlavnímu městu může „poděkovat“ také ministr financí; ztráty na DPH mají být podle znalce v rozsahu 61 až 68 milionů. Celkové roční ztráty se podle znalce blíží 150 milionům korun.

Ozvali se i zaměstnanci restaurací, kteří upozorňují na zhoršení pracovních podmínek. Vedle ekonomických dopadů, které se snížením kapacity zasáhnou celý sektor pohostinství, přináší odstranění markýz i mnohem větší zdravotní rizika, a to jak pro obsluhu, tak i pro samotné zákazníky. „Při použití slunečníků reálně hrozí při poryvech větru zranění nás i našich hostů a kolemjdoucích,“ upozorňují s tím, že turisté sami chtějí mít na zahrádkách náležitý komfort.

Petice zaslaná na konci roku 2023 doposud neměla žádný ohlas.

S námitkami ohledně bezpečnosti souhlasí i soudní znalec v tomto oboru Václav Brabec. Podle něj je v případě zranění zaměstnance odpovědnost zaměstnavatele objektivní. Je tedy povinen dělat co nejvíce, aby své zaměstnance neohrožoval. Při nedodržení mu hrozí pokuta až dva miliony korun. Použití slunečníků je podle něj velmi rizikové a úrazy vyplývající z jejich vytržení či pádu při poryvech větru jsou velmi časté.

O případ se začali zajímat i opoziční zastupitelé, včetně Ondřeje Prokopa z ANO, předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva. Ten na začátku dubna vyzval, aby se Rada věcí neprodleně zabývala na svém dubnovém zasedání. Zároveň vyzval k nalezení systémového a předvídatelného řešení, včetně odpuštění pokut, mnohdy likvidačních.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dubnové zasedání Rady hlavního města Prahy, které mělo vnést do věci jasno, ale dopadlo tak, jak bylo uvedeno v úvodu.

Rada hlavního města potvrdila, že pokuty platí a od restauratérů je bude vymáhat. Částka má u některých převyšovat deset milionů korun.

Zatímco tyto pokuty chce pražská koalice vymáhat, o řádově vyšší každoroční částky z provozu předzahrádek nemá zájem.

Psali jsme: „Nedozrálí. Nemají na to.“ Zlá slova k Černochové za fotku. Vládnou emoce Gregorová (Piráti): Projekt EU potřebuje vdechnout nový život, proto nabízím vizi pro Evropu Exekuce – Richterová se bránila proti poslankyni z ANO Hutka volí Piráty, ODS pohřbívá. A vyzval Nohavicu, ať mu dá přes hubu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama