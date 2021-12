Takovou sodu nečekal. Fiala po schůzce se Zemanem

reklama

„Mohu potvrdit, že jsem se s panem prezidentem sešel na neformální schůzce, kde jsem s ním hovořil o dalším postupu při jmenování vlády,“ napsal Fiala na svém sociálním profilu.

— Petr Fiala (@P_Fiala) December 9, 2021

„Ach jo, když se to provalilo, tak to odbudete obecnými kecy. Jen tak dál, pane Slušný. Kde je ta deklarovaná otevřenost k veřejnosti, voličům?“ rozčílil se jeden z uživatelů twitteru. Zpráva od Fialy totiž přišla až poté, co o setkání informovala například Frekvence 1.

„Kdybyste sdělil výsledek, bylo by to pro mne přínosnější. Takhle to není k ničemu,“ dodal další.

„Začínáte býti méně čitelný než váš předchůdce, ale co, můj hlas jste už přece dostal, takže se vlastně nic neděje. Díky za tu změnu,“ uvádí další kritik.

„Už začínáte politikařit. Tohle kdyby udělal Babiš, něco zatajovat, tak byste se vzteky podělali,“ rozčílil se další.

„Chyba v komunikaci. Když už to prasklo, skóre byste vyrovnal jedině sdělením, co jste se u terária dozvěděl a proč jste to tajil. Pouhé potvrzení něčeho, co už všichni vědí, je na nic. Důvěra je křehká věc, pane předsedo, bylo by mrzuté ji ztratit dřív, než vůbec dosednete,“ informuje Fialu další z diskutérů.

