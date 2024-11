Takto to nejde. To si armáda nemůže dovolit. Kalousek vystartoval

Mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem Generálního štábu Armády ČR to vře. Řehka se podle dostupných informací hádal přímo před poslanci o akci v Keni, kde čeští vojáci cvičili a během cvičení byl postřelen. Do břicha.

Server Aktuálně.cz napsal, že k incidentu došlo před několika týdny, v říjnu, a trval si na tom, že dodržel všechny postupy, které bylo v takové situaci třeba dodržet. Ministryně Černochová si ale poslancům stěžovala, že ji Řehka o incidentu informoval až příliš pozdě.

Když se o sporu dozvěděl Miroslav Kalousek. Napsal na sociální díti X, že Řehka v tuto chvíli již nemůže být nejvyšším vojenským velitelem armády.

„Generál Karel Řehka je mi osobně velmi sympatický, je to bezpochyby dobrý a čestný voják. Ale pokud NGŠ nedokáže zabránit situaci, aby se před poslanci nehádal se svojí ministryní, pak nemůže být NGŠ. To prostě nejde, to je mimo demokratický systém,“ konstatoval Kalousek.

Generál @karel_rehka je mi osobně velmi sympatický, je to bezpochyby dobrý a čestný voják. Ale pokud NGŠ nedokáže zabránit situaci, aby se před poslanci nehádal se svojí ministryní, pak nemůže být NGŠ. To prostě nejde, to je mimo demokratický systém. https://t.co/Mg7KObfmIh — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) November 26, 2024

Deník N či veřejnoprávní Český rozhlas krátce informovaly o tom, že Řehka zvažoval rezignaci, neboť měl pocit, že mu ministryně až příliš mluví do chodu armády. Mimo jiné se to projevovalo tím, že na jaře 2023 odmítala podpořit některé nominace na generálské hodnosti. Premiér Fiala však Řehkovi odchod z postu nejvyššího vojenského velitele ozbrojených sil rozmluvil.

Řehku do pozice náčelníka Generálního štábu Armády ČR jmenovala v červenci 2022 právě Jana Černochová. Jejich první větší vzájemné spory se tak projevily ani ne po roce Řehky v úřadě. Předtím byl Řehka ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), a také zástupcem velitele Mnohonárodní divize NATO severovýchod. Účastnil se zahraničních armádních misí na Balkáně a v Afghánistánu, byl velitelem 601. skupiny speciálních sil generála Moravce a stál v čele Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany.

