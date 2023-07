Táliban zařízl pěstování opia. Prý největší protidrogová operace v dějinách

reklama

Afghánské produkci opia připadá více než 80 procent světové produkce. „Válka proti drogám“ zahájená prezidentem Spojených států s její produkcí mnoho nezmohla, nezastavila ji ani americká invaze v roce 2001. Nyní však v zastavení produkce opia uspěl Tálibán. V dubnu tohoto roku vůdci této skupiny zakázali pěstování máku, z něhož se opium vyrábí, na celém území Afghánistánu. Podle britského deníku The Telegraph experti tento zákaz označují za „nejúspěšnější protidrogové úsilí v dějinách lidstva“.

Podle odhadů expertů založených na satelitních snímcích se pěstování v provincii Hílmand v Afghánistánu snížilo na přibližně 2,5 tisíce akrů z 320 tisíc akrů v předchozím roce. Tato provincie dosud produkovala téměř čtyři pětiny veškerého máku v Afghánistánu, a afghánská produkce opia se tak dramaticky snížila až o 80 procent.

Důsledky výpadku afghánské produkce mohou být rozsáhlé. Díru na trhu opiátů by mohl zaplnit Myanmar nebo Mexiko. Pokud by afghánští zemědělci či další závislé osoby na produkci máku opustili zemi, vedlo by to k dalším migračním tlakům na Evropu, Asii i Ameriku.

Vzrůst by mohla i poptávka po syntetických látkách, jako je třeba fentanyl. „Pokud se zásoby heroinu výrazně sníží – k tomu nedojde dříve než příští rok – do oběhu se dostane hodně fentanylu. To povede k většímu počtu úmrtí, protože u fentanylu platí, že první dávka může být i poslední,“ uvedl pro The Telegraph expert na drogovou problematiku z organizace DrugsWise Harry Shapiro.

Za rok 2022 dosáhla úmrtí po užití drogy fentanyl ve Spojených státech amerických rekordního počtu, uvedla agentura NPR. Podle dat zveřejněných Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí zemřelo v důsledku prohlubující se fentanylové krize 109 680 lidí.

