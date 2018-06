Taťána Malá po setkání se Zemanem: S brekem mi volala moje dvanáctiletá dcera...

„Tak jak vidíte, tak jsem neodešla ze zámečku s pláčem,“ smála se kandidátka na šéfku resortu spravedlnosti na novináře. Jednou z priorit, kterou prý prezidentovi nastínila, bylo zlepšení vymahatelnosti práva a zkrácení soudního řízení. Zásadní je podle ní také jmenování nových soudců. „Opravdu je třeba posílit naše soudy o nové soudce,“ zdůraznila Malá. S hlavou státu prý vedla veskrze odbornou debatu v řadě témat.

Neřešili podnikání manžela Taťány Malé, ani její právnické vzdělání ze Slovenska. „Myslím si, že bych si zasloužila, aby mi někdo vůbec dal šanci ukázat, jestli něco umím nebo neumím,“ podotkla Malá před kamerami ČT.

To, co na ni teď zkouší opozice, je prý místy až zarážející. „Mně dneska ráno volala moje dvanáctiletá dcera s brekem, že ‚mami, mami, ty nemáš vysokou školu‘. Jako to jsou věci, které jsou úplně jako neuvěřitelné. Je potřeba říct, že i Ústavní soud vydal nález, kterým dává jakoby za určitých podmínek povinnost zapisovat absolventy zahraničních škol. Mimo jiné, někteří moji spolužáci jsou zapsanými koncipienty v České advokátní komoře, já sama jsem byla tři roky koncipientka ve Slovenské advokátní komoře, mám všechna školení, která byla potřebná ke složení advokátní zkoušky, jenom já jsem se v té době vydala na politickou dráhu, takže jsem je neudělala. ... Výroky o tom, že nemám právnické vzdělání, od opozice sice chápu, ale nezdá se mi to úplně korektní,“ zlobila se Malá.

Fakt, že se vyzná ve slovenském právu, považuje z určitého úhlu pohledu za svou výhodu.

Novinářům také prozradila, že se s prezidentem názorově nerozcházela. Snad kromě jedné věci. „Prezident by si prý nepřál, aby dlužníci neplatili své dluhy,“ uvedla Malá. Shodli se prý ale na tom, že nebude ku prospěchu této země, utopit řadu lidí v bažině dluhů. Pokud budou mít dlužníci vidinu budoucnosti, budou pracovat a odvádět státu daně a jiné povinné odvody.

Nakonec došlo i na vyjádření ke kauze Čapí hnízdo. Když říkala, že by bylo možné odložit stíhání premiéra, usilovala jen o otevření debaty o institutu poslanecké imunity. Ale teď už je to téma zbytečné, protože Andrej Babiš se vydat nechal. „Na toto téma už není třeba odpovídat a já bych byla ráda, aby se už uzavřelo,“ rozzlobila se kandidátka na šéfku resortu. „To, že někdo vytrhává jednotlivé věty z kontextu, prostě není fér,“ ukončila tiskovou konferenci.

