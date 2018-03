Teď není čas na měření pindíků a Babiš to nechápe. V ČSSD se prý společné vládě pomalu přestává věřit

„Po únorové první části sjezdu ČSSD se to zdálo jako formalita. Socialisté se s ANO dohodnou na menšinové vládě, kterou budou podporovat komunisté. Nahrávalo tomu vše. Zvítězil provládní tandem Jan Hamáček – Jiří Zimola a jejich stoupenci si ohlídali, aby usnesení sjezdu směrem k Andreji Babišovi bylo neutrální. Nikoli tedy, že v kabinetu nesmí zasednout trestně stíhaný politik, ale že by to pro ČSSD byl problém. Zásadní. Ale zřejmě nikoli neřešitelný,“ začal s popisem situace Kolář. A dodává, že však dva týdny před pokračováním sjezdu nemusí dojít ani k odsouhlasení vnitrostranického referenda.

„Odmítnout koalici mohou už samotní delegáti sjezdu. Výsledky vyjednávání jsou totiž z pohledu socialistů tristní,“ dodává Kolář. Podle něj se totiž sociálním demokratům povedlo jen dosáhnout příslibu proplácení prvních tří dnů nemocenské. Neuspěli ani s počtem ministerských křesel, ani s požadavkem ohledně pojistek, že některé věci se nebudou ve Sněmovně prohlasovávat s jinými stranami proti vůli koaličních partnerů.

Sociální demokraty však zlobí hlavně obraty Andreje Babiše, když například vprostřed vyjednávání uvedl, že se obrátí na ODS. A pak například napíše i vzkaz na Facebook, v němž píše o podrazech strany.

„Na socialisty to pochopitelně působí jako rudý hadr na býka. Zatímco předseda Hamáček a jeho první místopředseda Zimola se snaží udržet provládní linii, v sociální demokracii začíná docházet k jakémusi mentálnímu zlomu. Proti vládě s Andrejem Babišem už totiž zdaleka nejsou jen ti, kteří proti ní stáli a priori od počátku. Přidává se čím dál víc socialistů včetně těch vlivných, kteří určují názory svých spolustraníků, kteří šéfa ANO sice nikdy nemilovali, ale pragmaticky to byli schopni přejít za účast ve vládě,“ poznamenává Kolář.

„I kdyby se nakonec přineslo modré z nebe, pro řadu lidí u nás by bylo málo modré. Situaci navíc neulehčuje, že se Babiš chová, jak se chová. Naštvává lidi, jako by si neuvědomoval, že teď není čas na měření pindíků,“ všímá si pak také Kolář slov jednoho ze sociálních demokratů.

„Teď jde jen o to, zda si to Babiš uvědomuje, anebo zda své výpady dělá právě proto, že to vše dobře tuší. Tak aby byl odmítnut i poslední stranou ve Sněmovně s přízviskem demokratická a pak mohl svým spolustraníkům říct: Tak vidíte, my se snažili. Teď už nezbývá nikdo jiný než komunisti a SPD. Předčasné volby prezident Zeman nepřipustí, tak se s tím srovnejte,“ uzavřel.

Psali jsme: dTest: Obchody nabízejí velikonoční figurky z falešné čokolády ParlamentníListy.cz patří do zoo, uvedl Pavel Šafr „Všichni prezidenti stáli za ho..., všichni jenom lhali. Když černoch krade, říkám mu ne*r,“ rozjel se slavný hudebník „Západ chce válku! To si myslí, že Rusové jsou tak hloupí?“ Rakušané se s tím nemažou, zde je důkaz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef