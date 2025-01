Teď se to politikům nebude líbit... Šéf hasičů v ČT nevydržel

Požár v Mostě má šest obětí a další kriticky zranění jsou v nemocnici. Ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček hovořil o náročnosti zásahu i příčinách požáru. „Zásadní je fakt, že ten požár se nerozvíjel úplně standardně. Bylo vidět, že tam byla nějaká látka, která jednoznačně a rychle rozšířila požár na celou plochu nejenom zahrádky, ale i dovnitř,“ zdůraznil Vladimír Vlček. Mohou být určité indicie, že se mohlo jednat o propan-butan. „Je třeba si uvědomit, že výbuch takové tlakové láhve se může rovnat účinkům granátu,“ zdůraznil Vlček v pořadu Interview ČT24.

Ve své letité kariéře považuje Vlček tento požár za jeden z nejtragičtějších v novodobé historii Česka. Podle statistik jde o šestý nejhorší požár, co se týče počtu obětí. „Především bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým a zároveň naději, že ti, kteří byli zraněni, se z toho brzy zotaví. Každá taková událost, zvláště pokud je spojena s větším počtem obětí, si zaslouží důkladné vyhodnocení, a to je přesně to, čemu se věnuji od chvíle, kdy jsem nastoupil do funkce,“ uvedl v pořadu Interview ČT24.

Ještě tento týden chce sestavit kontrolní skupinu, která projde všechny aspekty zásahu. „Budeme se snažit některé závěry nejen publikovat, ale také se z nich poučit,“ uvedl. Pokud má někdo podezření, že se při zásahu nepostupovalo správně, je nutné uvést, že hasiči byli na místě vesměs chváleni. „Osobně žádné podezření na pochybení nemám, ale považuji za korektní vůči veřejnosti, aby celou situaci zhodnotili i ti, kteří se přímo nepodíleli na zásahu. U podobných událostí, kde je větší počet obětí nebo rozsáhlá škoda, je takový postup běžnou praxí,“ doplnil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR.

Obrovská tragédie se odehrála v nočních hodinách v restauraci U Kojota v Mostě. Došlo tam k výbuchu, na místě zůstalo šest mrtvých lidí, další lidé byli zranění. Příčina požáru je zatím neznámá a předmětem vyšetřování. Oblíbená mostecká restaurace využívala propanbutanové láhve k vytápění zaskleného přístavku. Plynové topiče teď byly zřejmě důvodem neštěstí.

Vlček promluvil o možných příčinách požáru, zmínil jednu zatím nejčastěji zmiňovanou příčinu – převržení propanbutanového hořáku: „Samozřejmě je několik verzí vzniku požáru, ale důležité je, že kriminalistické ohnisko vypadá, že bylo v místě té předzahrádky. Nechci v tuto chvíli spekulovat, protože na šetření se podílejí odborníci jak ze strany Hasičského záchranného sboru, tak ze strany policie. Mohou být určité indicie, že se mohlo jednat o propan-butan. Myslím si, že v relativně krátké době budeme znát přesné závěry,“ uvedl.

Psali jsme: Hasičský záchranný sbor: S požárem restaurace v Mostě bojovalo třináct jednotek

Politici vyjadřují soustrast nad tragédií v Mostě

„Jakmile počet obětí vystoupal na šest a počet zraněných řádově na osm, tak to už bylo něco, co si z mé strany žádalo aktivaci ministra vnitra, aktivaci hejtmana a domluvu, co budeme dělat dále,“ doplnil k víkendovému požáru mostecké restaurace ředitel HZS ČR Vladimír Vlček.

„Zásadní je fakt, že ten požár se nerozvíjel úplně standardně. Bylo vidět, že tam byla nějaká látka, která jednoznačně a rychle rozšířila požár na celou plochu nejenom zahrádky, ale i dovnitř,“ zdůraznil Vladimír Vlček.

Vladimír Vlček popsal velkou náročnost zásahu: „Zásah byl pro hasiče životu nebezpečný. Když první jednotky dorazily na místo, byl celý přístřešek kompletně zachvácen požárem. Nebezpečím v takových situacích jsou tlakové láhve. Nejenže jsme našli a vynesli tlakové láhve z vlastního požářiště, ale také dalších devatenáct láhví v okolí. Je třeba si uvědomit, že výbuch takové tlakové láhve se může rovnat účinkům granátu,“ poukázal.

„Řekl bych, že ten původní fenomén rychlého šíření požáru byl hlavním důvodem, proč tam bylo tolik obětí a proč se všichni nestihli evakuovat,“ míní Vlček. Další komplikací byly podmínky zásahu – zimní období, čas kolem půlnoci, omezená viditelnost, spousta zraněných.

„Tyto faktory zvyšují psychickou i fyzickou zátěž pro zasahující. Vidět ostatky šesti uhořelých osob na místě a následně s nimi nakládat podle pravidel je pro každého velmi náročné,“ uvedl s tím, že museli následně zajistit debriefing se zasahujícími hasičskými jednotkami prostřednictvím psychologů, aby mohli takovou událost co nejlépe zpracovat.

„Budeme se snažit záležitosti nejenom publikovat, ale také se z nich poučit,“ uvedl generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček.

„Někdy mi připadá, a teď se to politikům možná nebude úplně líbit, že jsem veřejný nepřítel číslo jedna. Týká se to například označování vozidel na LPG, CNG nebo na vodík, týká se to elektromobility a parkování elektromobilů a dalších záležitostí spojených s elektrovoltaikou a bateriovými úložišti. Mnohdy jsou hasiči anuncováni jako ti, kteří dělají problémy, kteří prodražují stavby, ale není to tak! Naše role je ale taková, že se snažíme udělat maximum pro to, abychom v rámci prevence ochránili lidi. Platí stará poučka – jedna koruna investovaná do prevence ušetří tisíce korun na represi jako takovou,“ konstatoval Vladimír Vlček.

Psali jsme: „Zase se mi dělá šoufl.“ Ivan Vyskočil k velkým otočkám. Ale také k Fialovi Západ už přemýšlí, jak kopnout do „proputinovského“ Rakouska Hořelo. Biden však překvapil národ i hasiče Volby v USA nabírají na obrátkách: Zapálené urny a spor o nedatované lístky v Pensylvánii