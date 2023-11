Teď to bude vypadat, že energie zdražují. Ale jenom opticky, vysvětlovala Zamrazilová

Česká národní banka zůstává přísná a úrokové sazby opět nesnížila a ponechala je stabilní. Oproti loňsku inflace sice výrazně klesla, stále ale zůstává příliš vysoká. Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová v pořadu Interview ČT24 hovořila o tom, kdy nastane čas na zlevňování peněz a zda neuvrhne centrální banka svým rozhodnutím zemi do ekonomické krize. Je správný čas na to, aby vláda šetřila.

reklama

„Samozřejmě že už jsou tu evidentně úvahy, jak vyplývá i z toho rozhodnutí, o budoucím snížení úrokových sazeb. Teď jde o to, kdy je ten správný moment, protože my vidíme, že inflace doopravdy klesá,“ sdělila Zamrazilová úvodem v pořadu Interview ČT24.

Vysvětlila, že centrální bankéři ponechali sazby beze změny, jelikož se neví, co s inflací udělají ceny energie, cenová politika firem od nového roku či vyjednávání o mzdách:

„Teď nás čeká technický skok, protože i když lidé budou platit pořád stejné ceny energií, opticky to meziročně bude vypadat jako zvýšení cen, protože tam byl úsporný tarif, je to jen číslo, nicméně to číslo by mohlo zvýšit inflační očekávání, lidé se leknou, že to bude horší,“ pokračovala viceguvernérka centrální banky.

Něco podobného jsme viděli před několika dny, kdy se objevil návrh energetického úřadu, že regulovaná část elektřiny pro domácnosti vzroste meziročně o 70 procent. „Bylo to přitom naprosto očekávané rozhodnutí ohledně změn cen energií v té regulované složce, které pro nás bylo dokonce nižší, než jsme čekali, ale vyvolalo vlnu nevole především mezi podnikateli,“ pozastavovala se Zamrazilová, že pouze technikálie vyvolala takový rozruch.

„Ta inflace de facto nespí a něco, čemu říkáme chamtivá inflace, která nás provázela bohužel poslední dva roky, tady s námi ještě může být. Takže nám jde o to, ukotvit ta inflační očekávání ke dvěma procentům. A vidíme stále, že u té jádrové inflace jsme pro příští rok kolem té trojky. My potřebujeme více informací ohledně toho, jak to asi bude vypadat v lednu, a ty informace, myslím, během příštích týdnů už můžeme nasbírat. Uvidíme také vývoj mezd za třetí čtvrtletí, strukturu vývoje HDP a další čísla o inflaci,“ uvedla Zamrazilová na dotaz, zda by se sazby mohly už v prosinci snižovat.

Ani data o vývoji ekonomiky, která říkají, že česká ekonomika skomírá, nejsou dostatečným argumentem pro to, aby centrální banka začala uvolňovat: „Připomenu, že páteří naší ekonomiky je export, tuto páteř rozhodně neškrtíme tím, že jsme nesnížili sazby. Možná jsme oddálili investiční rozhodnutí firem, které jsou závislé na úvěrech v české měně, a možná jsme oddálili moment dalšího oživení hypotéčního trhu a nového vzestupu cen nemovitostí, což mi nepřipadá příliš vysoká cena za to, že chceme ta inflační zkrotit a přivést tu inflaci stabilně k hodnotě kolem těch dvou procent,“ zmínila Zamrazilova k podpoře ekonomiky.

K obezřetnosti centrální bankéře nutí i státní rozpočet. „Pořád jsou to řádově peníze, o kterých se nám před lety nechtělo zdát ani ve špatných snech. Dříve jsme se bavili o jednotkách, desítkách miliard, nyní hovoříme o stovkách,“ hrozila se Zamrazilová. „V minulých letech se mohlo docílit dostatečného efektu s méně vydanými prostředky,“ uvedla na dotaz, zda je skutečně ten správný čas, aby vláda vzhledem k vývoji ekonomiky konsolidovala veřejné finance. Doufá, že se vládě podaří revize výdajů.

Kdy česká ekonomika začne podle Zamrazilové růst? „Myslím, že začne růst už možná v tomto čtvrtém čtvrtletí, ve kterém jsme, možná na počátku příštího roku,“ předpovídala viceguvernérka ČNB.

Psali jsme: Jurečka dal statisíce firmě, která má testovat emoce Čechů. Jenže něco velkého prasklo Ceny dál ve vrtuli. Hospody? Odhaleno. Přestane vám chutnat To je Putinova inflace, zní z ČNB. Jenže Rusku se vyhnula „Vy mně něco říkáte o PR? Po fotografech s pávy?“ Stanjura se Schillerovou křičeli, Moravec nestíhal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE