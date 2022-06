Televizní studio pod tlakem. Až to bouchlo: „Trestanci z Ukrajiny!“ zmínil Kobza. A Langšádlová se neudržela

reklama

Langšádlová se hned v úvodu vyjádřila, že Česká republika uprchlickou krizi zvládla a vláda bude jednat se samosprávami, aby se situace zvládala i dál. I když primátor Prahy Zdeněk Hřib teď hrozí, že 15. června Praha uzavře své centrum pro přijímání uprchlíků.

„My jsme ukázali za poslední tři měsíce, že jsme schopni přijmout více než 350 tisíc uprchlíků. Ale vliv na tuto situaci mají i volby. Já bych byla ráda, kdyby ty samosprávy dokázaly ještě více spolupracovat. Ale podívejte se, že ti uprchlíci často pracují, děti chodí do školy. Zkrátka, tato vláda to zvládla a budeme dál jednat, i s vedením Prahy,“ pravila Langšádlová.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



Mračková Vildumetzová prohlásila, že vláda, samosprávy i občané první vlnu uprchlické krize zvládli, ale kabinet Petra Fialy (ODS) podle ní nemá plán, co bude činit za tři měsíce či za půl roku. Ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) vyčinila, že více nejednal s pražským primátorem Hřibem (Piráti), aby se situace zvládala lépe.

Lochman se okamžitě bránil, že vláda plán má a aktualizuje ho podle situace, takže nelze čekat, že půjde o balík opatření, který se nebude měnit a který opoziční poslanci dostanou „zavázaný v mašličkách“.



Partie Terezie Tománkové. (Screen: CNN Prima News)

Kobza upozornil, že jedno stanové městečko má vzniknout v pražských Malešicích. „Mně to přijde, že to bylo uděláno jako feudální rozhodnutí. A když tady byly zmínky o komunálních volbách, tak doufám, že alespoň občané Malešic to zohlední,“ zaznělo od poslance SPD.

Fotogalerie: - Stany pro uprchlíky

Primátora Hřiba za plánované uzavření centra pro uprchlíky kritizoval. „Já pro pana Hřiba nemám pochopení vůbec v ničem,“ zdůraznil Kobza.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



V obecné rovině konstatoval, že problémy s uprchlickou krizí v Česku mají jeden základní problém. „Celý problém tohoto systému je v nedodržování mezinárodních zákonů. Protože když se podíváme na Dublinský systém, tak uprchlíci mají nárok na azyl v první bezpečné zemi, což je Polsko a Maďarsko,“ řekl poslanec SPD. A po chvíli přidal další poznámku. „Nezapomínejme, že ukrajinský prezident propustil všechny trestance, ozbrojil je a poslal je bojovat proti Rusku, ale neposlal nám seznam těchto lidí, takže my nevíme, zda už tady někteří z nich jsou,“ zaznělo od poslance SPD.

Mgr. Jiří Kobza SPD



„My říkáme, že stát se má postarat v prvé řadě o české občany. Máme tady 24 tisíc lidí bez domova, máme tady matky samoživitelky... Když se to přepočítá na škody, které způsobuje tato vláda, tak od té války se to moc neliší,“ hřímal Kobza ve studiu.

„To je opravdu mimo mísu,“ vmetl okamžitě Lochman Kobzovi.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. STAN



Langšádlová připomněla, že většinu uprchlíků tvoří ženy, děti a postarší občané, zatímco muži různých věkových kategorií bojují na Ukrajině za svou zemi. „Pane kolego, toto nezpochybňujte,“ žádala členka vlády zákonodárce z řad SPD.

Vildumetzová vládu také nešetřila. „Já si myslím, že tady jsou dvě krize. Tu uprchlickou krizi nikdo neřídí... a v té hospodářské krizi, tak v té tady vláda moc nepomáhá,“ konstatovala.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



Kobza ve studiu připomněl, že válku na Ukrajině vlastně nikdo nevyhlásil, takže v tuto chvíli je těžké předjímat, jak to skončí.

Langšádlová zmínila, že český sociální systém nabízí několik dávek pomoci i pro matky samoživitelky, které pečují o svého potomka staršího osmnácti let, pokud stále studuje. Další možnosti sociální pomoci tu jsou i pro další skupiny českých občanů, takže z pohledu Langšádlové nelze tvrdit to, co tvrdí Jana Mračková Vildumetzová, že vláda v hospodářské krizi lidem nepomáhá.

Mračková Vildumetzová kontrovala, že stínová vláda by lidem pomáhala víc a dávala by peníze i rodinám s nezaopatřenými dětmi, to jest dětem a starším osmnácti let stále studujícím. Tím by se z pohledu poslankyně ANO lidem pomohlo v časech nekončícího růstu cen energií. Poukázala, že Česko je šestou nejméně zadluženou zemí EU, čili z jejího hlediska si tento výdaj stát může dovolit.

Lochman se okamžitě ohradil. „Této zemi se 8 až 10 let dařilo. Tady se rozjel mejdan a tato vláda za ten mejdan teď platí,“ připodotkl Lochman.

Mračková Vildumetzová trvala na tom, že Německo je dnes podstatně zadluženější než Česko, čili že česká vláda tak má prostor pro to, aby lidem pomáhala víc. Řekla, že od jara 2020 Česko sužoval covid a že vláda Andreje Babiše (ANO) se v covidové krizi snažila lidem pomáhat.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.