Temná předpověď. Po Green Dealu bída a elektřina jen několik hodin denně, říká odborník

Vladimír Štěpán v rozhovoru pro Nadační fond Svědomí národa predikuje katastrofický scénář, který čeká české občany kvůli přijetí Green Dealu. Přitom právě Česká republika, konkrétně Fialova vláda, sehrála hlavní negativní roli v přijetí tohoto dokumentu, který Štěpán označuje za „zločin století“.

„Česká republika byla v tom roce 2022 předsednickou zemí EU a ten Green Deal schválila. Získala za to velikou pochvalu od Evropské komise, ale jak se ukazuje, je to naprosto zničující program, kdy jsme každý rok zatěžováni dalšími a dalšími poplatky, zákazy a vším dalším. To všechno začne v roce 2027 a končí to v roce 2050, kdy by mělo dojít k té uhlíkové neutralitě. Ale to my už tady nebudeme, protože program obsahuje takové věci, že není úniku,“ tvrdí Štěpán.

Štěpán přitom argumentuje tím, že samotná základní myšlenka Green Dealu o „dekarbonizaci“ je nesmyslná. „To stojí na myšlence, že CO2 způsobuje klimatické změny, ale proti se postavilo 1800 předních světových vědců, kteří toto označili za obrovskou lež, a já jsem vlastně neviděl jedinou studii o tom, že CO2 způsobuje oteplování, jak tvrdí ta propaganda,“ říká Štěpán.

„Ty lži jsou naprosto průhledné, a kdo absolvoval základní školu, tak si to musí uvědomit. Protože jeden z těch hlavních závěrů, že CO2 může za skleníkový efekt, je nesmysl. Molekula CO2 je totiž těžší než vzduch, takže se drží při zemi, a ve vzduchu nic není. To je obrovská lež, přesto ta propaganda běží, ale ve skutečnosti jde jen o finanční nástroj na to, aby z nás Evropská unie dostala peníze. A budou to stovky miliard za rok – a Česká republika bude v tomto největším plátcem ze všech,“ má jasno expert na energetiku.

Velkým problémem pro Česko podle něj bude zavírání uhelných elektráren, a kvůli dalším souvislostem Česko nebude mít dostatek elektřiny ani na svícení. „Budou se totiž zavírat uhelné elektrárny, bude zakázáno topit uhlím, ale i dřevem, to všechno se zakáže, a nové jaderné elektrárny se nepostaví. Protože když Německo své jaderné elektrárny zastavilo, tak my prostě nové nepostavíme. Takže my tady nebudeme mít elektřinu, protože soláry a větrné elektrárny nevyrobí skoro nic. To jsou tak 2 % toho, co potřebujeme. Takže Green Deal je potřeba nazvat Black Deal – to bude série blackoutů, my budeme úplně bez elektřiny, která bude tak 4 hodiny denně,“ tvrdí Štěpán.

A na to máme vynaložit 6 bilionů korun do roku 2050. „Já bych ty peníze radši vzal, třeba 1 bilion korun, a dal to českým domácnostem, ať si zateplí domy, vymění okna, vyřeší střechu. Tím se sníží spotřeba energie o 50 % a nebude potřeba zvyšovat výrobu elektřiny nějakou fotovoltaikou,“ radí energetický expert.

Následně popisuje v apokalyptické vizi, o co všechno české domácnosti v následujících letech přijdou. „Všechno to začne v roce 2027, kdy lidé začnou platit emisní povolenky za domy v nižších energetických třídách, taky se bude zvyšovat daň z nemovitosti, to už začalo, a budeme platit spoustu nových poplatků v rámci elektřiny. A tyhle tři věci se spojí, a to bude třeba 60 tisíc a více, které ty domácnosti budou muset zaplatit. A kdo na to nebude mít, tak začne platit penále, a když to nebudou schopni zaplatit, tak ty domy propadnou státu bez náhrady a oni o všechno přijdou. Proto to ti politici dělají, protože oni pak ty domy získají. A ti lidi půjdou do sdíleného ubytování, do bytu 3+1 půjde třeba dvacet lidí,“ tvrdí Štěpán.

Podobný postup má prý nastat v roce 2033 u domů s průměrnými energetickými štítky. „A ti, co mají ty energetické štítky lepší, ti začnou platit od roku 2033, to je u nás drtivá většina nemovitostí. Takže další várka domů začne platit ty emisní povolenky, zase to bude stejné a někomu zase zadarmo spadnou ty nemovitosti,“ předpovídá Štěpán.

„K tomu samozřejmě musíme přičíst zákaz aut na benzín a diesel, a postupné zvyšování cen benzínu a ropy celkově. A jak víme, ropa je ve všem a týká se celé ekonomiky, takže nastane obrovská inflace a zdražení všeho. A to bude zase nejvyšší v České republice. Tohle když se to nasčítá, Češi budou bydlet ve sdíleném bytě po dvaceti lidech a budou mít dohromady jedno auto, elektromobil, který nikam ani nedojede a má všechny ty vady, o kterých víme,“ uzavírá svoji katastrofickou vizi.