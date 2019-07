Ten festival taky nemusí bejt! Ondřej Hejma utřel umělce, ale i Emmu Smetanu

Ondřej Hejma opět zavítal do XTV komentovat zprávy posledních dní. A opět bylo na co koukat. Ve spojitosti s dlouhým jednáním ohledně nového rozdělení funkcí v EU Xaver Veselý naznačil, že k oné výdrži pomáhají drogy. „Stopro, jinak to není možný,“ mínil moderátor. Dle Hejmy se EU dřív nebo později musí rozpadnout a Babiš v ní ostudu nedělá. A na závěr pochválil Jiřího Čunka, že se nepáral s Emmou Smetanou.

Jako první téma Luboš Xaver Veselý zvolil Evropskou unii a rozdělení nejvyšších funkcí mezi země EU. Hejma pravil, že se koukal na celou bruselskou show, kdy si politici sedli a hráli povolební mariáš. „80 hodin v kuse, Xavere, asi tři dni? Mě by teda zajímalo, jak tyhle vesměs šedesátiletý lidi vydržej jednat až do 6 do rána? A druhej den zas?“ Xaver Veselý se zeptal, zda to chce opravdu vědět teď, nebo stačí až po pořadu. „Teď, natvrdo,“ žádal Hejma a moderátor si ucpal jednu nosní dírku a popotáhl. „Myslíte?“ ptal se Hejma, zda Veselý myslí svůj náznak užívání kokainu vážně. „Stopro, jinak to není možný,“ mínil moderátor. „Nedělaj žádný zkoušky, dopingový?“ vyzvídal ještě novinář, ale i to Xaver Veselý popřel. Hejma to zhodnotil, že to pak podle toho vypadá, protože normální člověk představení nemohl vůbec porozumět. „Tam byly stovky lidí, teď vidíte zevnitř ten parlament, to vypadá jak koloseum. To jsou neskutečný stavby. 900 poslanců nebo kolik,“ popsal Hejma centrum rozhodování EU. Podle něj se jedná o dokonalou ukázku toho, proč EU nemůže vydržet. Anketa Pokud ČSSD odejde z vlády,... ... chci předčasné volby 4% ... chci vládu se zapojením pravicové opozice 2% ... chci vládu Babiše s podporou KSČM a SPD 94% hlasovalo: 2043 lidí

Xaver Veselý se ještě zeptal, zda viděl někdy naživo Jeana-Clauda Junckera. „No jasně, každou botu jinou...“ začal Hejma a moderátor opět naznačil šňupnutí. „Ale nevim, nebudeme podezírat hned každýho,“ řekl Hejma, ale Veselý mínil, že je to vidět na sto kilometrů. „Třeba mají jenom silnou vůli, silnou vůli a jde jim o dobro lidu,“ polemizoval ironicky Hejma a Xaver dodal, že „silná vůle“ s Junckerem motá ze strany na stranu.

Podle Hejmy se najednou objevila jména, která jsme v životě neslyšeli a měli jsme se z nich děsit a vyjadřovat se k nim. Jména jako Timmermans nebo Ursula von der Leyen. Hejma doplnil, že v Německu se bývalé ministryni obrany říká „Flinten Uschi“. EU je podle něj totálně nesrozumitelná babylonská věž, ve které dojde ke zmatení jazyků a rozpadne se.

Pro ČR jednání prý dopadla jako obyčejně: „Nic jsme nedostali, nic jsme nečekali.“ Ostuda to prý není, ale dokazuje, že celá organizace je moc velká a nutně dojde k jejímu zhroucení. Andrej Babiš dle jeho názoru ostudu v Bruselu nedělá: „Je to člověk, který se umí pohybovat v mezinárodních kruzích, umí všechny ty jazyky, je drzej jako vopice, takže si myslím, že si dovoluje dost a tak to má bejt, aby ho aspoň zaznamenali.“ doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



Z Babiše na evropské úrovni přešla řeč na tu místní v souvislosti s demisí ministra Staňka. Podle Hejmy už se pozapomnělo, na to proč byl Staněk odvolán, že „šlápl kulturní frontě na bebíčko, ta zařvala jako jeden muž ‚Staněk ven‘ a ministr Hamáček srazil kufry a odvolal ho“. Doufal, že prezident Zeman nakonec Staňka odvolá a vláda krizi ustojí. Dodal, že v televizním přenosu byl Hamáček i Šmarda, Staňkův údajný nástupce, vysmátí, což podle něj značí, že už je rozhodnuto, ale veřejnost neví jak. Nicméně Xaver Veselý mínil, že Šmarda úsměv jen hrál. Podle výrazů prý bylo vidět, že Hamáček byl na koni.

Hejma okomentoval i umělce, kteří se ofrňovali nad zbrojovkou jako sponzorem karlovarského festivalu. Označil to za další projev kulturní fronty, která už začíná kousat ruku, která ji krmí. „Chudák Bartoška, chudák Barťák prostě sehnal prachy z nějaký zbrojovky, když ho vypek ČEZ, a teď najednou jim to neni dost dobrý, že jim špitla Transparency Internacionál, jak říká pan premiér, že ta zbrojovka neni košer, tak je potřeba protestovat. Tak von ten festival taky třeba nemuší bejt,“ popsal postoj protestujících a prekérní postavení organizátora. Jde podle něj o snahu umělců dostat se do titulků a zaujímat morální stanoviska. „Svědomí národa, ty herci, to přece víme už od revoluce.“

Následoval Jaroslav Hutka a jeho rozhovor v Prostoru X.

Hejma řekl, že v šedesátých letech chodil na jeho koncerty, protože tam byla pohledná společnost. Na Hutkovi prý oceňuje, že je svobodomyslný a v rozhovorech nedělá mlhu, ale řekne, jak to je. „On to říká dobře, akorát to není politicky korektní, ale von si to může dovolit, protože je bard,“ řekl Hejma o Hutkových slovech o rozhodující menšině, která vládne, a většině, která se veze a nemá do věcí co mluvit. Hutka podle něj „splácnul“ hraní s politikou, což je prý vždy smrt, ustál to podle něj jenom Nohavica. Jako další důkaz zmínil i Olivii Žižkovou, která v XTV prohlásila, že pro ni je politika špína, která rozděluje lidi.

Jako závěrečné téma následovala debata Jiřího Čunka s Emmou Smetanou o tom, zda byl Babiš obviněn na politickou objednávku. Hejma prohlásil, že zrovna Čunkovi, který přežil své odstranění na objednávku a vrátil se s velkou podporou do vrcholové politiky, to, co říká, věří. Xaver Veselý ještě zdůraznil, že Čunek byl „u paní Smetanové“. „A vůbec se s ní nepáral, to se mi taky líbilo,“ okomentoval to novinář a dodal, že to také schvaluje a za tento rozhovor má Jiří Čunek od něj jedničku.

