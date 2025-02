Ten hnůj, co nám vládne, jako za druhé republiky. Ale s menším IQ. Zúčastnili jsme se debaty se spisovatelkou Procházkovou

„Vypadá to, že portréty Petra Pavla budou viset jen na záchodcích,“ řekl třeba Vidlák a řekl toho ještě hodně. Jelikož v ParlamentníchListech.cz vychází pravidelná rubrika s Danielem Sterzikem Vidlákův týden, zaměřili jsme se spíše na slova spisovatelky Lenky Procházkové. Akce se konala nedávno ve Slovenském domě v Praze a bylo co poslouchat.

Trump není mírotvůrce

Ohledně projevu amerického viceprezidenta J. D. Vanceho si vzpomněla na Alexandra Solženicyna, když měl v roce 1981 přednášku na Harvardské univerzitě. Všichni čekali, že bude plivat na SSSR, ale on svůj projev namířil proti Americe. „Mluvil o tom, jak západní kultura degeneruje, a říkal, že s takovou dřív nebo později končíme. Na konci řekl, že spása přijde z východu. Byla jsem uchvácena smyslem a motivem projevu,“ sdělila Procházková s tím, že od Vanceho se také čekalo, že bude Evropě mazat med kolem pusy a domlouvat, kam s Ukrajinou, ale on prohlásil, že Rusko není nepřítelem a aby si Evropa dala pozor, kam to vede. Jak sdělil Vidlák, tak se po projevu amerického představitele svět úplně otočil, ale v Bruselu to ještě budou určitou dobu vydýchávat.

Podle Procházkové – citovala ekonomku Markétu Šichtařovou –, i kdyby Green Deal byl zrušen dnes, tak to bude trvat nejméně tři roky, než se stav narovná. Zásob plynu, jak sdělila spisovatelka, máme zhruba 38 procent, takže když nebude mrznout, tak nám to bude stačit zhruba na 40 dnů.

Kdyby žila Lenka Procházková v Americe, tak volí bez debat Trumpa a nový čerstvý vítr, který s ním přišel do geopolitiky, vítá. Nicméně nemysleme si idealisticky, že je nějakým mírotvůrcem. Pro něj je válka na Ukrajině jen blbým kšeftem. Jak dodal Vidlák, Trump byl zvolen proto, aby se do USA vrátil blahobyt, který bude na úkor Evropy. Naše vláda je prý mrtvý vlk.

Někdejší signatářka Charty 77 ještě o něco později zhodnotila výhledy českých voleb: „Vyhraje zřejmě Babiš a doufejme, že si vezme do koalice jak Stačilo!, tak i SPD, což vypadá divoce. Ale důležité je, aby v nastávající vládě byli odborníci, a na tom by se jednotlivé vlastenecké strany měly domluvit dopředu. Straničtí funkcionáři nás v této chvíli nemohou zachránit, když jsme v tak hlubokém ekonomickém propadu.“ Naše země by měla vstát z kolen.

Evropská unie se rozpadne

Jak bude celý příběh pokračovat, je však jen na nás, Evropanech. Procházkové je líto lidí, kteří v anketách říkají, že se cítí být Evropany a Čechy až potom. Doba být dnes Evropan není úplně ideální, protože Evropa to prohrála, přestože Evropa není Evropská unie. Ta se podle ní do tří let rozpadne. Ukrajinská armáda také bude muset kapitulovat.

„To, co prožíváme v posledních letech, je takový zvrat, že pro autora historických knih, jako jsem já, je to úplně neuvěřitelné. Stačí si denně sednout a napsat pět vět, ale já to bohužel nedělám, takže deníček není. Ale na základě prožitého vývoje v Evropě bude možné napsat sci-fi,“ zmínila.

A Procházková glosovala současnost dál: „Když jsem šla dopoledne po Praze, nakupovala jsem v masně, kde jsem se setkala s kamarádem, kterému je 102 let. A to je naprosto v kondici, malíř Jiří Chadima. Prodavačky byly Ukrajinky a kolem stálo ještě tak dalších pět lidí. Je sice v kondici, ale trochu hůře slyší, takže jsme křičeli. Po uvítacích ceremoniích jsem se ho ptala, co říká na situaci, a on: ‚Tenhle hnůj, co nám vládne, to je jako za druhé republiky.‘ Všichni přestali nakupovat, ale viděli, že nebezpečí nehrozí!“ Dohodli se nakonec, že za druhé republiky měli lidé ve vládě pořád ještě vyšší IQ.

Podle Procházkové se však v Evropském parlamentu stále občas dějí zajímavé věci. „Když tam mluvil Viktor Orbán jako předseda předsedající země a oni ho tam hanebně grilovali. On byl schopen jim vzdorovat, takže jsme mu napsali otevřený dopis, aby si nemyslel, že jsme tady všichni takoví idioti. Nesli jsme to na maďarskou ambasádu a tam nevěděli, z jaké jsme části publika. Měli s tím problém, protože si mysleli, že je to proti Orbánovi. Přestože jsem chtěla na kopii razítko, tak se nás báli, takže jsme jim to hodili do schránky. Druhý den, když si to přečetli, tak nám děkovali,“ sdělila. Podle Vidláka – donedávna poradce europoslankyně Kateřiny Konečné – jsou v Evropském parlamentu nejlépe připraveni lidé z Maďarské občanské unie – Fidesz, zatímco my tam posíláme Nerudové Danuše.

