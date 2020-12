Ten, který vyděsil Babiše covidem: Řekl, kdy to skončí

reklama

Pavel Řehák, ředitel pojišťovny Direct, byl oním tajemným mužem, který na jaře modelací možného vývoje epidemie vyděsil premiéra Andreje Babiše natolik, že předseda vlády nechal celé Česko zavřít. V srpnu ale Babiš nezareagoval na nárůst případů nemoci covid-19 v populaci a to mu mnozí vyčítají.

Babiš se na jedné z tiskových konferencí bránil dnes již legendární větou. „V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu sice někdo přišel, sice to byl ten stejný člověk, ale ti, kteří měli přijít, nepřišli,“ pronášel předseda vlády před kamerami v říjnu, když vysvětloval, jak se mohlo stát, že si vláda nechala utéct počátek druhé vlny koronaviru.

Řehák se nad touto větou pousmál ve studiu Událostí, komentářů České televize.

„Spíš mě potom bavila ta lidová tvořivost kolem toho, to byla legrace, ale jinak jsem to neřešil. Já to beru jako větu, která padla v nějakém kontextu a jinak jsem to neřešil,“ prozradil.

Všímá si spíš toho, jak se Česko vyrovnává s epidemií dnes.

„Jsme ve velmi složité situaci, kdy otevíráme, zavíráme a nezávidím nikomu, kdo to musí řešit. Ten problém je fakt složitý a nezávidím nikomu, kdo to musí řešit. Není k tomu jeden klíč,“ řekl.

Přemýšlí prý také nad tím, jak to bude dál, jak Česko vrátit k normálnímu životu. „Zavírat a otevírat můžeme pořád dokola, dokud něco nevymyslíme, ale s každou další vlnou si myslím, že to bude složitější, bude složitější vymyslet efektivní opatření, a bude složitější je dodržovat. Ta rozpolcenost společnosti je veliká,“ uvedl Řehák.

Osobně prý není žádným velkým fandou očkování, tady v očkování populace vidí jedinou cestu ven.

„Jediná cesta je vakcinovat. Když se podíváte na to, co dělají ostatní země, když se podíváte, co říkají odborníci o těch vakcínách, tak vakcína je dneska jediná reálná cesta, jak se dostat z toho marasmu, ve kterém se pohybujeme a jak se vrátit vlastně k normálnímu životu. A v ten moment, kdy řeknete, že vakcína je efektivní a bezpečná, což jsou klíčové věci, které musí mít ministerstvo pod kontrolou společně s evropskými autoritami, tak v ten moment se z toho stává velmi intenzivní logisticko-komunikační cvičení, protože každý měsíc, kdy nebudeme mít ovakcinováno, tak budeme ztrácet ekonomicky, budeme dál ztrácet životy v nemocnicích a budeme dál rozpolcovat tu společnost, protože nikoho nebaví žít tam, kde dnes žijeme,“ uvedl Řehák.

Poté se rozhodl popsat, proč nefunguje chytrá karanténa. Hlavní slabinu vidí v decentralizaci hygienických služeb. Řehák přitom doufal, že chytrá karanténa bude fungovat podobně jako v Jižní Koreji, což je šedesátimilionová země a nikdy tam neměli deset tisíc nově nakažených za den, jak se to stalo v Česku. „Pokud dál porosteme tempem, jakým rosteme teď, tak jsme na Silvestra na úrovni 11 až 12 tisíc,“ varoval.

Zdálo se mu, že na jaře dokázali Češi, Moravané a Slezané táhnout za jeden provoz, ale teď už tuhle soudržnost nevidí a to je problém. Obecně doufal, že lidé budou k řešení krize přistupovat pozitivněji. „Možná jsem naivní, na jaře jsem asi taky byl naivní, ale já myslím, že má smysl hledat cesty, jak se s tím virem naučit žít, jak hledat nové způsoby, jak třeba fungovat ve firmách. Některé firmy to zvládají špičkově, ale jiné jsou na opačném extrému,“ varoval Řehák.

Nakonec zdůraznil, že je potřeba profesionálně a co nejrychleji zvládnout vakcinaci. V prvním čtvrtletí je podle něj potřeba proočkovat rizikovou populaci, což sníží počty úmrtí. Do léta by se podle Řeháka měli naočkovat i další lidé. „A pokud se to povede, tak půjdeme do prázdnin s úsměvem,“ řekl Řehák.

Pokud se toto nepovede, tak v prosinci 2021 bude Česko přemýšlet, proč ztratilo další rok.

