Ti dva ruští agenti jsou tak „tajní“, že je všude znají. A všechno poser*u. Že oni otrávili i Bečvu... Ivan Vyskočil si pořádně ulevil

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM Nad „kauzou Vrbětice“ se rozhodl v Nedělním ránu zamyslet oblíbený herec Ivan Vyskočil. „Dva „tajní“ joudové?“ Podivuje se na adresu ruských agentů. „Nějak to není ochotná má hlava sežrat,“ nebere si servítky a zmiňuje Dukovany a vakcínu Sputnik. Mluví o „nepovedené komedii“ a připomíná „kauzu Skripal“. Žasne také nad „rychlostí“ demonstrantů před ruskou ambasádou a vyjmenovává politiky, kteří se, jak říká, oblékli do „plné polní“ . Varuje před pošpiněním našich vztahů s Ruskem, šířením nenávisti a připomíná tragické „štvanice“ z historie. Na závěr pak popisuje zajímavou karikaturu.

„Nejsou lidi. Tenhle povzdech slyšíme často, když sháníme řemeslníka. Ale že touto bolestí trpí i jinde, mě nenapadlo. Zrovna taková velká instituce, jako jsou tajné služby Ruské federace mají potíže s tímtéž. Nejsou lidi! Tak jim nezbývá, než se spoléhat na služby takových dvou joudů, co létají z místa na místo a neví kam dřív skočit. Jsou tak „tajní“, že je všude znají, i jejich krycí jména, a mají dokonce i jejich fotografie. A ještě ke všemu ti dva všechno poserou,“ nebere si servítky Ivan Vyskočil a pokračuje. „Znovu se připomíná kauza Skripal. Už jsem jednou o tom psal, že mi to přijde celé divné, když pan Skripal byl vězněn v Rusku za svoji činnost. Tam ho mohli, kdyby chtěli, v tichosti udusit polštářem, tak nevím, proč by za ním posílali agenty do Británie, aby si uřízli nějakou mezinárodní ostudu? Ti dva agenti s sebou měli novičoku, že by zlikvidovali půl Salisbury, ale jim se nepovedlo ani zlikvidovat zmíněného Skripala. Joudové!“ žasne herec a dodává.

„Nyní, po sedmi letech, jsme se dozvěděli, že nám vyhodili do vzduchu sklad ve Vrběticích. Ale zase to ti šantalové zpackali. Vybuchlo jim to jindy, než mělo, a prý i jinde, než mělo. Prostě opět joudové! Jenže co dělat, když i taková obávaná GRU nemá lidi???“

Dva „tajní“ joudové?

„Co si tak vzpomínám, co se tehdy kolem vrbětického výbuchu dělo?“ zamýšlí se Ivan Vyskočil a pokračuje. „Všichni jsme se divili, proč sklad tak nebezpečných věcí nezajišťuje armáda, nebo policie? Jak to, že to je nějaké soukromé firmy a hlídají to nějací brigádníci, kteří mají pojem o zajištění tak nebezpečného materiálu asi jako já o kvantové fyzice? Navíc si pamatuju, jak mluvil, nevím, zda to byl starosta Vrbětic, že tam lidé lezli dírama v plotě a chodili tam na houby. Pak je zázrak, že obětí nebylo víc. Ale naši dva „tajní“ joudové tam nevlezli – tajně - dírou v plotě, ale šli přes vrátnici, zapsali se a možná si i udělali s vrátnýma selfíčko,“ neodpustí si „rýpnutí“ herec a ve stejném tónu dodává. „Já vám nevím…. Nějak to není ochotna má hlava sežrat!“

„A najednou v sobotu večer nám pan Hamáček přerušil večerní program neodkladnou zprávou, že za výbuch ve Vrběticích můžou Rusové. Ono to čekalo na vyšetření, představte si, sedm let! A najednou jsme to museli vědět hned v sobotu večer. A už v neděli demonstrovali aktivisté „spontánně“ před ruským vyslanectvím. Měli perfektně profi udělaný transparent proti Kremlu a stánek pro podpisové archy. To asi vyrobili přes noc?“ ptá se Ivan Vyskočil a podotýká. „A mě napadá kacířská myšlenka. Že oni to věděli už dřív? Že oni měli lepší informace než sám ministr vnitra? To to naší BISce zase nějak uteklo? To to zase někdo profláknul? Když se naše tajná služba pochlapí, tak se možná za dalších sedm let dozvíme, že ti dva nepodaření agenti otrávili i tu Bečvu!“ nešetří sarkasmem.

Vyšachovat Rusy? Jako špatně zrežírovaná komedie…..

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 15553 lidí

„Celé mi to připadá jako špatně zrežírovaná komedie. Ale není se co divit. Asi všichni tušíme, že režiséři téhle taškařice sedí někde daleko, nejspíše za mořem, a tak nemohli úplně vést aktéry spektáklu za ruku.“

Fiala, Pospíšil, Pekarová Adamová v plné polní… A kašpárek ze Senátu

„Teď bez legrace,“ zvážní herec a vysvětluje. „Tato nepovedená komedie není až tak směšná, protože je v mnohém strašně nebezpečná. Do plné polní se oblékli pan Fiala, Pospíšil, Kupka i Pekarová Adamová. Použiji výrok pana Paroubka, že ten kašpar ze Senátu, nebo spíše kašpárek, Vystrčil, křičí, jak je třeba proti Rusku tvrdě zakročit. Nemusím ani jmenovat všechny ty „velectěné senátní zbytečnosti“, co mu přizvukují, ani připomenout, že Mirka je z toho „zděšená“! Pan senátor Doubrava, asi jediný rozumný, se ptá, proč tak vyvádějí, když se stále hovoří o podezření a zatím neviděl žádný důkaz. ČT a hlasatelé mají Vánoce a předhánějí se, kdo víc a kdo radikálněji pošpiní naše vztahy s Ruskem,“ pokyvuje herec a varuje.

„Ale tohle šíření nenávisti je hrozně nebezpečné a může se lehce vymknout z rukou! A nemůže z něho vyjít nic dobrého! Vzpomeňme na štvanice a petice proti Horákové. Za Němců zase štvanice a udávání proti Židům, za Rakouska ostudná Hilsneriáda, nebo hanebná Dreyfusova aféra ve Francii. Rozněcování nenávisti a k tomu provokace různých prdů pletoucích se do zahraniční politiky, přejmenovávání náměstí a bourání pomníků k ničemu dobrému nemůže vést. Rozhodně bychom neměli na mezinárodní scéně jednat na kolenou! Ale posíláním ultimát nějaké velmoci, tím opravdu nedosáhneme ničeho! Jen možná toho, že se v Kremlu popadají smíchy za břicho a naši takzvaní kamarádi z EU se tajně smějí do rukávu, co to ti Češi zase vyvádějí,“ pokyvuje smutně.

Podle toho, komu zrovna lezeme do prd.le!

„A nakonec si nemohu odpustit a pokusím se popsat trefnou karikaturu, kterou jsem dostal. Je ve své pravdivosti vskutku tragikomická!

Dva týpci stojí pod velkým nápisem, na kterém stojí:

Zlikviduj R U S A

A zachráníš svět!

A ten jeden vysvětluje tomu druhému: „Ten nápis je tam nastálo. Jenom to R je sundavací, To se tam dává a sundává podle toho, komu zrovna lezeme do prdele“!“ popisuje Ivan Vyskočil a na závěr dnešního Nedělního rána vzkazuje.

„Milí čtenáři, zdravím vás a nepřeju vám, ani sobě, a už vůbec ne našim dětem, abychom snad museli zase do zákopů!!!“

Pravidelná rubrika PL: Nedělní ráno s Ivanem Vyskočilem

