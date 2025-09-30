Ticho a porušování zákona kolem Foltýna? Bazalová vše zveřejnila

Foltýn byl v roce 2024 jmenován do čela odboru Strategické komunikace státu při Úřadu vlády. Jeho působení provázely kontroverze, když například označil některé české občany za „svině“. Opozice Foltýnovi opakovaně vytýkala, že se chová jako vládní cenzor, i když to Foltýn sám odmítá.
Nehledě na složení příští vlády Foltýn pokračovat ve funkci nebude. „Já nebudu pokračovat, jakkoliv volby dopadnou. Na pozici jsem byl ‚zapůjčen‘ na omezenou dobu a tu jsem výrazně překročil. Od začátku jsem říkal, že jde o krizový management, nikoliv o něco, co bych měl dělat trvale. Funkce by ale měla zůstat zachována – klidně ať ji zastává běžný úředník nebo expert na komunikaci,“ uvedl Foltýn v rozhovoru pro Idnes.cz.
Podle Bazalové tím ale nekončí fakt, že mohl být několikrát porušen zákon. „Foltýn končí a vrací se na Hrad, ale to není to nejdůležitější. Podstatné je to, co jsme se díky němu dozvěděli o fungování státu,“ píše Bazalová na svém facebooku.
Foltýn byl do funkce vládního koordinátora strategické komunikace podle ní instalován zřejmě v rozporu se zákony, o čemž nyní jedná soud. „Tyto zákony a předpisy podle všeho porušovala prezidentská kancelář. Právnička prezidentské kanceláře mi na můj dotaz, jak mohli Foltýna PŘELOŽIT k civilnímu Úřadu vlády, když je to zjevně v rozporu se zákonem, odpověděla, že ‚se to tak dělá‘. Žaloba je ve fázi, kdy soud požádal druhou stranu o vyjádření, teď ho studuje advokátka Vališová,“ informuje Bazalová.
Další možná porušení zákona nastala při zjišťování, kdo pro STRATCOM vlastně pracuje. To bylo Bazalové zatajeno s odůvodněním na ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů pak stížnosti Bazalové nechal měsíce bez řešení.
„Právnička ÚOOÚ zcela psychedelicky tvrdí, že má na výsledné rozhodnutí čas 15 měsíců. A víte, proč to tvrdí? Protože si špatně přečetla zákon,“ má jasno novinářka. Právnička Veronika Svobodová se totiž odvolává na ustanovení, které říká, že „rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni, které nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci“.
„Problém je, že všichni právníci, s nimiž jsem to konzultovala, mi řekli, že je to blbost, že tenhle paragraf se vztahuje na něco jiného. To ustavení jen znamená, že po 15 měsících už to nejde napravit. Ve skutečnosti měla na odpověď třicet dní, které si může prodloužit o dalších třicet dní, jako u každého správního řízení,“ tvrdí Bazalová a dodává, že prezidentská kancelář pravděpodobně porušuje zákony a ÚOOÚ pravděpodobně také porušuje zákony.
To ale navíc není všechno, Úřad pro ochranu osobních údajů prý také porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím. „7. dubna jsem na její postup podala stížnost. A víte, co se stalo? Přestože jsem tu stížnost poslala datovkou, Úřad mi na ni VŮBEC NEODPOVĚDĚL! Jinými slovy: Úřad na ochranu osobních údajů, který je odvolacím orgánem, když jiné úřady porušují Zákon o svobodném přístupu k informacím, zjevně sám porušuje Zákon o svobodném přístupu k informacím. A takhle si tu žijem,“ dodala Bazalová s tím, že Fiala a Foltýn si balí kufry a dotyční úředníci začnou konat až ve chvíli, kdy „bude čistý vzduch“.
autor: Jakub Makarovič