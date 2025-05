Francouzsko-ruský podnikatel a programátor, tvůrce sociální sítě VK (V Kontaktě) a komunikační platformy Telegram Pavel Durov se rozhodl promluvit o tom, co po něm chtěli slyšet, když byl v roce 2024 zatčen.

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2881 lidí

„Letos na jaře v salonu des Batailles v hotelu de Crillon mě Nicolas Lerner, šéf francouzské rozvědky, požádal, abych před volbami v Rumunsku zakázal konzervativní účty (na Telegramu). Odmítl jsem,“ napsal Durov v neděli večer na X. „Neblokovali jsme protestující v Rusku, Bělorusku ani Íránu. Nezačneme to dělat ani v Evropě.“

Na Durovovo prohlášení upozornila agentura Reuters.

„Telegram nebude omezovat svobody rumunských uživatelů ani blokovat jejich politické kanály,“ řekl Durov a přidal symbol bagetky, která naznačovala, že se jedná o Francii.

Francouzská tajná služba se ohradila. Durova prý sice kontaktovala, ale ne kvůli žádostem o blokování konkrétních účtů.

„Generální ředitelství pro vnější bezpečnost (DGSE) důrazně odmítá tvrzení, že by v těchto případech byly vzneseny žádosti o zablokování účtů spojených s jakýmkoli volebním procesem,“ uvedlo ve svém prohlášení.

Na prohlášení francouzské tajné služby upozornil server France24 s odvoláním na agenturu AFP.

„DGSE uvádí, že v posledních letech byla skutečně několikrát nucena přímo kontaktovat PD, aby mu důrazně připomněla odpovědnosti jeho společnosti a jeho vlastní osobní odpovědnosti, pokud jde o prevenci teroristických hrozeb a hrozeb dětské pornografie.“

Durov tvrdí, že tvrzení o tom, že by Telegram nebojoval proti šíření dětské pornografie je jen zástěrkou pro jiné francouzské zájmy.

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18704 lidí

French foreign intelligence confirmed they met with me — allegedly to fight terrorism and child porn. In reality, child porn was never even mentioned. They did want IPs of terror suspects in France, but their main focus was always geopolitics: Romania, Moldova, Ukraine.