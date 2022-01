Tlak. To Fiala vůbec nezná. A hned na začátku udělal velkou chybu, shodli se komentátoři

reklama

Úvodem Plesl hodnotil, zda se výrazným způsobem změnila komunikace současné vlády. „Je to trošku odlišný styl. Informací je k dispozici o něco méně, a myslím si, že někteří ministři mají tendenci se už před novináři lehce uzavírat. To si myslím, že je trend, který teprve nabírá na síle,“ poznamenal Plesl.

Podle Kubička se vláda snaží, ale jak dodává, ani Babišova vláda se ze začátku nehádala. „Takže ono to může ještě přijít. Uvidíme, jak tuhletu strategii budou dále rozvíjet. Ono samozřejmě už ten samotný styl premiéra je prostě jiný, Andrej Babiš se snažil řídit všechno sám, o všem mluvit a bylo to vidět i v té epidemii, kdy on skutečně na tom začátku mluvil i o tom, že bude rozvážet roušky, a tak dále. Takže to tady skutečně nevidíme, ale faktem je, že někteří politici nemají úplně nejlepší mediální talent a v tomto případě je to třeba ministr zdravotnictví, který připomíná hodně některé ty ministry právě Babišovy vlády, ať už to byl pan Blatný, nebo někteří další. Tak si myslím, že jde tady touto cestou taky docela slušně, takže uvidíme, jak se tady toto bude rozvíjet. V každém případě ten styl vychází z docela klidného, klidnějšího stylu premiéra Fialy, který sází na takový konsenzus. Často jsme to nazývali nedostatkem charismatu, ale nakonec mu to všechno vyšlo. A uvidíme, jak dlouho mu to bude vycházet, přece jenom má před sebou čtyři roky,“ sdělil Kubičko.

Plesl s Kubičkovými slovy vyjádřil souhlas. „Někteří dost připomínají to, co bylo kritizováno u vlády Andreje Babiše a ten styl samotného premiéra, jsem zvědav, jak ten styl bude fungovat v momentě, kdy se vláda ocitne pod skutečným mediálním tlakem nebo tlakem veřejnosti, protože mám pocit, že to je věc, se kterou se Petr Fiala zatím nikdy v životě nevyrovnával a nejsem si úplně jistý, že je na to připraven,“ podotkl Plesl.

Vláda nebyla příliš střídmá ve svých předvolebních slibech, poznamenala následně moderátorka, jež se ptala na to, zda právě v tomto ohledu vláda nenarazí. „Ministři, a Petr Fiala zvlášť, dali nedostatečně důraz na to, kde skutečně škrtat chtějí,“ rozhovořil se v té souvislosti k tématu rozpočtu. „Krásně se vždy mluví o tom, jak je stát nabubřelý, to je možná i pravda, ale snižovat toto, udělat to za měsíc přes rozpočtové provizorium, to je velice složité. Myslím si, že to byla velká chyba, politická, tady této vlády, že vůbec připustila to rozpočtové provizorium, protože tím se dostala pod obrovský časový tlak,“ míní Kubičko.

