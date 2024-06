Tleskali prezidentovi Argentiny, Klausovi nadávají. Divné. Kovanda ukázal, jak moc se podobají

Milei se v pondělí setkal s premiérem Petrem Fialou a následně zavítal do paláce Žofín, kde proběhla jeho přednáška o transformaci Argentiny. Během přednášky v paláci Žofín Milei tvrdě kritizoval politiku zadlužování, vysoké inflace a zvyšování daní. „Když zvyšujete daně, je to útok na majetek,“ řekl rázně a varoval, že čím více roste role státu, tím více klesá svoboda.

„Jediný skutečný způsob, jak zastavit postup socialismu, etatismu, kolektivismu, konstruktivismu, je postavit se jim a bojovat s nimi, a to nejen na kulturním poli, ale i na poli politickém,“ poznamenal Milei, který sám sebe označuje za ekonomického libertariána.

Připomenul, že hlavní boj by měl každý stát vést proti fiskálnímu deficitu. „A hlavní kritika fiskálního deficitu spočívá v tom, že je především nemorální. Ano, fiskální deficit je nemorální, protože když máte fiskální deficit, musíte ho financovat. Použití dluhu a zadlužení je brutální a jedním z nejhorších a nejnemorálnějších způsobů. Proč? Protože dluh jsou budoucí daně,“ vymezil se tvrdě Milei proti politice „sekání dluhů“ s dodatkem, že se jím přenášejí náklady „na budoucí generace, na naše děti, na ty, kteří nevolí, na naše vnuky, a dokonce i na lidi, kteří se ještě ani nenarodili“.

Inflaci Milei označuje za neuzákoněnou daň. „Je naprosto nemorální, protože také tvrději trestá ty, kteří mají méně, je naprosto regresivní… Jinými slovy, je to stroj na zbídačování,“ prohlásil jasně argentinský prezident.

Kromě boje s extrémní inflací a fiskálním deficitem zdůraznil Milei nutnost bojovat proti zvyšování daní. „Když zvyšujete daně, je to útok na majetek,“ zaznělo od něj v paláci Žofín s tím, že to je další problém z hlediska svobody. „Čím větší stát, tím méně jste svobodní,“ pravil jasně a dodal, že to vše jde „ruku v ruce s myšlenkami svobody, volného trhu, úcty ke kvalitě soukromého vlastnictví a úcty k životu“.

Psali jsme: „Stroj na bídu.“ Milei lidem říkal jiné věci než Fialovi. Málem padla facka

Za svá slova se Milei dočkal potlesku ve stoje od českých elit a liberálů. Ekonom Lukáš Kovanda v této souvislosti na síti X upozorňuje na paradox, že ti stejní liberálové jsou přitom výrazně probruselští, přičemž politika Evropské unie směřuje přesným opakem, než je volný trh, minimalizace zásahů státu a svoboda.

Kovanda se na úvod pozastavil nad tím, že Češi se svojí vyspělou ekonomikou tleskají radám muže, jehož země během minulých let 9x zbankrotovala. „Argentinec Javier Milei, prezident země, která devětkrát zbankrotovala, přijel do Prahy, aby na Žofíně Česku poradil, jak se popasovat s neefektivně hospodařícím státem. A Češi, jeden z nejlépe hospodařících národů Evropy, s jedním z nejnižších dluhů a s dlouhodobě stabilní měnou, si od Mileie nechali kázat,“ podivil se Kovanda.

Přitom Milei je leckde považován za „šílence“, viz jeho kampaň, kde uprostřed davu v Buenos Aires vytáhl motorovou pilu, aby doložil, jak neefektivní stát prořeže. „Tasit na náměstí motorovou pilu a hrozit sesekáním řadě ministerstev, to by neprošlo ani Václavu Klausovi počátkem 90. let, v tehdejší společenské euforii z návratu tržní ekonomiky. A hle, řezník Milei ve vyprodaném žofínském sále sklízí ovace vestoje a někteří mu tu už málem staví pomník,“ srovnává Kovanda.

Právě Klaus se svými názory na volný trh přitom je českými liberály dehonestován. „Přitom Klaus, tedy jeho činy a volnotržní rétorika z 90. let, představuje slabý odvar dnešního Mileie. Přesto je dnes Klaus zhusta zatracován, stejně jako celé devadesátky. Zatímco Mileiovi nadšeně tleskají titíž lidé, kteří Klause za 90. léta haní. A to si Milei na rozdíl od Klause žádné hmatatelné úspěchy typu zvládnuté liberalizace trhu nebo hladkého rozdělení federace připsat nemůže,“ nechápe Kovanda.

Pokud lidé, kteří na Žofíně Mileiovi aplaudovali, míní ovace upřímně, v tuzemských volbách podle Kovandy musejí volit jedině Motoristy. „Rozhodně ne některé z prounijních uskupení, ba ani koalici SPOLU ne, neboť EU je přímo antitezí toho, co Milei hlásá. On by chtěl i unijní struktury řezat motorovou pilou, ne je utužovat. Motorová pila na prořezání státu by ale v Česku neprošla ani Motoristům. Filip Turek je proti Mileovi posluchačem nedělní školy,“ pokračuje ve srovnávání Kovanda.

Mnohé Mileiovy názory jsou podle Kovandy pravdivé a český stát by se jimi měl řídit. „Jeho snahy o malý stát, o osekání dluhu i vyzdvihování role podnikatele jsou správné a je dobře, že jejich nositel se objevuje na prvotřídních světových scénách, jako je Davos nebo Summit G7. Jenže musí teprve dokázat, že slova myslí vážně a umí je přetavit v činy,“ tvrdí ekonom a znovu opakuje, že pokud měl být žofínský potlesk míněn vážně, aplaudující české elity se současně nesmějí ušklíbat nad devadesátkovým Klausem nebo současným Turkem.

„Protože pokud se ušklíbají, ušklíbají se ve skutečnosti i Mileiovi. Pak mu ale na Žofíně tleskaly ne jako politikovi, ale jen jako showmanovi. Ve skutečnosti si v takovém případě žádného českého Mileie nepřejí a chtějí pokračovat v zažitém. Česko přitom potřebuje ‚českého Mileie‘. Nemusí hned vytahovat motorovou pilu, ale musí být autenticky protržní, rozhodný, razantní, ekonomický znalý a politicky zdatný, odhodlaný se postavit svazujícím regulacím na domácím kolbišti i v Bruselu,“ uzavírá Kovanda, že takový člověk to ale bude mít proti českým elitám a Bruselu velmi těžké.

Vyprodaný Žofín vestoje tleskal Mileiovi, jenž by v Česku skončil u Motoristů. Argentinský prezident představuje antitezi Evropské unie



Argentinec Javier Milei, prezident země, která devětkrát zbankrotovala, přijel do Prahy, aby na Žofíně Česku poradil, jak se popasovat s… pic.twitter.com/CF2kQvIi2a — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) June 27, 2024