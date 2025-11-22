„Vlasy mi vstávaly hrůzou“. Vyskočil 17. listopadu raději odjíždí z Prahy

„Moji milí čtenáři, musím se trochu pochlubit. Stále častěji se mi stává, že mne někdo osloví na nákupu, v metru, nebo na ulici a potřese si se mnou rukou, že čte moje články a že je na stejné vlně jako já. Samozřejmě mě to těší. Zároveň mám pocit, jako by bylo čím dál více lidí, kteří už mají dost prefabrikovaných a propagandistických zpráv ČT a ČRo a hledají si i jiné názory. Konečně i výsledky voleb o tom hovoří jasně,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a pokračuje.
Od Havlových slibů až k rozkradené republice…
„O tom 17. listopadu jsem se vyjadřoval už v anketě na ParlamentníchListech.cz. Nebudu se znova opakovat, že zpětný pohled na ony události, tehdy plné nadšení a očekávání, mi po třiceti letech zhořkly na jazyku. Proto nechodím na Národní třídu. Je mi samozřejmě líto těch mladých lidí, kteří tam dostali opravdu hustou nakládačku. Byli tam přivedeni jako obětní beránci, těmi vedoucími tehdejšího SSM a z nich většina byla zároveň také spolupracovníky StB. Dnes je nad slunce jasnější, jaký to byl organizovaný pochod přímo do chřtánu čekajícího Pohotovostního pluku SNB. Jak to, že věděli, kde mají čekat? Jak to, že průvod zamířil zrovna tam a těm SSMáckým organizátorům se jako zázrakem nic nestalo. A potom mrtvý student Šmíd alias příslušník StB Zifčák? Je třeba psát víc? A je vůbec co oslavovat?“ pokládá si otázku herec a jde dál.
„A vývoj po 90. roce. Darmo mluvit. Od Havlových slibů o zachování všeho, co bylo v tom socialismu dobrého, až k rozkradené republice a humanitárnímu bombardování. Téměř nikdo si tady v devadesátých letech nepřál kapitalismus. A už vůbec ne ten bezohledný, korporátní kapitalismus, který ještě víc zhrubl hned po tom, co ztratil tu východní socialistickou konkurenci,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a zamýšlí se. „Ale copak jsme to věděli? Viděli jsme jen krásně balené zboží a hezká auta. A že kapitalismus je opravdové zlo? Zajímá ho jen zisk, zisk a zase zisk a vůbec ho nezajímají lidé! A jestli je zisk získán za cenu hromady mrtvol? Ani to je nezajímá. A to je vše, co jsme si vůbec neuvědomovali a neuměli si představit.“
Někteří lidé si ten 17. listopad jaksi zprivatizovali….
„Raději jsem na toho 17. odejel mimo Prahu,“ dostává se Ivan Vyskočil k „aktuálním“ oslavám a vysvětluje. „Ten klid v Babiččině údolí byl k nezaplacení. Vlasy mi vstávaly hrůzou, až když jsem v televizi viděl oslavy na Národní třídě. Opravdové rozdělení národa. Takto vyhrocené to rozdělení snad nikdy nebylo,“ kroutí hlavou a podotýká. „A není divu. Nyní snad už bývalý českoukrajinský premiér Fiala celou volební kampaň opět založil na tématu Antibabiš a ani ,po funuse' si znovu neodpustil Babišovi nasazovat psí hlavu. Někteří lidé si ten 17. listopad jaksi zprivatizovali a používají to výročí k rozsévání nenávisti. Myslím, že v tento den, už z úcty k těm mladým, co tam byli tak biti, by měli všichni, a je jedno z které strany, odložit na ten den všechny animozity a tiše třeba postát. Nechat si pro sebe všechny projevy a prezentování názorů. A přestat si aspoň v tento den dělat kampaň pro svojí osobu. Včetně pana prezidenta. Když už se rozhodne tam jít, tak nejlépe bez projevů,“ míní herec a pokračuje.
Výběr progresivních havloidů…. A vzkaz ohledně sbírky na raketa Dana...
„Cením si rozumného přístupu pana Okamury, který šel pouze k Hlávkově koleji a na Ruzyň a uťal tak příležitost všem křiklounům k pitomým výkřikům. Celý ten koncert na Václaváku? Opět výběr progresivních havloidů, Hutkou počínaje a Šídlem konče. Opravdu si myslím, že méně by bylo více. Už mnohokráte jsme se přesvědčili, že čím více českým lidem něco cpeme, tím větší averzi v nich vzbuzujeme,“ upozorňuje Ivan Vyskočil a dodává.
„Budu už končit, protože je mi z toho rozdělování našeho národa jen smutno. Ale nemohu si odpustit jednu škodolibost. Všichni ti blbečci, co sebrali ty peníze na raketu Dana Drábová, se mohou radovat. Za jejich prachy má zas nějaký ukrofašistický zloděj další ,zlatej hajzl'! Tak příště zase pilně sbírejte!“ vzkazuje.
P.S. Ivana Vyskočila
„Moje zamýšlení nad 17. listopadem mi krásně doplnila kolegyně ještě z Divadla Jiřího Wolkera. Řekla mi citát, který napsal nějaký perský básník, a podržte se, ve 13. století. Řekl: ,Dobývali jsme se a tloukli na vrata Ráje, když nám otevřeli, zjistili jsme, že bušíme zevnitř'!! To na náš listopadový převrat sedí, jak ,prdel na hrnec'! Smutné je, že už od 13. století je to stále stejné,“ podotýká Ivan Vyskočil a na úplný závěr dodává. „Zdravím všechny lidi zdravého rozumu.“
autor: David Hora