Tlustí lidé? Vakcína funguje méně. Toto Češi přečtou se vztekem

Moderátorka Martina Kociánová pro začátek uvedla, že při epidemii vydělávají jen velké nadnárodní řetězce a Vietnamci provozující své obchody. „České podnikatele, české OSVČ vlastně naprosto dekapitovala," konstatovala. S tím Beran souhlasil a dodal, že je to pro stát obrovská škoda, vzhledem k tomu, živnostníci po státu v podstatě nic nechtějí a ještě mu odvádějí peníze. „Čili je obrovská škoda, že se jim nedala daleko větší možnost, aby mohli pracovat," litoval epidemiolog.

A vyjádřil se o těch, kdo postup při epidemii řídí: „Samozřejmě že když pustíte k přípravě protiepidemických plánů lidi, kteří jenom modelují, kteří si nikdy nemuseli vydělávat, nebyli nikdy lékaři, nikdy nestáli před epidemií, nebyli nikdy v budově, kde leží 200 lidí, a z toho je 100 těžce nemocných, a jsou různě rozházení a vy nevíte, jak se to tam šíří, a podobně, tak když jsou to lidé bez takovéto znalosti, a posouvají si bílé a červené panáčky, a myslí si, že šíření viru v běžné populaci je stejné, jako v rizikové skupině, že je stejné v budově, i mimo budovu, tak to je naprosto naivní. A jsou to tito lidé, kteří přivedou živnostníky k tomu, že budou muset zkrachovat.“ Dodal, že z toho je velice zklamaný, stejně jako z toho, že státy od sebe okoukávají různá hloupá opatření.

Kociánová pak zmínila Brazílii, kde prezident Bolsonaro k žádným restriktivním opatřením vůbec nesáhl a srovnala ji s uzavřeným Českem. A došla k závěru, že výsledky se zas tolik neliší, ale Brazílie se neuzavřela (Brazílie a Česko ovšem pravděpodobně mají jiné způsoby a možnosti vedení statistik – pozn. red.). Tomu dal Beran z pravdu a opět zdůraznil, že je třeba chránit především ohrožené skupiny.

Statistiky v Brazílii a v Česku:

„Když všechno zavřeme, tak dobře, na určitou chvíli nám nebudou umírat osoby starší 65 let s nějakým hendikepem, ale pokud to otevřeme, tak začnou znovu umírat. Takže pokud chceme nějakým způsobem napomoci, tak nemusíme všechno zavírat, můžeme většinu nechat otevřenou, ale musíme pracovat s touto skupinou, s touto nejdůležitější skupinou,“ zdůvodnil logiku svého tvrzení. V této souvislosti zmínil přístup k testování. Je podle něho nepřípustné, aby senior s příznaky zavolal svému lékaři a ten ho objednal na test za dva až tři dny a výsledky přijdou za další dva dny. Podle Berana je nutné, aby byl senior otestován ještě ten den, kdy lékaři zavolal.

Ohledně testů se řešila jejich spolehlivost. V populaci, kde je potenciál, že by lidé mohli být nemocní, fungují testy prý celkem dobře, ale vyslovil se proti testování zdravé populace. Tam podle něho budou testy vždy vykazovat falešnou pozitivitu. Kociánová zmínila případ, kdy manžel kolegyně byl odvezen do nemocnice s dýchacími potížemi, byl dvakrát otestován, v obou testech vyšel negativně, ale následně mu byl koronavirus zjištěn v krevním testu. Beran uvedl, že záleží na tom, kdy se test provádí a hlavně jak. „V televizi byly záběry z příjmu dvou seniorů, a když jsem viděl, jak se u nich prováděl test, tak jsem si tipl, že by byl určitě negativní. A poté přišli s tím, že je negativní. Pokud se stěr provádí správně, tak člověku musí skutečně vyhrknout slzy,“ řekl.

Zmíněna byla i reinfekce, tedy případy, že někdo měl nemoc vícekrát, a vakcína. Epidemiolog uvedl, že u virových onemocnění nehrají protilátky významnou roli, tu naopak hraje buněčná imunita, kterou ovšem téměř nikdo neměří. A podotkl, že dat už by mělo mít Česko dost, aby dokázalo určit, kdo byl s koronavirem hospitalizován dvakrát za sebou. Neví, proč se tak neděje. Spekuloval, že případy takzvaného dvojitého onemocnění vznikají tak, že někdo onemocnění prodělá, pak je v intenzivním kontaktu s dalšími nemocnými a kvůli tomu je při testech pozitivní. Ovšem nemoc u něho podruhé nepropukne.

„Čili oni mohou být pozitivní ještě za dva nebo tři měsíce, ale nejde, aby člověk, který je plně imunokompetentní, prodělal dvakrát za sebou během roku těžké onemocnění. A znovu uvádím jako příklad, že v historii infekcí neexistuje situace, kdy by očkovací látka vytvářela větší, delší a trvalejší imunitní odpověď než prodělané onemocnění, snad s výjimkou chřipky. Ale tam se virus mění. Ale pokud je virus stabilní, pak prodělání onemocnění přináší dlouhodobou imunitu. A očkovací látky se toto snaží jenom napodobit v tom, že chtějí mít podobnou imunitu,“ uvedl.

Moderátorka namítla, že virus stabilní není, vzhledem k tomu, jaké se objevují mutace. Na to Beran reagoval, že vir se může měnit, ale to podstatné je, že se nemění výběžek S1, kterým se připojuje k buňce. A právě proto prý bude stačit jedna vakcína.

Ohledně této vakcíny Martina Kociánová zmínila i pochyby o její účinnosti, tedy že rychlost, s jakou byla vytvořena, se podepíše na kvalitě a nezabrání nákaze, ale pouze zmírní průběh a zajistí, že na nemoc lidé nebudou umírat. Beran podotkl, že do budoucna to nemusí být jen případ vakcíny proti koronaviru. „Bohužel, populace, která dneska žije, není vůbec podobná populaci, která tady žila před 50 lety. Jsme obézní, s mnoha rizikovými faktory, a očkovací látky na nás nefungují stoprocentně,“ řekl. Dodal, že právě proto by se o vakcínách mělo mluvit otevřeně a říkat na rovinu, že onemocnění může přijít, ale v mírné, nefatální podobě.

