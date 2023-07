To Duška zasáhne? Eva Holubová jde do akce

Herec Jaroslav Dušek svými výroky o tom, že na rakovinu umírají jen lidé, kteří nechtějí opravdu žít, rozbouřil veřejnou debatu, do které se mimo jiné zapojil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který Duškovy názory označil za „ezonesmysly.“ Do Duška se opřela také jeho herecká kolegyně Eva Holubová, která ho prý sice považuje za kamaráda, ale jinak s ním vůbec nesouzní. „Já s ním naprosto nesouhlasím. Ani s obsahem, ani s arogantní formou, kterou to podává. Je z toho cítit arogantní ego, snaha zviditelnit se,“ tvrdí Holubová.

Dušek, který je známý například z filmu Pelíšky, kde si zahrál i s Evou Holubovou, se v poslední době stal známým popularizátorem spirituálního přístupu k životu. Jeho poslední vystoupení v Reflexu, kde hovořil s Čestmírem Strakatým, ale podle některých překročilo nejen hranice šarlatánství, ale i dobrých mravů.

Herec se zde pustil do úvah o rakovině jako následku životního stylu. K potvrzení svých slov si vzal za příklad svou maminku i oba její rodiče, kterým se všem stala osudnou právě tato diagnóza. „Vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu. A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život,“ vykládal zjevně překvapenému Strakatému. „Ten člověk nemá rád život, nemá rád sebe,“ trval na svém umělec.

Moderátor protestoval, že říci to takto lidem, kteří s tou nemocí bojují, je hrozné. „Ne to je ta zpráva, kterou on to může otočit, když chce,“ nesouhlasil Dušek. A nakonec prohlásil, že se dá odhadnout, který z pacientů s rakovinou zemře a který se z toho dostane.

„Já si nemůžu nevzpomenout na smrt mojí matky. Zemřela na rakovinu a ona chtěla žít,“ namítal Čestmír Strakatý. „Že někdo říká, že chce žít, neznamená, že to chce,“ vysvětlil suverénně Dušek. Jestli to skutečně chce, to podle Duška poznáme z toho, jak žije.

Video se během úterka stalo celkem slušným virálem a na síti Duškův postoj k rakovině komentoval dokonce i ministr Vlastimil Válek. Ten se léčbě nádorů věnoval i jako lékař na brněnské klinice, a i proto označil Duškovy názory za „ezobláboly“, které jsou necitlivé vůči všem onkologickým pacientům.

Krátce se k Duškovým slovům vyjádřila i Eva Holubová, podle níž se chce její herecký kolega jen zviditelnit, a to velmi arogantním způsobem. „Já už jsem to někam psala. Já s ním naprosto nesouhlasím. Ani s obsahem, ani s arogantní formou, kterou to podává. Je z toho cítit arogantní ego, snaha zviditelnit se. Mrzí mne to, není to pouze kolega, dá se říci, že i kamarád,“ napsala Holubová, která s Duškem hrála v několika filmech.

Podle Holubové jsou Duškova vyjádření velmi necitlivá zejména k onkologickým pacientům a jejich blízkým. „A vůbec si neumím představit, co se odehrává v lidech, jež sužuje tato choroba, v jejich blízkých. Navíc to jsou ničím nepodložené názory. Zavání bagatelizací, až fanatismem. A co si myslíte vy?“ dodala herečka.

