To Německo dlouho nezažilo. Budíček. Musí zajímat i nás

Jak konkrétně? V květnu skončila obchodní bilance Německa v mínusu o jednu miliardu eur. Obchodní bilance je v penězích vyjádřený rozdíl mezi dovozem a vývozem zboží, pozitivní znamená větší vývoz než dovoz, negativní pravý opak. Naposledy přitom byla tato bilance v Německu negativní v roce 1991. Tehdy se ovšem Německo vzpamatovávalo ze znovusjednocení, muselo řešit obrovské rozdíly mezi západním a východním Německem a navíc mělo svou vlastní měnu. Negativní obchodní bilance také netrvala dlouho a země se brzy vrátila do pozice silné exportní ekonomiky.

Dnes je ovšem negativní obchodní bilance dle Zschaepitze způsobena cenami energií a také slabou výrobou. A zatím podle grafu nejeví známky oživení, jedná se o strmý pád.

Good Morning from #Germany, which is falling as an economic powerhouse on a global scale. Germany’s trade surplus is gone. Foreign trade balance came in at MINUS €1bn in May, which is the 1st negative print since 1991 due to its energy problems & weakness in manufacturing. pic.twitter.com/HnRBwNaQon