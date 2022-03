To Putina nezažene. Velmi, velmi zlé. Ekonom přehlíží sankce

Ekonom Lukáš Kovanda v rozhovoru pro pořad Kupředu do minulosti nastínil, jaké dopady bude mít sílící izolace Ruska kvůli jeho invazi na Ukrajině. Pokud Západ zatlačí ruskou stranu do kouta takovým způsobem, že bude zoufalé, není vyloučeno, že využije svůj jaderný arsenál. „Protagonisté střetů zašli příliš daleko, aby dali zpátečku. Pro ně je větší pohrou ztratit tvář, než vyvolat nějakou jadernou válku,“ připomněl Kovanda.

Už to vypadalo, že české domácnosti se sice stěží, ale přece jen vypořádají s mimořádně vysokými cenami energii a s příchodem teplejších dnů vyhlíželi lepší zítřky. Ale přišla válka a s ní mimořádná zdražování všech komodit. Pohonné hmoty v Česku jsou po ruské invazi na Ukrajinu nejdražší v historii, a do toho dál bobtná inflace.

Úvodem Kovanda uvedl, že v souvislosti s válkou na Ukrajině a sankcemi vůči Rusku, jež je téměř izolováno, je jasné, že nás čekají velké finanční, ekonomické, hospodářské a obchodní změny. „Změny budou zcela zásadní. To je věc, která skutečně zahýbe s ekonomickým pořádkem. Zejména jde o to, že Rusko bude zbídačeno, protože to je smysl těchto sankcí, které byly zavedeny.“

A zbídačen prý bude nejen pouze řadový ruský lid, ale také oligarchové, neboť část těchto sankci míří právě na nejbohatší Rusy – protože někteří na Západě si slibují, že tito lidé využijí svého vlivu na ruského prezidenta Vladimira Putina a přimějí ho k tomu, aby nějakým způsobem ukončil válku na Ukrajině. „Podle mého soudu je to poměrně odvážná představa,“ míní ekonom Kovanda, že tito lidé nemají zřejmě takový vliv.

Cílená hospodářská destrukce Ruska, které směřuje k bankrotu, může podle Kovandy vyústit v něco ještě mnohem horšího.

„V krajním případě v to, že Rusko bude pod vlivem destruktivních ekonomických sankcí, které jsou vůči němu namířeny, které jsou skutečně nebývale účinné, a v této šíři, hloubce a razanci ještě nikdy nebyly použity vůči tak velké a významné ekonomice, jako je ruská. Rusko se může ocitnout v pasti, může být zahnáno do kouta. Je to země, která disponuje jadernými hlavicemi, a má jich nejvíce na světě, nějakých 6000, a pokud bude zoufalé z toho, že jej Západ ekonomicky zatlačil do kouta, tak ne jenom zoufalí lidé, ale i zoufalé země činní zoufalé kroky. A Kreml bude v takovém případě hodně zoufalý, protože jeho vyhlídkou bude buď válečný tribunál, nebo už příliš nic moc jiného. Takže, co takový člověk může ztratit? Tudíž si myslím, že v současné době je asi největší pravděpodobnost jaderné války v historii lidstva,“ míní ekonom.

A upozorňuje, že hlavní protagonisté současných střetů, bohužel, však zašli už tak daleko, že je velice obtížné, aby zařadili zpátečku, aniž by ztratili tvář: „A pro ně může být v jisté fázi větší pohromou ztratit tvář, než vyvolat nějakou jadernou válku,“ podotýká Kovanda.

To jsou lidé, kteří uvažují v jiných dimenzích, jsou doslova opiti mocí, kterou mají. „Často také mají pocit až určité nesmrtelnosti, mají vybudovanou logistiku, jak sami mohou jadernou válku přečkat v dobře opevněných bunkrech, které jsou k tomu přímo vytvořeny, takže vnímají tuto hrozbu jinak než řadoví lidé v celém světě. A jim prostě někdy z toho všeho může vyjít taková kalkulace, že jaderný útok provedou, protože, jak říkám, další alternativou pak může být válečný tribunál, a to je něco, co si asi nikdo nepřeje a čeho se také děsí jako čert kříže,“ vysvětluje Lukáš Kovanda, proč je poměrně pesimistický ohledně dalšího vývoje rusko-ukrajinského konfliktu.

