To až uslyší členové ČSSD... Erik Best vynáší utajené informace z jednání o vládě

Americký novinář Erik Best se na vlnách Českého rozhlasu vyjádřil ke druhému jmenování šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Best poukázal mimo jiné na to, že důležitou kartu k sestavení vlády s důvěrou stále drží v ruce prezident Miloš Zeman. Prozradil také některé informace ze zákulisí. V jednu chvíli údajně Babiš ČSSD dokonce nabízel až 8 křesel ve vládě.

Babiš má podle Besta ve druhém pokusu jednu výhodu oproti pokusu prvnímu. Má programové prohlášení, které může pozitivně zafungovat i kdyby ČSSD v referendu odmítla podruhé uzavřít koalici s Andreje Babiše. Předseda ČSSD Jan Hamáček či prezident Miloš Zeman navíc spolupráci ČSSD s Babišem podporují.

„Z mého hlediska možná největší otázka je, jestli pan prezident souhlasí s tím, jestli bude pan (Miroslav) Poche (ČSSD) ministrem zahraničí. Je to možná největší současná otázka,“ zdůraznil. „Podle toho, co říká pan Zeman, tak v žádném případě ho (Pocheho) nepřijme. Jestli můžeme brát vážně to, co říká pan prezident, tak musíme počítat s tím, že tam je potenciální problém,“ pokračoval Best.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Může se také stát, že tento rébus vyřeší premiér Babiš tím, že rovnou navrhne na ministra zahraničí někoho jiného a se jménem Miroslava Pocheho na Hrad vůbec nepůjde. „Pan (Vojtěch) Filip říkal, že slyšel, že pan Babiš s tím vůbec k prezidentovi nepůjde,“ prozradil novinář s odvoláním na předsedu KSČM.

ČSSD ovšem na Pochem zatím trvá. „Je tam obrovský potenciální boj a nakonec to může dopadnout i tak, že Poche jmenován nebude a určitá skupina uvnitř ČSSD vedená nejspíš panem Chovancem řekne, že za takových podmínek do vlády nepůjde. Pak by nastal boj v parlamentu,“ spekuloval dál novinář o muži, kterého prezident Zeman označuje za „sluníčkáře".

Nelze prý vyloučit ani to, že Zeman nakonec ustoupí, jak ustoupil už v případě jmenování Jiřího Dienstbiera, jenž se stal ministrem pro lidská práva. Best má za to, že by Poche roli ministra zahraničí zvládl.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tuto chvíli bude mít ČSSD ve vládě pět ministrů. Best prý však slyšel, že Babiš byl ochoten nabídnout sociálním demokratům až 8 křesel ve vládě. „Z tohoto hlediska to tedy nevyjednali moc dobře," podotkl americký novinář na adresu Lidového domu – centrály ČSSD.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Otázkou také je, jak ještě s fungováním vlády zamíchají komunisté. V jejich zájmu podle Besta je, aby ČSSD byla co nejvíc roztříštěná, protože pak ještě vzroste vliv KSČM. Komunisté už ostatně dokázali do vznikající vlády protlačit zdanění majetkového vyrovnání státu a církví.

Ve druhé polovině rozhovoru se Erik Best věnoval situaci v USA. Někdejší poradce prezidenta Trumpa Steve Bannon prý teď pracuje především na znovuzvolení prezidenta Trumpa. „Podporuje, nekritizuje ho a jezdí po světě,“ poznamenal na Bannonovu adresu Best. Bannonovým cílem prý je znovu porazit světové elity, které se pravidelně scházejí na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Otázkou však je, jak dlouho bude tato Trumpova a Bannonova rétorika na voliče platit, když Trump i Bannon jsou příslušníky elit, které kritizují. Demokraté se navíc mohou pokusit přijít s podobným protikandidátem, nějakým úspěšným podnikatelem. „I když si myslím, že se budou snažit najít nějakého nového Obamu, tam to může fungovat,“ podotkl Best.

Psali jsme: A máte smůlu. Erik Best napsal, jak zákazníci utrpí kvůli nové směrnici EU Erik Best: ČSSD přijde o všechno, to jí vzkazuje Babiš brutálním tlakem. Už začíná být jasno Dohoda ČSSD s Babišem prý může padnout. Erik Best předkládá velice důležité důvody A tohle Respekt nenapsal, napráskal Erik Best věc o Janu Rumlovi, nyní kandidátu Pirátů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp