To až uvidí Babiš. Witowská provedla krok, po kterém lídr ANO nadskočí

Zatímco Pavlův nejfavorizovanější protikandidát Babiš měl podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa a soudních rozhodnutí spolupracovat s StB pod krycím jménem „Bureš“, jeho Pavel měl v komunistické vojenské rozvědce vystupovat pod krycím jménem „Pávek“.



V diskusích se často šíří dobová dokumentace líčící Pavla coby „uvědomělého“ komunistu. „Kpt. Pavel je třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Jako člen strany při výkonu své funkce napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými. Snaží se získat pro tuto politiku ostatní. Politicko-ideová připravenost jmenovaného je na dobré úrovni. Má dobré znalosti marxismu-leninismu a dokáže je uplatnit ve své práci,“ hovoří posudek z roku 1987, kdy Pavel sloužil u 22. výsadkové brigády.

Velice často na tyto skutečnosti ukazuje především exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), jenž kritizuje, že se nyní oba z dvojice průzkumy nejfavorizovanějších kandidátů potýkají se svou prací pro minulý režim, a k Pavlovi podotkl, že mu nevadí tolik jeho členství v KSČ jako „angažmá v komunistické rozvědce a lhaní a mlžení o téhle minulosti“. „Zasloužíme si prezidenta bez téhle zátěže,“ míní.



K Pavlově dřívějšímu působení zaznělo několik slov také od novinářky Apoleny Rychlíkové. Popsala, že ji „udivuje, že lidem, kteří se považují za antikomunisty, vadí rýpání se v Pavlově minulosti“.



„V kontextu kandidatury Petra Pavla musím fakt přemýšlet (zase) nad účelovostí českého antikomunismu. Ten vadí jen u někoho a jen někdy, šermuje se s ním zpravidla u ‚levice‘, ne hodnotově, ne spravedlivě. Generál to ukazuje naplno. O minulý režim nejde, jde o ten současný,“ padlo od ní.

V kontextu kandidatury Petra Pavla musím fakt přemýšlet (zas) nad účelovostí českého antikomunismu. Ten vadí jen u někoho a jen někdy, šermuje se s ním zpravidla u "levice", ne hodnotově, ne spravedlivě. Generál to ukazuje naplno. O minulý režim nejde, jde o ten současný. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) November 13, 2022

Již několik hodin po tomto názoru se v bohaté diskusi objevila i novinářka Světlana Witowská. „Dělám zásadní rozdíl v tom, jak se kdo ke své minulosti staví. Omluva, sebereflexe a 32 let služby pro demokratickou zemi. V roce 1989 mi bylo necelých 17. Ano, z téhle pozice je odsudek snadný. Ale spravedlivý? Tím si jistá nejsem,“ postavila se za Pavla.

Dělám zásadní rozdíl v tom, jak se kdo ke své minulosti staví. Omluva, sebereflexe a 32 let služby pro demokratickou zemi. V roce 89 mi bylo necelých 17. Ano, z téhle pozice je odsudek snadný. Ale spravedlivý? Tím si jistá nejsem. — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) November 13, 2022

A následně dodala, že si u Pavlova protikandidáta Babiše nedokáže vybavit, že by on na rozdíl od generála udělal něco „zásadního a pozitivního pro tuhle zemi“.

Vynechal jste sebereflexi a 32 let po revoluci. Nějak si nedokážu vybavit, co zásadního pozitivního pro tuhle zemi udělal... — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) November 13, 2022

Slova podpory od Witowské pro generála Pavla, jež nedávno odešla z České televize a vydala se pracovat do mediálního domu Economia, kde se má podílet na videorozhovorech, nejsou úplně ojedinělá a s Witowskou dosti často u tématu prezidentských voleb souzní její partner, jímž je diplomat Petr Kolář.

Přesně tak ??. A už se to začíná vyjevovat ?? — Petr Kolář???????????? (@PetrKol15555896) November 6, 2022

Právě diplomat Kolář je pak podle spekulací tím, kdo Pavlovu kandidaturu „zrodil“.

To, že se Kolář za generála Pavla v posledních měsících bije v nejedné z diskusí na internetu, není údajně úplně bez pozadí například podle exministra Kalouska, jenž se v jedné z diskusí nechal slyšet, že nám Kolář „cpe Pavla pro svůj vlastní prospěch“.

Upřímně, Petře @PetrKol15555896 : Nejde o členství v KSČ. Jde o angažmá v komunistické rozvědce a lhaní a mlžení o téhle minulosti. Zasloužíme si prezidenta bez téhle zátěže. Přestaň nám ho cpát pro svůj vlastní prospěch. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) November 7, 2022

O Kolářově působení ve stínu generála se mluví hojně i v kuloárech. „Na rovinu, všichni dávno vědí, že si Kolář generála tzv. vodí. Není to moc hezké slovo, ale de facto to tak prostě je. Má na něj silný vliv a Kolářovy rady a pohledy hrají důležitou roli v tom, co si Pavel myslí a říká. Bude zajímavé sledovat, zda se toho někteří jeho protikandidáti a tvůrci kampaní ujmou a budou se snažit toto spojení detailněji odkrývat a klást otázky. Pokud by se ukázalo, že je pan generál Pavel na své rádce napojený příliš, rozhodně mu to ublíží. Uvědomte si, že lidé chtějí silnou osobnost, která dokáže sama suverénně rozhodovat. Ukáže-li se, že někteří kandidáti jsou spíše v závěsu některých zákulisních hráčů a jejich rozhodnutí lze snadno ovlivnit nebo manipulovat, vsadil by si na to, že to voliči dovedou potrestat. Lidé nechtějí loutku, která bez svých rádců není schopna veřejně říci, jestli venku prší nebo svítí slunce. Trochu přeháním, ale v minulosti se ukázalo, že to voliči vycítí a odmítnou. Vzpomeňte si na dřívější Zemanovy soupeře typu Jiřího Drahoše. O něm se říkalo, že je to prázdná nádoba, ze které vyteče to, co do ní jeho rádci nalijí,“ popsal nedávno pro naši redakci informovaný insider.

Jeden z předních českých politických marketérů pak pod podmínkou zachování anonymity naznačil, že Kolář za generálem stojí od samého počátku, a zmínil, že důvodem, proč tato podpora není veřejná, má být Kolářovo zaměstnání v americké právní a lobbistické firmě Squire Patton Boggs.

V souvislosti v Kolářovým zaměstnáním u advokátní společnosti Squire Patton Boggs, kde je jedním z vedoucích poradců, se taktéž šíří zprávy o napojení této firmy na ruské společnosti. „Už od anexe Krymu lobbuje pro Sberbank, Gazprom a VTB Bank, což jsou tři největší ruské firmy. Už o tom vyšla spousta článků i v Británii, kde někteří politici lobbovali za velké peníze pro Rusko. Tahle firma lobbovala dokonce v americkém Senátu za zrušení protiruských sankcí, a to nejen po anexi Krymu, ale dokonce i po invazi Ruska na Ukrajinu,“ zmínil se k působení této advokátní společnosti například komentátor Petr Holec.

