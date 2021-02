To bouchne, bude strašně zle... Primář ze Sokolova popsal další týdny pro Česko

reklama

Podle primáře interny Martina Straky je u nich v nemocnici totální krizový stav již několik týdnů. "Situace se v posledních dejme tomu čtyřech pěti dnech vyhoupla do takové rovinaté fáze. Trošku doufáme, že pár dní ta rovinatá fáze poběží a pak to snad začne klesat. Krize ale nekončí," zdůraznil Straka. Zlepšení však nevnímá jako důsledek toho, že došlo k zavření okresu Cheb, Sokolov a Trutnov. "Mělo to vliv jen na to, že tam nepřijel lyžař z Prahy a nenakazil se. Na ty místní lidi, kteří v tom žijí, to vliv nemělo," míní Straka.

Straka se následně vyjádřil k tomu, co včera řekl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý, že kapacita jednotek intenzivní péče se blíží vyčerpání. "Kapacita byla hodně za hranou, co jsme tam prožívali a ještě prožíváme, ale pan profesor mluví o České republice jako celku a tam je zjevné, že Cheb a Sokolov je malinkatá část České republiky... A jestli bouchne - a ono to bouchne, nevidím jiného scénáře, to, co se stalo u nás, tak bude strašně zle a pak ty JIPkové kapacity dojdou během pár dní, tomu scénáři se nevyhneme. Osobně nechápu, že nejsme už několik dní v tvrdém lockdownu celá republika," zmínil Straka.

Na Chebsku a Sokolovsku se dle jeho slov vše zbláznilo a splašilo. "Jsme zvyklí, že nám za den přijede 8 záchranek, v běžném režimu, teď to byl několikanásobně vyšší počet záchranek, které jsme nemohli prostě zvládat. To bylo prostě na pokraji šílenství. To byla jedna záchranka za druhou. Stoprocentně všechno byli covidoví pacienti. Tady zmizely všechny ostatní diagnózy, nikdo ze zdravotníků neví, co se stalo. Všechno je pryč," poznamenal Straka. Podle jeho slov v nemocnici musela být navýšena lůžka na trojnásobek.

Straka už dříve přiznal, že v nemocnici dochází k selekci pacientů. "Selekce se dostává do nějaké fáze, kdy to danému zdravotníkovi není příjemné... Kdy má například jedno JIPkové lůžko, nikde jinde volné není, on má dva tři pacienty, kteří by si to zasloužili, a teď musí rozhodovat, který půjde na to JIPkové lůžko hned a dva dá na klasické oddělení, samozřejmě s plnou léčbou, ale s menším dohledem," popsal příklad situace Straka.

Podle jeho slov se mělo i dřív řešit Německo. "Nikdo mi nevymluví, že zasáhla politika a hodně takové nedůstojné chování některých nejmenovaných politiků, že začali házet klacky pod nohy. Kdyby byl hejtman z hnutí ANO, tak se do Německa jelo dávno, to mi nikdo nevymluví," řekl Straka. Nyní podle něj v Německu kapacity také nejsou, ale měli je dřív a měly se použít.

Situace v sokolovské nemocnici se podle Straky už zhoršit nemůže. "My jsme to peklo už prožili. Snad už jsme se dostali do nějaké rovinky. Takže doufám, že jsme to naše nejhorší období přežili. Ale jsou to tři malé okresy. Až to, co se stane u nás, se stane ve velkém městě, nebo ve větších okresech, tak si to představit nedokážu. Ale nechápu, že už nejsme deset dní v tvrdém lockdownu," podotkl Straka. Podle jeho slov reagujeme hrozně pozdě. "Rozhodujeme se podle změn veřejného mínění," míní.

