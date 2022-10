To bude síla. Po oznámení „Babiš na Hrad“ zavládl strach

reklama

Bývalý premiér, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, dnes večer po několikaměsíčním vyčkávání oznámil svou kandidaturu v nadcházející prezidentské volbě. Ve vysílání televize Nova prohlásil: „Budu kandidovat na post prezidenta České republiky.“ Tím definitivně ukončil dlouhodobé dohady a spekulace ohledně své možné účasti či neúčasti v blížícím se klání o Hrad. Jako o potenciálních kandidátech nejsilnějšího opozičního subjektu v Poslanecké sněmovně se rovněž spekulovalo například o bývalém dvojministrovi průmyslu a obchodu a dopravy Karlu Havlíčkovi nebo někdejší šéfce státní kasy Aleně Schillerové.

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 71% Nechci 21% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 14396 lidí

Babiš dal ve svém dnešním vystoupení najevo, že plánuje v prezidentské kampani akcentovat kritiku současné vlády premiéra Petra Fialy (ODS). „Musím říct, že od momentu, kdy jsem vstoupil do politiky, tak jsem měl a mám jediný cíl, aby se lidem v naší zemi žilo líp, a když vidím, jak nefunguje vláda České republiky a jak málo pomáhá lidem, jak je neakční, jak pomalu pomáhá, tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít,“ zdůvodnil Babiš své rozhodnutí kandidovat.

Podle původního oficiálního plánu mělo hnutí ANO oznámit svého kandidáta až zítra. Politologa Miloše Gregora z Masarykovy univerzity však dnešní Babišovo vyjádření nezaskočilo. Nechal se hned slyšet, že podobný vývoj očekával. „Že nebudeme muset čekat do zítřka a někdo po dnešní schůzce Babiše se Zemanem vykecá, kdo že bude za ANO kandidovat, bylo jasné. Že to ale bude sám Babiš… Jo, i to se vlastně dalo čekat,“ napsal na svůj facebookový účet.

Podle řady komentátorů a politiků bude mít Babišova účast v bitvě o Hrad zásadní vliv na podobu volební kampaně. „Takže jestli jste si mysleli, že kampaň do Sněmovny nebo komunálu byla místy nechutná, nebylo to nic proti tomu, co nás čeká do lednových prezidentských voleb. Babiš jde do toho,“ hodnotí situaci například Ondřej Šimíček z ODS.

Dlouho se rovněž debatovalo o roli Babišova aktuálního trestního procesu v kauze Čapí hnízdo, kterou by mohla hrát v jeho případném rozhodnutí jít do prezidentského duelu. „Zleva mu markeťáci říkali, že prohraje, zprava právníci, že půjde do basy. Nakonec se rozhodl pro obojí,“ poznamenal dnes na Facebooku komentátor Petr Bittner.

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) Babišovu ohlášenou kandidaturu na Twitteru komentovala slovy: „Babiš ohlásil kandidaturu na Hrad. Podle Havlíčka se mělo v ANO o kandidátovi hlasovat zítra. Tak kdoví, možná to anovedení ještě zruší, ne? Právě začaly dva měsíce hnusu. Dvojnásob bude platit, že každý hlas se počítá. To si musíme ohlídat.“

Babiš ohlásil kandidaturu na Hrad. Podle Havlíčka se mělo v ANO o kandidátovi hlasovat zítra. Tak kdoví, možná to anovedení ještě zruší, ne???

Právě začaly dva měsíce hnusu. Dvojnásob bude platit, že každý hlas se počítá. To si musíme ohlídat. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) October 30, 2022

K rozhodnutí Andreje Babiše aspirovat na post hlavy státu se vyjádřil i současný premiér Petr Fiala (ODS), který napsal na svůj twitterový účet: „Rozhodnutí A. Babiše kandidovat na prezidenta republiky mne nijak nepřekvapilo. Svoji hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal. Mám k tomu jediný komentář: V demokratických zemích obžalovaný politik odchází, A. Babiš hledá imunitu na Hradě. A to si ČR nezaslouží.“

Rozhodnutí A. Babiše kandidovat na prezidenta republiky mne nijak nepřekvapilo. Svoji hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal.



Mám k tomu jediný komentář: V demokratických zemích obžalovaný politik odchází, A. Babiš hledá imunitu na Hradě. A to si ČR nezaslouží. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 30, 2022

