To budem řešit jen Ukrajinu?! Babiš soptil, moderátorka lapala po dechu

Babiš se úvodem vyjádřil k současnému kabinetu Petra Fialy (ODS), jenž za jeho politiku vůči Ukrajině často chválí, má však výhrady vůči politice směrem k českým občanům. A ulevilo se mu, že není v této době premiérem? „Já jsem samozřejmě byl jiný premiér, já jsem nevysílal signály, ani nezvažoval a byl jsem akční. Premiér Fiala to má těžké, má tam pět stran, má jinou pozici, než jsem měl já, když my jsme měli devět ministrů a ČSSD pět. Této vládě zazlíváme, že vysílá signály a zvažují,“ sdělil Babiš, že by měl kabinet Petra Fialy více pomáhat občanům. „Měla by snížit DPH na nulu, zastropovat ceny pohonných hmot,“ sdělil Babiš.

Odmítl pak tvrzení moderátorky, že by svojí rétorikou nahrával protiuprchlickým náladám a strašil Čechy. „Podílím se na pomoci uprchlíkům. Osobně jsem se angažoval na pomoci volyňským Čechům,“ sdělil nejprvel Babiš. „Je to také o dodávkách stovek tun mouky, oleje, potravin. Moje nadace nabízí pomoc ukrajinským samoživitelkám. Já sám posílám peníze. Ano, na Čapím hnízdě je ubytováno také deset Ukrajinců. Ale v rámci opozice máme omezené možnosti,“ sdělil Babiš a opětovně varoval zároveň před tím, že se Česko řítí do energetické chudoby. „Současná vláda nechce Čechům pomoci,“ apeloval Babiš.

Zdražování pohonných hmot a energií projedná ve středu vláda Petra Fialy (ODS). Jak by to řešil on? „My jsme jasně navrhli odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, snížení DPH na elektřinu, plyn a topení na nulu, odpuštění DPH na vodné a stočné a okamžité zastropování nafty a benzínu za 35 Kč/l a zároveň odpustit DPH pro distributory,“ zdůraznil Babiš, rozčiloval se však na moderátorku, která mu opětovně skočila do řeči.

„Pan ministr Síkela je absolutně nekompetentní, nejhorší ministr. Celá Evropa nakupuje plyn! Už dávno měl prodloužit těžbu uhlí v OKD. Měl by změnit programové prohlášení vlády. Vláda je pomalá, neakční, už dávno měla zasedat. Proč čekají na středu! My jsme jim to říkali minulý týden,“ rozčiloval se Babiš s tím, že kdyby byl ve vládě on, bylo by to jinak. Znovu pak také zopakoval, že současná vláda je asociální – tedy její rozpočet.

„Vláda Petra Fialy nedala lidem nic! Lidé platí vyšší ceny, odvádějí vyšší DPH do rozpočtu, vláda má podseknuté příjmy... Ale nedělá vůbec nic,“ rozhorlil se dále Babiš. „A neznamená to, že se bude řešit jen Ukrajina, musíme také řešit české občany,“ zdůraznil překvapené moderátorce, že nejde řešit jen současný válečný konflikt na Ukrajině. Následně opět zaútočil na kabinet Petra Fialy, že pracuje jen ve středu, možná ještě jeden den. Měli by dle něj zabrat.

Jednání s Ruskem v době, kdy byl premiérem, byla podle něj otázkou hlavy státu Miloše Zemana, on měl na starosti jiné zahraniční otázky. „Pan prezident měl kontakty v Číně, v Rusku, to byla jeho doména, tam jsem se neangažoval,“ řekl Babiš. Zároveň svoji vládu pochválil za to, že rozbila ruskou rezidenturu – v souvislosti s kauzou Vrbětice či Skripal.

Závěrem se pak vyjádřil k dnešnímu slavnostnímu předávání vyznamenání na Pražském hradě, na které se chystá. Někteří politici však na tento slavnostní večer přijít nechtějí, právě kvůli situaci na Ukrajině. „Nevidím důvod, kdy ve chvílích, kdy máme být spolu, tak proč zase vyvolávat nějaké rozdělování společnosti,“ uzavřel Babiš.

