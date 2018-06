To budete koukat, kdo se taky nachytal na „lékaře“, kteří „kadili rakovinu“. Já jsem tak blbá, naříkala přímo v ČT...

Nový dokument přináší poměrně šokující odhalení. Na kameru se svěřila i známá česká novinářka Renata Kalenská. I ona byla klientkou AKTIPu. „Byla jsem tehdy v situaci, kdy jsem měla špatné ledviny, byla jsem po třiceti letech diabetu a perspektivu dialýz, transplantace a tak dále,“ líčí Kalenská důvody, které ji vehnaly do náruče šarlatánů. „Zeptala jsem se té Klímové, jestli by mě teda nevzala a ona řekla ano. Já si myslím, že je fantastická manipulátorka,“ dodává Renata Kalenská na adresu vedoucí centra AKTIP, MUDr. Jarmily Klímové, vystudované psychiatričky.

„Opravdu jsem si pak rvala vlasy, jak jsem blbá. Okamžitě se jí podařilo mě přesvědčit, že transplantace ne. Je pravda, že já jsem ten názor strašně chtěla slyšet. Začala jsem se léčit u ní, vysadila jsem léky a chodila jsem místo na IKEM do AKTIPu,“ říká zlomeným hlasem Renata Kalenská.

Od způsobu práce Mgr. Lenky Krutilové se den po odvysílání původního dokumentu distancovali i členové akademické obce Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „My, níže podepsaní studenti, absolventi a další členové akademické obce Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se tímto chceme veřejně distancovat od toho způsobu práce Mgr. Lenky Krutilové, který lze vidět v pořadu Infiltrace odvysílaného Českou televizí dne 21. 5. 2018. Absolutně neprofesionální až neetické jednání a pochybný a nijak vědecky nepodložený způsob použití metod, které jsme v pořadu Infiltrace v podání paní magistry viděli, nepovažujeme za standardní a běžné, podle našeho názoru by psycholog a psychoterapeut takovýmto způsobem v žádném případě pracovat neměl a také tak ve většině případů nepracuje. V současnosti se v našem oboru výrazně uplatňuje trend psychologie založené na důkazech – metody jsou tedy podrobovány pečlivému výzkumu. Psychologie je tak vědou, která dokáže podpořit a pomoci v celé šíři vývoje života jedince od dítěte po starého člověka,“ píše se v petici.

„Paní doktorka Jarmila Klímová je členkou České lékařské komory. Já se přiznám, že poté, co jsem viděl tu reportáž, tak jsem měl pochybnost, jestli má ten člověk vůbec vystudovanou lékařskou fakultu, ale ano, promovala na lékařské fakultě v Plzni, má dvě atestace z psychiatrie,“ říká k případu doktorky Jarmily Klímové MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK. Potvrdil, že ČLK se případem zabývá, celá věc byla postoupena Revizní komisi ČLK. „Já bych se jen paní doktorky zeptal, jestli se nestydí,“ dodal smutně Kubek.

Na původní dokument z 21. 5. 2018 reagovalo promptně i Ministerstvo zdravotnictví. Pověřilo hned druhý den Magistrát hl. m. Prahy, ČLK, SÚKL i další orgány, aby prošetřily AKTIP a jeho činnost. „Hned druhý den po odvysílání jsme to začali s kolegy řešit. Ihned jsme připravili několik podnětů. Jako ministerstvo samo to nemůžeme řešit, jsou tady instituce, které mají tu pravomoc ze zákona,“ vysvětluje ministr Adam Vojtěch. Výsledky veškerých šetření prý lze očekávat do konce července.

Dokument se zabývá i firmou Joalis, která na trh uvádí tzv. bioinformační kapičky. Ta nedávno změnila informační rétoriku a vydala prohlášení, že uvedená reportáž je neobjektivní a odkazuje se na klinickou studii. Tu tým dokumentaristů opět předal profesorce Evě Adámkové. Ta obratem zareagovala, že na základě takového elaborátu se nelze vyjádřit k efektu předkládaných preparátů na lidské zdraví. „Postrádám tam naprosto jakoukoliv vědeckou reflexi. Neznám v dostupné světové literatuře studii, která by podobnou studii provedla,“ říká profesorka Adámková.

Jeden z dopisů, který dokumentaristé obdrželi, také vážně zpochybňuje dosažené vzdělání magistry Lenky Krutilové, která je další z ústředních postav původního dokumentu. Magistra Krutilová se přitom vytrvale chlubí svým titulem z psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Dokumentaristé se proto obrátili přímo na FF UK s prosbou o vyjádření. Ta poté vydala tiskové prohlášení, ve kterém potvrzuje, že magistra Krutilová nikdy nestudovala jednooborovou psychologii, ani jiný obor na fakultě, tudíž užívá titul neoprávněně.

Zajímavý je vývoj v samotném AKTIPu. Den po prohlášení Filozofické fakulty zmizely informace o magistře Krutilové z webových stránek AKTIPu a od osoby Lenky Krutilové se distancovala i majitelka AKTIPu, psychiatrička Jarmila Klímová.

Stížnosti, které se kolem AKTIPu vyrojily, ale nejsu pouze produktem posledního měsíce a souvisejícího dokumentu. Skupina onkologických pacientek si na podivné praktiky centra AKTIP stěžovala již před čtyřmi lety. Společně tehdy oslovily Ministerstvo zdravotnictví, ale i další instituce. Žádná silnější reakce se tehdy ale nekonala. „To se přiznám, že nevím. Nebyl jsem tu v roce 2014,“ brání se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Potvrzuje, že na ministerstvo chodí velké množství podnětů a dodal pochybnosti o tom, že byly vždy všechny řádně vyřizovány. Zasadil se prý o změnu poměrů.

„AKTIP není veden jako zdravotnické zařízení, je veden jako poradensko-terapeutické centrum. Žádnou stížnost na toto centrum jsme nezaznamenali a co se týká paní doktorky Klímové, tak nějaké stížnosti komora projednávala, ale ty se vůbec netýkaly tohoto, takže nemá cenu je tady otevírat,“ vysvětlil Milan Kubek, prezident ČLK. „Nejvyšším trestem, který komora udělit může, je vyloučení. To znamená, že ten člověk pak nemůže pracovat jako lékař, nemůže provozovat zdravotnické zařízení a nemůže být ani zaměstnancem na pozici lékaře,“ dodává Kubek. Jde podle něj o zákaz výkonu povolání, nicméně titul ani v takových případech odebrat nelze. Takovou pravomoc prý nemá ani soud.

To v praxi znamená, že takový člověk může například dále publikovat pod titulem MUDr. a poskytovat například poradenské služby tak, jako se tomu děje v AKTIPu.

Dokument poté přináší další zásadní odhalení v celém případu. Je jím svědectví muže, který byl také klientem AKTIPu. „Já jsem s paní doktorkou Klímovou četl rozhovory, viděl jsem její mediální vystoupení v různých pořadech. Oslovilo mě to a bylo to zrovna v té době, kdy jsem byl diagnostikován jako HIV pozitivní. Bylo mi řečeno, že západní medicína mi nemůže pomoci... virus je někde zapouzdřený a je potřeba zjistit, v jaké tkáni. Že je potřeba detoxikovat napadenou tkáň, která se po té revitalizaci dostane do původního stavu. Takže v podstatě mi bylo sděleno, že AKTIP umí vyléčit HIV pozitivního člověka,“ šokuje klient, který si přál zůstat v anonymitě.

Tvůrci dokumentu se snažili najít také ty, kteří mají s centrem AKTIP pozitivní zkušenost. Na kameru se ale v tomto směru vyjádřila pouze novinářka Blanka Kubíková. „Měla jsem dost těžké migrény, které byly způsobeny špatně píchnutým epiduralem. Řekla jsem si, že to zkusím, že už se mi nic horšího nemůže stát. Když mi nemůže pomoct klasická západní medicína, ta mě jen tlumí těmi léky... už nechci skákat z okna, léčba mi pomohla, dalo by se říci, že to byly klasické psychoterapie. Kdykoli mi paní doktorka nabízela ještě něco dalšího, tak to jsem nechtěla, ale ta sezení u ní mi prostě pomohla,“ svěřuje se novinářka Kubíková.

Autoři dokumentu oslovili i hlavní aktéry příběhu. Doktorka Klímová ovšem již další vyjádření odmítla s poukazem na to, že se již ke všemu potřebnému vyjádřila. Magistra Krutilová, která již není magistrou, se se štábem odmítla bavit, stejně jako někteří další. Doktor Michael Kučera prohlásil, že o praktikách AKTIPu, kam docházel, neměl tušení. Do dokumentu byl tudíž podle jeho slov zahrnut neprávem. „Ten AKTIP pro mě byl institut s nějakou psychosomatikou, s kterou já nemám nic společného,“ řekl doktor Kučera. Měl tam údajně jen pronajatou místnost pro své konzultace. Na obranu doktora Kučery se také prý štábu ozvalo nejvíce klientů.

„Paní doktorce a zaměstnancům AKTIPu bych chtěla říct, že doufám, že ta karma, o které mluví, že existuje. To je všechno,“ řekla závěrem Ing. Petra Procházková, jedna z onkologických pacientek, která se v AKTIPu „léčila“. Šarlatánství podle jejích slov zabíjí.

